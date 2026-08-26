15 Säuglinge starben bei Brand in pakistanischem Spital

Bei einem Brand in einem staatlichen Krankenhaus in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind 15 Säuglinge gestorben. Das Feuer im Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) sei durch einen Defekt an einer Klimaanlage ausgelöst worden, teilten örtliche Rettungskräfte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich demnach 16 Neugeborene auf der Geburtsstation, von denen ein Baby gerettet werden konnte. Das Feuer sei nun unter Kontrolle.

© APA/AFP Im Pakistan Institute of Medical Sciences brach ein Brand aus

vor 59 Minuten 26. August 2026 um 04:58 Islamabad Brände +3 GesellschaftAußenpolitikKinder