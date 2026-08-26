Willkommen im Volksgarten, dem härtesten Drogenrevier des Landes

Ein Park als Drogenfreihandelszone auf dem Weg zur No-Go-Area. Der Innenminister sollte nicht nur im Wahlkampf vorbeischauen. Es ist Zeit, entschlossen zu handeln.

Ja, wir reden hier nicht nur über Dealer. Wir reden auch über Suchtkranke, die in einer schwierigen Lage sind. Natürlich braucht es da eine gewisse Sensibilität. Selbstverständlich muss man diesen Menschen helfen so gut es nur geht. Aber nein, die Zeit der vornehmen Zurückhaltung muss jetzt endgültig vorbei sein.

Der Grazer Volksgarten ist auf dem Weg zu einer No-Go-Area: Gebrauchte Spritzen liegen in der Wiese, es wird am hellichten Tag gedealt, was das Zeug hält, auch direkt neben dem Kinderspielplatz. Seit 2024 ist der Park als Schutzzone ausgewiesen, die die Kriminalität von Kindern fernhalten soll. Auch wenn es fast 1500 Anzeigen gegeben hat, Dealer mit Betretungsverboten belegt worden sind, diese Schutzzone ist eine Farce. Denn 2026 ist der Volksgarten immer noch so etwas wie eine Freihandelszone für weiche und richtig harte Drogen. Die Stadt, das Land, der Bund, die Anrainer und die Familien am Spielplatz sind zum Zuschauen verdammt. Was sie zu sehen bekommen? Dealer, die sich nicht einmal bemühen, ihrem Geschäft unauffällig nachzugehen, Menschen, die ihr Kokain im Park ziehen, Suchtkranke, die reglos auf dem Boden liegen.

Das alte und neue Spitzenduo im Grazer Rathaus, Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und ihre Vize Judith Schwentner (Grüne), beteuert, man tue alles Menschenmögliche, stehe im regen Austausch mit der Kriminalpolizei, schicke die uniformierte Ordnungswache in den Park, das Friedensbüro für Parkbetreuung und Beziehungsarbeit, lichte das Buschwerk, um den Volksgarten einsichtiger zu machen, sorge für bessere Beleuchtung.

Die Anrainer und Besucher sehen nur zu gut, was hier passiert. Der Park wird zur No-Go-Area. Bürgermeisterin Kahr, von der Kleinen Zeitung am Rande eines Interviews mit der Lage konfrontiert, mahnt: „Die Kripo sagt, das Schlechteste ist, dass Medien darüber berichten, weil das auch noch Konsumenten in den Park bringt.“ Als ob nicht längst jeder in der Stadt und weit über die Grenzen hinaus weiß, wo es das Gift am leichtesten zu kriegen gibt. Kahr beschwichtigt, die Situation sei nicht vergleichbar mit dem Heroinproblem, das Graz vor 30 Jahren gehabt hat. Nun spritze man an der Mur eher Kokain, erzähle die Kripo, das in einer unglaublichen Schwemme hochrein und günstig über die Stadt schwappe. Ob die blutigen Spritzen im Park, auf dem Lendplatz und den öffentlichen WC-Anlagen zur Verabreichung von Heroin oder Kokain benützt werden, ist für die Besucher von Platz und Park irrelevant. Wichtiger ist die Frage, wie schützt man diese Menschen vor den Nadeln, vor dem Gift, vor der Kleinkriminalität. Ja, im Rathaus weiß man auch, dass sich erste junge Frauen in der Szene prostituieren, um an den Stoff zu kommen.

Wird Graz Berlin? Müssen wir wirklich an „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ erinnern? Der Volksgarten ist seit Jahrzehnten immer wieder ein Drogenrevier. Hier wurde einst der FPÖ-Wahlkampfschlager der Bürgerwehr geboren. Nun patrouilliert hier mit der Ordnungswache das illegitime Kind der einstigen blauen Laientruppe. Die einzige Konstante: Es stellt sich kein Erfolg ein. Der gestrenge Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat den Grazer Volksgarten zur Chefsache gemacht, als er 2024 die Schutzzone persönlich eingeweiht hat. Es war seine Wahlkampfhilfe für den damaligen Landeshauptmann, seinen Parteifreund Christopher Drexler. Dieser Aktionismus hat diesen nicht im Amt und die steirische ÖVP nicht vor der Niederlage gerettet. Und all das hat die Lage im Park nicht im Geringsten entschärft. Herr Innenminister, vielleicht kümmern sie sich jetzt einmal wirklich um dieses eskalierende Drogenproblem in Graz, das die öffentliche Sicherheit gefährdet. Ersparen Sie uns billigen Aktionismus und machen Sie ernst! Nicht wenige würden es ihnen danken.