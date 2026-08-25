Katz bekräftigt Verbleib israelischer Soldaten in Süd-Syrien

Israel wird laut Verteidigungsminister Israel Katz seine Truppenpräsenz im Süden Syriens bis auf Weiteres beibehalten. "Solange es Bedrohungen gibt, wird die israelische Armee hier bleiben, um unsere Sicherheit zu gewährleisten - das haben wir bisher getan, und das werden wir auch in Zukunft tun", sagte Katz am Dienstag in einem von seinem Büro veröffentlichten Video. In letzter Zeit verschärfte sich das Verhältnis zwischen Jerusalem und Damaskus zusehends.

This picture taken from a position in the Upper Galilee in northern Israel shows Israeli army tanks positioned along the Israel-Lebanon border, on July 1, 2026. Israel's defence minister said on July 1 that Israeli forces would remain in self-proclaimed "security zones" established in Lebanon, Syria and Gaza, without any timeline for withdrawal. (Photo by Jack GUEZ / AFP) /

"Hier finden täglich Maßnahmen statt, um Bedrohungen abzuwehren, Überreste des alten Regimes zu beseitigen und eine gefährliche Festigung der neuen Machthaber zu verhindern", fügte der Minister an. Katz sagte weiter, die Botschaft sei auch für den syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa klar: "Wenn Sie morgens in Ihrem Palast in Damaskus aufwachen, zum Berg Hermon hinaufblicken und die israelische Armee sehen - dann wissen Sie, dass wir hier sind, um unsere Gemeinden und unsere Grenze zu schützen."

Das syrische Außenministerium verurteilte Katz' Besuch als "illegalen Eintritt" auf syrisches Staatsgebiet. Der israelische Minister habe die international anerkannte Grenze überschritten und damit "eklatant" die Souveränität und territoriale Integrität Syriens verletzt, erklärte das Ministerium. Es rief die internationale Gemeinschaft auf, die "notwendigen Maßnahmen" zu ergreifen, um Israel zur Beendigung seiner "wiederholten Verstöße" zu zwingen.

Israel hat seit dem Sturz des langjährigen Herrschers Bashar al-Assad im Dezember 2024 Truppen in einer "Sicherheitszone" im Süden Syriens stationiert. Die Truppen besetzen die 1974 eingerichtete und ehemals von der UNO überwachte Pufferzone auf den Golanhöhen.

Die Spannungen zwischen Syrien und Israel haben sich jüngst verschärft. In der vergangenen Woche hatte die israelische Armee den stillgelegten Militärstützpunkt Abu Duhur im Nordwesten Syriens angegriffen und dies mit einer angeblich geplanten Stationierung türkischer Truppen dort begründet.

Katz ging während seines Besuchs auf den Angriff auf Abu Duhur ein und erklärte, Israel sei "gegen einen türkischen Versuch vorgegangen, sich in Syrien zu verschanzen, was Israels Sicherheitsinteressen gefährdet hätte". Ankara hatte den Angriff verurteilt und einen Besuch einer türkischen Delegation auf dem Stützpunkt zurückgewiesen.

Seit Assads Sturz haben israelische Soldaten Hunderte Angriffe auf syrischem Gebiet ausgeführt. Der israelische Armeechef, Generalleutnant Eyal Zamir, hatte bereits in der vergangenen Woche Truppen in der Sicherheitszone besucht und betont, das Militär werde nicht zulassen, dass sich Bedrohungen an der Grenze "festsetzen".