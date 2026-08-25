39 Waldbrände in Griechenland ausgebrochen

In Griechenland sind binnen wenigen Stunden 39 Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, tobte der schwierigste Brand auf der Athen vorgelagerten Insel Salamis. Dort befindet sich der größte Stützpunkt der griechischen Kriegsmarine. Nach Angaben von Feuerwehrleuten war die Anlage nicht gefährdet. Das Feuer in der Gegend des Marinestützpunktes wütete in einer Schlucht und wurde mit zahlreichen Löschflugzeugen und Hubschraubern bekämpft.

© APA/AFP/Eurokinissi Schon wieder lodern Feuer in Griechenland