Der Tod prägte sein Leben: Bestatter und Sänger starb mit 55 Jahren

„Eigentlich ist der Tod etwas Schönes, fast jedem Leichnam steht die Erlösung ins Gesicht geschrieben“, sagte Gottfried Schindlbacher einst. Der Gaaler verstarb mit 55 Jahren.

Die Schocknachricht verbreitete sich Ende Juli rasch in der Region Murtal. Eine Mischung aus Fassungslosigkeit und Trauer machte sich breit. Ausgerechnet einer, der tausende Menschen in schweren Stunden begleitet hat, der an Gräbern gestanden ist und dort voller Leidenschaft gesprochen und gesungen hat. Ausgerechnet er, dieser mächtige, tatkräftige und stimmgewaltige Mann soll nun im Alter von nur 55 Jahren selber gestorben sein?

Was zunächst unglaublich erschienen war, stellte sich als wahr heraus. Gottfried Schindlbacher aus Gaal im Bezirk Murtal ist am 22. Juli aus dem Leben geschieden und wurde unter enormer Anteilnahme verabschiedet.



Auf der Welt hat er tiefe Spuren hinterlassen, auch noch kurz vor seinem Tod. Erst im vergangenen März hat er mit 50 Mitwirkenden ein selbst geschriebenes Passionsspiel zur Aufführung gebracht. Ungewöhnliche Orte der insgesamt vier Aufführungen waren die Verabschiedungsräume der Bestattungsinstitute Pax in Leoben und Knittelfeld, wo Schindlbacher als Bestatter gearbeitet hat. Er selbst hat bei diesem Passionsspiel Jesus gespielt.

„Kleine Zeitung“-Porträt aus dem Jahr 2019

Vor sieben Jahren hat die Kleine Zeitung ein Porträt über Gottfried Schindlbacher veröffentlicht, in dem er sich auch zu seinem Verhältnis zum Tod äußert hat. Aus Anlass seines Ablebens lesen Sie hier noch einmal die Zeilen, die am 1. November 2019 erschienen sind:



„Du musst auf jedes Wort aufpassen, und du darfst kein liederliches Leben führen. Weil die Leute beobachten dich genau.“ Diese mahnenden Worte gab der Pfarrer dem damals 17-jährigen Gottfried Schindlbacher mit. Der Bauernbursche wurde für den kirchlichen Vorbet-Dienst auserkoren – was so mancher in der kleinen Gemeinde Gaal im Bezirk Murtal wegen dessen jugendlichen Alters äußerst kritisch beäugt hat.

Er riss sich zusammen, und die mächtige Stimme blieb nicht lange unbemerkt. Bei einem Toten-Wachtgebet erkannte ein Opernfachmann das Stimmpotenzial des jungen Mannes: „Er hat zu mir gesagt, Domingo und Pavarotti sind dein Fach, weg vom Bauernhof, du gehörst an die Oper.“ Der Förderer gab ihm ab dem Jahr 1993 über fünf Jahre Gesangsunterricht, Schindlbacher lernte die Noten zu lesen: „Mein Weg an die Grazer Oper wäre geebnet gewesen, aber ich habe mich für die Familie entschieden: Die Mutter im Rollstuhl war ebenso zu betreuen wie die kranke Frau.“

Grabesredner und -sänger

Sein Gönner hatte wenig Freude mit dieser Entscheidung, aber die Gesangsausbildung von damals bekam im Laufe der Jahre einen anderen Sinn. Der 49-Jährige (Alter im Jahr 2019, Anm.) mit Tenorstimme ist seit vielen Jahren gefragter Grabesredner und -sänger. Seinen Hof hat er bereits an einen seiner beiden Söhne übergeben, seit acht Jahren beschäftigt er sich professionell mit dem Tod – als Bestatter beim Pax-Institut in Knittelfeld.

Kaum ein Tag vergeht, an dem er nicht am offenen Grab oder in der Verabschiedungshalle singt: „Ich habe in meinem Leben schon bei rund 2000 Verabschiedungen und Begräbnissen gesungen und allein in den vergangenen acht Jahren mehr als 1000 Trauerreden gehalten“, zeigt sich Gottfried Schindlbacher auch statistisch bewandert. Die handschriftlich verfassten Reden sind in 13 Ordner gepackt, die meisten Lieder hat er im Kopf: „Ich kann an die 30 Arien auswendig, jene von Puccini, Mozart und Verdi liebe ich am meisten.“

Aber seine eigenen Vorlieben zählen nicht, vielmehr jene der Trauergäste: „Da ist Schuberts Ave Maria die Nummer eins, wer möchte, kann auch ,Amoi seg’ ma uns wieder‘ von mir hören. Manche haben mir schon gesagt, es klingt besser als beim Gabalier“, schmunzelt Schindlbacher.

Verhältnis zum Tod

Zum Thema Tod hat er ein entspanntes Verhältnis. „Eigentlich ist der Tod etwas Schönes, fast jedem Leichnam steht die Erlösung ins Gesicht geschrieben.“ Er denke jeden Tag ans Sterben: „Und trotzdem bin ich jemand, der ja zum Leben sagt und optimistisch ist, sonst könnte ich hier nicht arbeiten.“



Der Glaube an Gott („Für mich eher eine Erkenntnis“) helfe ihm, und er versuche, dies Trauernde spüren zu lassen. Trostworte würden aus dem Herzen und einer religiösen Überzeugung kommen, deshalb sei die Anteilnahme auch nach so vielen Begräbnissen nicht gespielt. „Wenn ein Mensch zur Welt kommt, gibt es nur eine einzige sichere Vorhersage: dass er irgendwann sterben wird. Wenn etwas so markant zu mir gehört, warum soll ich mich dann davor fürchten?“, versucht er das Sterben pragmatisch zu sehen.

Vielseitig

Trotz der intensiven Beschäftigung mit dem schweren Thema fehlt es dem 1,92 Meter großen und 135 Kilogramm schweren Hünen nicht an weiteren Beschäftigungen: Schindlbacher sang nicht nur bei Begräbnissen, sondern auch bei Hochzeiten, Taufen, Geburtstagsfeiern. Er gab Konzertabende und veröffentlichte mehrere Klassik-CDs. Selbstgemachte Kreuze und Urnen verschönerte er mit Kerbschnitzerei. Der Landwirt hielt den Sensenmäh-Weltrekord. 1998 mähte er 49 Quadratmeter in 35,2 Sekunden.



Angebote, in Wien als Grabsänger und -redner zu arbeiten, habe er abgelehnt: „Sie haben mir gesagt, da kann ich mir eine goldene Nase verdienen, aber meine Verbundenheit zur Heimat war immer größer.“