Grazer Gemeinderat: Das sind die neuen Gesichter

Mit der konstituierenden Sitzung am heutigen Donnerstag nimmt der Grazer Gemeinderat zwei Monate nach der Wahl seine Arbeit auf. Unter den 48 Gemeinderäten sind 25 neue Mandatarinnen und Mandatare.

Im Grazer Rathaus findet am heutigen Donnerstag die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats statt

Fast genau zwei Monate nachdem die Grazer und Grazerinnen bei der Wahl am 28. Juni über die Zusammensetzung des Grazer Gemeinderats entschieden haben, wird es am Donnerstag im Grazer Rathaus feierlich. Der neue Gemeinderat tritt zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Gleich zum Auftakt werden die Mandatare angelobt, die von den Parteien in das Grazer Stadtparlament entsendet werden. 48 sind es insgesamt. Für einen Großteil steht die Angelobung bei dieser ersten Sitzung auf dem Programm. Jene, die für die zukünftigen Stadträte nachrücken, die ihr Gemeinderatsmandat nicht antreten, werden dann bei der Sitzung im September angelobt.

KPÖ: Premiere für ein Drittel der Mandatare

Die Bürgermeisterinnenpartei hat im Juni drei Mandate dazugewonnen und stellt als stärkste Kraft in dieser Periode 18 Gemeinderäte. Sechs neue Namen sind im Vergleich zur letzten Periode darunter zu finden. Von der erfahrenen KPÖ-Bezirkspolitikerin bis zur politischen Quereinsteigerin reicht dabei die Palette der „Newcomer“ im Gemeinderat.

Simon Riedl, David Lexner-Zöhrer und Karin Reimelt haben bereits politische Erfahrung in Grazer Bezirksräten gesammelt, Reimelt ist auch Klubdirektorin im Landtag. Riedl führt als Bundesvorsitzender die Kommunistische Jugend an. Dazu kommt mit dem Historiker und Eisenbahner Leo Kühberger ein Parteiloser, der mit einem KPÖ-Mandat in den Gemeinderat einzieht. Maschinenbauingenieur Florian Dinius und die Sozialarbeiterin und Tätowiererin Viktoria Sturm machen die sechs Neuzugänge der KPÖ komplett.

1 / 6 Simon Riedl ist einer von sechs neuen Gesichtern der KPÖ im Gemeinderat. Der Psychologe war zuletzt Bezirksrat in Gries und ist Bundesvorsitzender der Kommunistischen Jugend © KPÖ

ÖVP: 13 Mandatare, neun neue Gesichter

Die ÖVP stellt als zweitstärkste Partei im Gemeinderat wie bisher 13 Mandatare und Mandatarinnen. Mit Markus Huber, Anna Hopper, Barbara Gartner-Hofbauer und Georg Topf sind nur vier Gemeinderäte der letzten Periode weiter mit dabei. Die Riege der ÖVP-Vertreter ergänzen neun Neuzugänge, durchwegs mit politischer Erfahrung im und abseits des Gemeinderats. Dazu zählen etwa Bernhard Bauer, Obmann vom Wirtschaftsbund Graz, und JVP-Graz-Obmann Konstantin Nöst.

Die ÖVP kombinierte im Wahlkampf fixe Listenplätze mit einem Vorzugsstimmenmodell. Folgende fünf Kandidaten, die die Liste der Vorzugsstimmenkaiser der Partei anführen, sollen die ÖVP in den kommenden Jahren im Gemeinderat vertreten: Peter Stöckler, Georg Schröck-Weikhard, Erwin Wurzinger, Andreas Molnar und Martin Marku.

1 / 9 Bernhard Bauer ist Obmann vom Wirtschaftsbund Graz. Der Architekt und Unternehmer gehört zu den neun neuen Gemeinderäten der ÖVP © Markus Jöbstl

FPÖ: Neustart mit sechs Gemeinderäten

Die FPÖ hatte bei der Wahl 2021 zwar fünf Mandate gewonnen. Nach der Abspaltung des KFG und dem Parteiaustritt von Mario Eustacchio hielt im Gemeinderat zuletzt aber nur noch Günter Wagner die FPÖ-Fahne hoch. Wagner konzentriert sich nun auf seine Tätigkeit als Landtagsabgeordneter. Die FPÖ, die bei der Wahl im Juni ein Mandat zulegen konnte, startet nun mit einem komplett neuen sechsköpfigen Gemeinderatsteam durch.

Stark vertreten sind dabei Mandatare, die aktuell in den Büros von FPÖ-Landesräten tätig sind. Wolfgang Lueger, Dominik Hausjell und Jürgen Angerer zählen dazu. Mit Elisabeth Graf, die als Juristin bei der Buchhaltungsagentur des Bundes tätig ist, gehört aber auch eine politische Quereinsteigerin zum FPÖ-Team.

1 / 6 Die Juristin Jasmin Dawkins ist seit 2025 Bezirksparteiobfrau der FPÖ Graz-Wetzelsdorf. Abseits der Politik ist sie als Kriminalbeamtin tätig © Mario Gimpel

Grüne: Zwei Neuzugänge im Gemeinderat

Die Grünen gehen mit sieben Mandatarinnen und Mandataren in die neue Gemeinderatsperiode. Das sind nach Stimmenverlusten bei der Wahl um zwei weniger als zuletzt. Vier langgediente Grüne, darunter Klubchef Karl Dreisiebner, hatten schon vor der Listenerstellung im Februar ihren Abschied bekannt gegeben. Fünf Köpfe im grünen Team hängen eine weitere Periode als Gemeinderat oder -rätin an. Dazu gehört etwa die neue Klubchefin der Grazer Grünen Anna Slama.

Mit Barbara Sima-Ruml und Markus Konrad ergänzen zwei neue Gesichter die grünen Reihen im Sitzungssaal. Sima-Ruml kandidierte bereits für die Grünen bei der Landtags- und Nationalratswahl. Sie ist Amtssachverständige für barrierefreies Bauen. Der Techniker Markus Konrad ist seit Kurzem einer von zwei Stellvertretern der grünen Landessprecherin Sandra Krautwaschl.

1 / 2 Barbara Sima-Ruml bringt als Rollstuhlfahrerin und Expertin für barrierefreies Bauen künftig für die Grünen ihre Erfahrung ins Stadtparlament ein © Florian Rogner

SPÖ: Halbiertes Team mit einem Neuzugang

Die SPÖ hat bei der Gemeinderatswahl die Hälfte ihrer Mandate eingebüßt. Nur noch zwei SPÖ-Vertreter werden dem neuen Gemeinderat angehören, damit hat die Partei auch ihren Klubstatus verloren. Die Grazer SPÖ-Chefin und Listenerste Doris Kampus zog am Tag nach der Wahl die Konsequenzen und trat zurück.



Daniela Schlüsselberger, die auf dem Listenplatz zwei in die Wahl gezogen war, bleibt weiterhin Gemeinderätin. Ihr zur Seite steht mit Patrick Trabi zwar ein Neuzugang im Gemeinderatssitzungssaal, aber kein politisch unbeschriebenes Blatt. Trabi ist und bleibt Klubreferent im SPÖ-Landtagsklub und war Büroleiter von Doris Kampus in ihrer Zeit als Landesrätin. Der Neustart der Stadt-Roten nach dem Wahldebakel wird außerhalb des Rathauses gemanagt. Hannes Schwarz, SPÖ-Klubchef im Landtag, ist aktuell geschäftsführender Stadtparteichef.

© SPÖ Graz Patrick Trabi bildet mit Daniela Schlüsselberger das verbliebene SPÖ-Duo im Grazer Gemeinderat. Trabi leitete den Gemeinderatswahlkampf der SPÖ. Er ist Klubreferent im SPÖ-Landtagsklub

Neos: Neues Duo, aber nur ein neues Gesicht im Gemeinderat

Die Neos haben ihre zwei Mandate gehalten, trotzdem stehen zwei neue Namen aus den Reihen der Neos auf der Liste der Gemeinderäte. Sabine Reininghaus trat bereits vor der Wahl aus der Partei aus und blieb „wilde“ Gemeinderätin. Der Grazer Neos-Chef Philipp Pointner folgte ihr nach der Wahl und hat diesen Schritt bis heute nicht kommentiert.

Verena Garber tritt ihr Amt als politische Quereinsteigerin an. Sie hat sich im Vorwahlprozess der Neos durchgesetzt und war auf Platz zwei hinter Philipp Pointner gesetzt. Garber ist studierte Wirtschaftspädagogin und Betriebswirtin. Sie ist und bleibt Geschäftsführerin eines Grazer Finanzunternehmens. Bei den Neos, aber nicht im Gemeinderat neu: Alexis Pascuttini. Der ehemalige FPÖ-Politiker gehörte dem Gremium zuletzt als KFG-Gemeinderat an. Nun zieht er für die Neos ein.