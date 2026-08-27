Jugendliche unterstützen in Trofaiach „Silbersurfer“ im Netz

Für den „Treffpunkt 55+ Digital – gesund & kompetent handeln“ in Trofaiach sucht man Jugendliche von 14 bis 19 Jahren, die die ältere Generation digital fit machen.

Mit einem ersten Treffen am Montag, dem 31. August, von 15 bis 16.30 Uhr im Besprechungsraum des Gemeindeamts Trofaiach startet ein neues Projekt, das älteren Menschen den Zugang zur digitalen Welt deutlich erleichtern soll: Für den neuen „Treffpunkt 55+ Digital – gesund & kompetent handeln“ werden Personen gesucht, die regelmäßige Treffen ehrenamtlich mitgestalten.

Angesprochen werden sollen dabei freilich Leute, die ihr Smartphone oder Tablet im Alltag ganz selbstverständlich verwenden und Lust haben, ihr Wissen in diesem Bereich weiterzugeben. Nach dem Auftakttermin gibt es speziell für Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren ein Kursangebot unter dem Motto „Werde Digi-Guide und zeig‘, was du drauf hast.“

Junge Leute teilen ihr Wissen

Wer in diesem Alter ist und sich mit dem Smartphone, Apps und dem Internet generell gut auskennt, soll sein Wissen teilen und ältere Menschen ab 55 Jahren aufwärts dabei unterstützen, in der digitalen Welt fitter zu werden und beim Umgang mit ihrem Handy zu helfen. „Etwa beim Versenden von Fotos, bei WhatsApp oder bei der Suche im Internet“, umreißt Rita Obergeschwandner vom Frauengesundheitszentrum, einem der Projektpartner der Stadt Trofaiach.

Entscheidend sei bei der Unterstützung älterer Menschen auch der Themenbereich Gesundheit: „Zum Beispiel bei der Suche nach verlässlichen Informationen oder der Umgang mit digitalen Gesundheitsangeboten. Wie das geht, erfahren alle Interessierten bei uns in dem Seminar“, so Obergeschwandner.

Zwei Schulungstermine fixiert

Sowohl die zweitägige Ausbildung als auch jeder Einsatz als Digi-Guide werde mit Regionalgutscheinen als Prämie belohnt. Die zwei Schulungstermine für Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren finden im Seminarraum in der Hauptstraße 49 in Trofaiach statt. Und zwar am Freitag, dem 25. September, von 12 bis 16 Uhr, sowie am Samstag, dem 26. September, von 8.45 bis 12.45 Uhr. Anmeldungen sind jetzt schon möglich unter: https://www.mitivo.at/digi-guide

Der kostenlose, vierteilige Kurs „Smart unterwegs für meine Gesundheit“ für Frauen und Männer ab 55 Jahren findet in weiterer Folge dienstags am 3. November, dem 10. November, dem 24. November und dem 1. Dezember im Zimmer 122 der Stadtgemeinde Trofaiach in der Luchinettigasse 9 statt. Als Trainerin für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fungiert dabei Ulla Sladek vom Frauengesundheitszentrum, das in Graz beheimatet ist.