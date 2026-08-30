Reisefestival El Mundo holt die Welt zum 27. Mal nach Judenburg

18 Abenteuer, zwei Tage, eine Bühne: Am 16. und 17. Oktober gastiert das beliebte Reise- und Abenteuerfestival wieder im Murtal. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Wer für dieses Festival Tickets ergattern will, muss schnell sein: Zum 27. Mal gastiert das beliebte (und Jahr für Jahr ausverkaufte) Reise- und Abenteuerfestival „El Mundo“ am 16. und 17. Oktober in Judenburg. 17 Vortragende aus fünf Ländern erzählen live auf der Bühne von ihren Expeditionen, dazu kommen ein Sondervortrag und eine Kurzfilmpremiere.

El Mundo ist der älteste Reisevortrags-Wettbewerb im deutschsprachigen Raum. Gegründet wurde er von Uwe Surtmann, Christian Pannenberg, Gerfried Tiffner, Robert Theuermann und Kurt Kaiser. 1999 stand in Judenburg der erste Vortragende auf der Bühne, seither waren mehr als 400 Abenteurer aus elf Ländern zu Gast. Das Publikum ist ebenso weit gereist, die Gäste kommen längst nicht nur aus der Steiermark ins Murtal. So wird auch der Platz vor dem Veranstaltungszentrum Judenburg während des Festivals zum temporären Camp für Expeditionsfahrzeuge und Wohnmobile.

Schwerpunkt Polarregionen

Der Programm-Schwerpunkt liegt heuer auf den Polarregionen: Die Spannweite reicht vom schmelzenden Eis in Grönland bis zum „kalten Krieg der Gegenwart“ auf Spitzbergen, von Kaiserpinguinen in der Antarktis bis zu den wildesten Ecken der Mongolei. Mit dabei sind bekannte Namen, etwa Stefan Christmann, dessen Bilder schon das Cover des National Geographic Magazins zierten, oder Nik Afanasjew, russischer Journalist und zweifacher Träger des Deutschen Reporterpreises. Auch Louis Palmer, der als erster Mensch die Erde mit einem Solarauto umrundete, und Rebecca Salentin, die als erste Frau mit dem Fahrrad den 10.000 Kilometer langen Iron-Curtain-Trail bewältigte, bringen spannende Geschichten mit.

© Stefan Christmann Viele Beiträge führen heuer ins ewige Eis

Beitrag aus Judenburg

Neben dem Wettbewerb um die Festivalpreise in drei Kategorien, über die am Ende eine hochkarätige Jury sowie das Publikum entscheiden, gibt es außer Konkurrenz zwei besondere Programmpunkte. Im Sondervortrag „Die Sache mit dem Sofa!“ erzählen Lena und Michael Steinkellner aus Judenburg, wie ihr Zuhause dank Couch-Surfing zur Reisezentrale für Menschen aus über 25 Ländern wurde. Und in der Kurzfilmpremiere „Die Jahrhundertkletterin“ porträtiert Andreas Lattner-Czerny die Bad Ischler Kletterikone Maria Kittl, die mit 94 Jahren noch immer klettert und vor einem halben Jahrhundert zu den besten Kletterinnen ihrer Zeit zählte.

Der Kartenvorverkauf von El Mundo hat gestartet, Details dazu unter www.elmundo-festival.at.