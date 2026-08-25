Landesverteidigung: Soldaten zeigen in der Oststeiermark, was sie können

Mit 350 Soldaten übt das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7 aus Feldbach mit Panzern und Hubschraubern für den Ernstfall. Auch, um zu zeigen, dass das Bundesheer mehr kann als die Betreuung der Covid-Teststraße und Schneeräumung bei Katastrophen.

Grundwehrdiener, Berufs- und Milizsoldaten trainieren von Montag bis Freitag den Angriff eines fiktiven Gegners aus dem Osten, der auch den Flugplatz Fürstenfeld mit feindlichen Soldaten eingenommen hat

Ein Radausflug zwischen Soldaten in Tarnmaskierung und Panzerhaubitzen, die sich im dürregeplagten Maisfeld ducken. Während fünf schwere Gefechtsfahrzeuge auf einem Schotterweg entlang des Feldes Stellung beziehen, quert eine vierköpfige Familie noch schnellen Trittes die Gemeindestraße und radelt dem Schreckensszenario davon.

Denn hier, im beschaulichen burgenländischen Eltendorf, kommt es gleich zu einem Angriff mit Artilleriegeschütz eines fiktiven Gegners aus dem Osten. Die Inszenierung ist Teil einer großangelegten Übung des Aufklärungs- und Artilleriebataillons (AAB) 7 aus Feldbach. Von Montag bis Freitag üben insgesamt 350 Grundwehrdiener sowie Miliz- und Berufssoldaten im Raum Fürstenfeld bis nach Heiligenkreuz und Markt Hartmannsdorf den Ernstfall.

Aber auch im inszenierten „Krieg“ geht Sicherheit vor. Bevor mit Hilfe von Pyrotechnik Schüsse aus den Panzerhaubitzen M109 simuliert werden, überprüft Übungsleiter und Bataillonskommandant Günter Rath, ob sich noch ein ziviles Auto im Gebiet befindet. Dann heißt es schon: Feuer frei.

Zur Übung Bei der Bataillonsübung „Eastern Stronghold“ (östliche Festung) üben insgesamt 350 Soldaten, darunter Berufs- und Milizsoldaten sowie rund 140 Grundwehrdiener. Für Letztere ist die Übung vor allem eine „Zielüberprüfung“, bei der sie das bislang Gelernte im großen Verband anwenden können. Der Übungsraum erstreckt sich über Feldbach, Raabtal, Heiligenkreuz, Fürstenfeld und Markt Hartmannsdorf. Zwei Hubschrauber (AB-212, OH-58 „Kiowa“), sechs Panzerhaubitzen M109 und 40 Räderfahrzeuge werden eingesetzt.

Pyrotechnikoffizier Andreas Graßmugg, der mit Rath und weiteren Soldaten in sicherer Entfernung auf einem Hügel das Geschehen beobachtet, lässt es mit einem Knopfdruck vor den Panzern knallen und rauchen. Sogleich fordert ein Soldat aus den „eigenen Reihen“ den Hubschrauber zur Luftunterstützung an, um die Gegner zurückzuschlagen.

© KLZ / Daniela Buchegger Günter Rath, Übungsleiter und Kommandant des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 7, hat die Übung vier Monate lang vorbereitet

Als der Helikopter heranrauscht und die feindlichen Panzer ansteuert, knallt es wieder auf Knopfdruck. „Die Pyrotechnik steigert den Realismusgrad“, sagt Rath, der vier Monate lang die Übung vorbereitet hat.

Er weiß, was passieren wird, die Grundwehrdiener nicht. Für sie ist die Übung vorrangig gedacht, denn so erfahre man, was sie gelernt haben und wie sie sich in unvorgesehenen Situationen verhalten. Für die Berufssoldaten hingegen dient es als Vorbereitung für den nächsten Einsatz im Kosovo.

1 / 9 In einem Maisfeld in der Nähe von Eltendorf im Bezirk Jennersdorf haben sich insgesamt fünf Panzerhaubitzen M109 eines fiktiven Feindes positioniert, ... © KLZ / Daniela Buchegger

Überraschungen gehören auch für sie dazu: Zahlreiche solcher Einlagen warten auf die Soldaten, die sich in Artilleristen, Aufklärer, IKT-Soldaten und Logistiker aufteilen. Dazu zählen etwa die Beschallung der Soldaten im Wald mit „Surrender-Calls“ des Feindes, die zur Kapitulation auffordern, oder der Überfall auf eine Stellung des Gegners in der Ziegelfabrik in Fürstenfeld.

Kernaufgabe Landesverteidigung

Vor drei Jahrzehnten hat das Bataillon zuletzt mit Panzern und Co. im freien Gelände geübt. Schließlich seien diese auch mit erheblichem Aufwand und Gefahrenquellen verbunden, so Rath. „Wir wollen nichts beschädigen oder zu laut sein, damit die Bevölkerung nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird.“

1 / 4 Unter anderem wird auch geübt, dass feindliche Soldaten von einem Hubschrauber abgesetzt werden, ... © KLZ / Daniela Buchegger

Dennoch überwiegen für ihn klar die Vorteile, allen voran dass das Bundesheer so sichtbar ist. „Nicht nur als Betreuer der Covid-Teststraße oder bei der Schneeräumung bei Katastropheneinsätzen“, so Rath, „sondern bei unserer Kernaufgabe, der Landesverteidigung, die viel Training erfordert, damit sie funktioniert.“ Wie nun in der Oststeiermark.

Mit Energy-Drinks ohne Dusche

„Es ist Vergangenheit, dass sich die Soldaten in ihren Kasernen verstecken“, weiß auch Marco Spörk, Sprecher des Militärkommandos Steiermark. Diese Woche verstecken sie sich im Wald, wie Grundwehrdiener Domenic Kleewein, der Anfang April eingerückt ist. Als Teil der Aufklärer hat er sich mit seiner neunköpfigen Gruppe bis Freitag in einem Waldstück bei Fürstenfeld verschanzt – hinter den feindlichen Linien, um jede Bewegung des Gegners zu beobachten und zu melden.

© KLZ / Daniela Buchegger Anfang April ist Domenic Kleewein aus Söding eingerückt. Als Teil der Aufklärer hat er sich mit seiner Gruppe im Wald verschanzt, um den Feind zu beobachten

Mit im Gepäck hat er nicht nur eine Versorgungsration – „das sind Sachen, die wahrscheinlich 100 Jahre halten“ – sondern auch Energy-Drinks, um die Nächte zu durchstehen, erzählt der Södinger, der den denkbaren Ernstfall nicht kleinredet. „Wir versetzen uns sehr wohl in die Lage, wie es in der Realität sein könnte. In der Nacht verwenden wir auch kein Handy, weil das zu sehr leuchtet.“

Rath weiß, dass von den Grundwehrdienern in diesen fünf Tagen Durchhaltevermögen gefordert ist. Und wohl auch eine geruchsunempfindliche Nase. Denn zum Waschen gibt es keine Möglichkeit. „Das Wasser ist zum Trinken da, nicht zum Waschen“, sagt Kleewein.