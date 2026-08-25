Nach 40 Jahren: Rock-Café „Bluesiana“ in Velden schließt

Eine Ära geht zu Ende: Nach vier Jahrzehnten schließt das „Bluesiana“ in Velden. Betreiberin Gudrun Kofler verabschiedet sich mit einer letzten Konzertreihe und hat trotz des Abschieds bereits neue Pläne.

Es ist kein überraschendes, aber ein durch und durch emotionales Ende: Nach 40 Jahren schließt das Rock-Café Bluesiana in Velden am Wörthersee für immer seine Tore. Bereits im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Betreiberin Gudrun Kofler ihr „Baby“ nach vier Jahrzehnten aufgeben muss. Das Haus, in dem sich der Kellerclub befindet, wurde verkauft und soll in eine Wohnanlage umgebaut werden. Nun steht eine „Abschiedswoche“ mit letzten Konzerten bevor. Für Rockfans hat Kofler allerdings auch eine erleichternde Nachricht im Gepäck.

Vier Jahrzehnte lang gaben sich im „Bluesiana“ Weltstars die Klinke in die Hand. Kofler holte unter anderem Cyril Neville von den Neville Brothers, The Dead Daisies, Steamroller mit den Musikern von Whitesnake oder Beasto Blanko nach Kärnten. Mit viel persönlichem Engagement schuf Kofler eine familiäre Atmosphäre, die dazu beitrug, dass sich die Location zu einer Institution entwickelte, die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt wurde. Nicht nur internationale Musiker, sondern auch Gäste aus aller Welt kamen eigens für einen Besuch im „Bluesiana“ nach Kärnten.

© Peter Rass Weit über 1500 Konzerte wurden im Bluesiana veranstaltet. Auch die New Yorker Bluesrock-Sängerin Sari Beth Schorr war zu Gast

Ab 2. September wird mit einer Veranstaltungsreihe Abschied genommen werden. „Die Leute sollen noch einmal kommen und das Bluesiana erleben, wie es ist. Denn es ist einzigartig in der Musikszene", sagt Kofler. Den Auftakt macht am 2. September die in New York gegründete Band „Spread Eagle“. Am 3. September folgen Keith St John und Rowan Robertson. Für den 4. September ist eine Jam-Night geplant, bei der auch das 40-jährige Jubiläum des „Bluesiana“ gefeiert wird. Am 5. September steht noch ein Konzert von „Bleeding Sun“ am Programm. Das große Finale bilden ein Konzert am 1. Oktober sowie eine „Abrissparty“ am 10. Oktober. Das Inventar soll bei einem Flohmarkt verkauft werden.

Das Haus wurde bereits im Jahr 2019 vom Wiener Projektentwickler August de Roode nach einer Zwangsversteigerung erworben. Auf zwei Etagen sollen nun sechs Wohneinheiten entstehen, die anschließend verkauft werden.

Kofler will jedoch weitermachen. „Egal was abgerissen wird, das Bluesiana steht in der Welt und es muss damit weitergehen", sagt die engagierte Betreiberin. Gemeinsam mit einem Geschäftspartner sollen künftig an einem anderen Ort in Velden Konzerte veranstaltet werden. Mit Details dazu hält sie sich derzeit noch bedeckt. Eines ist jedoch klar: Mit der Schließung des ursprünglichen Bluesiana geht ein besonderer Ort mit einer einzigartigen Atmosphäre verloren. Den Geist des legendären Clubs wird Kofler weitertragen.