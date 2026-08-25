Nach Geburt: Henrik Kristoffersen bangte um Ehefrau Tonje

Komplikationen bei der Wahl-Salzburgerin nach Geburt von Tochter Linnea, aber nach überstandener Thrombose sind alle wieder wohlauf und alles ist wieder in Ordnung.

Erst Ende Juli hatte Henrik Kristoffersen die Geburt seines zweiten Kindes mit Ehefrau Tonje öffentlich gemacht – da, als er mit Töchterchen Linnea den Heimweg aus dem Krankenhaus angetreten hatte. Nun erzählte der norwegische Ski-Star in einem Interview mit der Zeitung „Dagbladet“, dass allerdings die wahren Sorgen erst danach begannen und der mehrfache Weltmeister und Slalom-Weltcupsieger um das Wohlergehen seiner Frau zitterte. Denn sie erlitt eine Thrombose in einer Vene im Eileiter.

„Soweit wir wissen, ist es ein bekanntes, aber sehr, sehr seltenes Phänomen. Es kam unerwartet. Es war zu keinem Zeitpunkt extrem dramatisch, aber ich hatte große Angst um sie“, erklärte Kristoffersen. „Tonje musste einige Zeit im Krankenhaus zur Beobachtung bleiben, aber jetzt ist alles wieder gut. Alle sind zu Hause – und Linnea war vom ersten Tag an wohlauf“, sagte der 32-Jährige, der dieses Frühjahr auch die Zusammenarbeit mit Marcel Hirschers Skimarke „Van Deer“ beendet hat und nun für Head fahren wird.

Und der Wahl-Salzburger schildert, dass man viele Besuche im Krankenhaus in Salzburg absolvieren musste: „Es gab viele Fahrten hin und her, aber allen geht es gut. Es ist nichts Beängstigendes mehr. Bei ihr wurde schnell ein Blutgerinnsel diagnostiziert, und es wurde sofort ein CT gemacht. Es dauerte anderthalb Stunden, bis die erste blutverdünnende Spritze verabreicht wurde“, erklärte er und ergänzte: „Ich selbst will mich nicht beklagen, ich war ja nicht betroffen. Es läuft gut und wir erzählen das nicht, um Mitleid zu heischen. Wir haben lange überlegt, ob wir es überhaupt sagen sollen. Aber es ist okay, das Leben ist eben nicht immer einfach“, sagte Kristoffersen. Seine Frau Tonje muss nach wie vor blutverdünnende Mittel nehmen. „Aber es lief nach der Diagnose alles sehr gut, wir haben in Salzburg eine gute Nachbetreuung erhalten.“