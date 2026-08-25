Annalena Baerbocks Wechsel an eine US-Universität ruft Kritiker erneut auf den Plan. Verdient die Noch-Präsidentin der UN-Generalversammlung diese Häme?

Einst waren Schrauben- und Doppelsalti ihre Spezialität: Als Trampolinspringerin galt sie als bemerkenswertes Talent – bei den deutschen Meisterschaften 1999 errang sie eine Bronzemedaille in der Disziplin Doppelminitramp. Der Leistungssport war wohl auch Basis für die Zielstrebigkeit, die Annalena Baerbock in ihrem Leben noch weit bringen sollte: Anfänge in Deutschlands grüner Landespolitik, Kanzlerkandidatin, erste Außenministerin der Bundesrepublik – und schließlich Präsidentin der UN-Generalversammlung.

Der berufliche Weg geht weiter

Nun gab die 45-Jährige bekannt: Nach dem Ende ihrer Amtszeit bei den Vereinten Nationen Anfang September geht es weiter zur nächsten beruflichen Etappe: Baerbock wird an der renommierten Columbia University in New York an der School of International and Public Affairs tätig sein und die Co-Leitung eines Instituts übernehmen.

Unkenrufe bleiben auch dieses Mal nicht aus: Seit die in Hannover geborene und auf einem Bauernhof aufgewachsene Niedersächsin im helleren politischen Rampenlicht steht, werden Zweifel angemeldet. Kommentatoren pendeln zwischen einer gewissen Bewunderung und Kritik – letztere scheint klar zu überwiegen und reichlich verteilt zu werden. Der häufigste Vorwurf: Zu viele wichtige Ämter ohne Erfahrung – nun in der Ostküsten-Metropole eine Professur für „Führungskompetenz“ zu übernehmen, sei pure Ironie.

Schlampige Angaben in ihrem Lebenslauf und handwerkliche Patzer bestärken jene, die sagen, Baerbock sei ein Produkt von Ämterpatronage: ein Kritikpunkt, der vor allem ihren Wechsel zur UN-Generalversammlung 2025 begleitete. Dass die Deutsche darauf drängte, alle Kandidaten für die Nachfolge von UN-Generalsekretär António Guterres vor der UN-Vollversammlung auftreten zu lassen, kam im – an Einfluss sehr interessierten – Weißen Haus nicht gut an.

Medial stets gut sichtbar

Baerbocks Werdegang ist allemal differenziert zu sehen: Natürlich half ihr und ihrer Partei die mediale Sichtbarkeit. Ernsthafte Verfehlungen in ihrer politischen Tätigkeit – zum Schaden der Bundesrepublik womöglich – gab es aber offenbar nicht. Mitunter auch patscherte Zitate der zweifachen Mutter wurden indes verfälscht wiedergegeben und instrumentalisiert, zudem wurden frauenfeindliche Kampagnen aus Russland und anderen Ländern abgefeuert. Irgendwann schien Kritik am Faktum, dass der Typus des Politikers oder der Politikerin mit jahrzehntelanger Fachexpertise rar wurde, mit persönlicher Anfeindung vermengt worden zu sein.

Nicht zuletzt sollte die Frage erlaubt sein, ob ein Mann mit ähnlichem Werdegang auch derart kritisch beäugt worden wäre: Einiges wirkt hier so, als müsse sich eine Frau für eine günstig verlaufene Karriere besonders genau erklären.