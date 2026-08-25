Ein Sommerurlaub in Kim Jong-uns skurillem Luxus-Badeort

Nordkoreas Diktator will das stalinistische Land in ein Ferienparadies verwandeln und bemüht sich um Touristen aus China, Russland, Belarus. Derzeit mit nur mäßigem Erfolg. Nun setzt Kim auf die Hilfe von wichtigen ausländischen Freunden.

Der belarussische Außenminister wählte für seinen heurigen Strandurlaub ein exotisches Ziel: Nordkorea. Im abgeschotteten Kim-Reich hat es ihm gut gefallen, zumindest schwärmte Maxim Ryzhenkov im Staats-TV von der „freundlichen Atmosphäre und wunderschönen Landschaft“. Und ausdrücklich erwähnte er Nordkoreas exklusiven Badeort Wonsan Kalma, ein Prestigeprojekt des Diktators Kim Jong-un.

Natürlich arbeitete Ryzhenkov auch in den Ferien, traf nach Angaben des gut informierten Portals NKNews seine Kollegin Choe Son Hui. Denn zwischen den beiden Diktaturen soll künftig Visafreiheit herrschen. Belarus erhofft sich dadurch wohl mehr nordkoreanische (Sklaven)arbeiter. Zudem dürfte es dann noch einfacher sein, nordkoreanische Soldaten in die Ukraine einzuschleusen, womit Minsk Kremlchef Wladimir Putin einen weiteren Gefallen machen will.

Pjöngjang hingegen erhofft sich durch die Visafreiheit Touristen aus Belarus, dafür sollte Ryzhenkov mit seiner Visite auch werben. Denn Kim will Nordkoreas Image als beliebte Touristendestination aufpolieren, damit es international nicht nur als riesiges Terror-Gefängnis für seine Einwohner, illegaler Atomstaat oder Exporteur von Nukleartechnologie, Waffen, Gratis-Arbeitskräften und Soldaten bekannt ist. Dafür hat der stalinistische Diktator mit dem Extraeinkommen aus Ukraine-Krieg (Nordkorea liefert Russland Soldaten und Munition) und Krypto-Raubzügen im Sommer 2025 das Mega-Luxusressort Wonsan Kalma nahe der Stadt Wonsan an der Ostküste eingeweiht. Früher befand sich dort ein Militärflughafen.

Hotelburgen, Strand, Riesenrutschen

An der pompösen Eröffnung im Sommer 2025 nahm auch Kims Teenager-Tochter Kim Ju-ae teil. Denn mit Bildern aus Wonsan Kalma wollte Kim der Welt demonstrieren, wie sehr das einst hungernde Nordkorea mittlerweile boomt. Das Ressort befindet sich an einem kilometerlangen Sandstrand, angelegt ist es für 20.000 Besucher. Die Tourismus-Kleinstadt besteht aus Hotelburgen, Vergnügungs- und Wasserparks samt Riesenrutschbahnen und diversen Strandeinrichtungen. Ein wenig erinnert es an Anlagen in spanischen Massentourismus-Hotspots aus den frühen 1970ern. In Wonsan Kalma zeigt sich nun Nordkoreas Nomenklatura und Elite in Badeoutfits. Für die allermeisten Nordkoreaner bleibt der Ort eine unerschwingliche, oder verbotene, Traumdestination.

Kims Rechnung, Wonsan Kalma zur internationalen Touristendestination zu machen, ging allerdings nicht auf. Die erhofften zehntausenden Russen blieben aus: 2025 kamen knapp 1500 russische Touristen, heuer waren es noch weniger. Wenig nutzten die staatlich gepushten Kampagnen russischer Reiseanbieter, die Nordkorea als „unerwartetes Paradies“ und „vielseitiges, wunderbares Land“ anpreisen – das mit Stränden und Skipisten lockt. Selbst Rabatte für Soldaten, die in der Ukraine kämpfen, machten Nordkorea als Feriendestination nicht wirklich attraktiv.

© AFP/Str 2025 besuchten auch Kim und seine Familie das Wonsan Kalma-Ressort

Chinas Botschaft postet Fotos

Auch Touristen aus dem benachbarten China scheinen andere Prioritäten zu haben, als ihre Ferien an nordkoreanischen Stränden zu verbringen. Die Kontrollen an den Grenzen sind weiterhin strikt. Doch zwischen China und Nordkorea gibt es wieder mehrere direkte Zugverbindungen, nachdem diese wegen Covid und politischen Verstimmungen pausiert waren. Aufgrund geopolitischer Verschiebungen zeigt sich jetzt der große Bruder China wieder etwas versöhnlich gegenüber dem kleinen Rebellen Nordkorea. Vielleicht auch aus Angst, wegen Kims neuer Russland-nähe die Kontrolle über ihn zu verlieren. Bei der Militärparade zum Gedenken des Weltkriegsendes in Peking vor etwa einem Jahr durfte Kim Jong-un sogar an der Seite von Chinas Staatschef Xi Jinping marschieren.

So warb Chinas Botschafter Wang Yajun persönlich für Kims Lieblingstourismus-Projekt, das er gemeinsam mit Botschaftsangehörigen und deren Familien besuchte. Mit Fotos warb die Botschaft dann auf ihrer Webseite für das Resort und nannte es eine „Weltklassen Touristen-Attraktion”. Offenbar mit nur mäßigem Erfolg.

Wonsan Kalma dürfte also vor allem als spektakuläre Bühne für außenpolitische Propaganda dienen, internationale Gäste wie Russlands Außenminister Sergei Lawrow und zuletzt eben Ryzhenkov aus Belarus werden hier empfangen. Vielleicht bekommt bald auch US-Präsident Donald Trump eine Einladung zur Strandparty. Schließlich will er seinen Freund Kim bald wieder treffen.