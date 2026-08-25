Das sind die schnellsten Feuerwehren in Oberkärnten

Die Feuerwehr Olsach-Molzbichl holte sich beim Cup-Finale vom Bezirk Spittal den Gesamtsieg. Im Bezirk Hermagor siegten die Wettkämpfer aus Kühweg.

Von Spittal bis Hermagor lieferten sich die Feuerwehr-Bewerbsgruppen packende Duelle. In beiden Bezirken fiel die Entscheidung erst beim großen Finale – mit starken Leistungen, knappen Zeiten und neuen Cup-Siegern. Ein letztes Mal hieß es somit für die Oberkärntner Wehren in diesem Jahr „Erstes und zweites Rohr vor!“. Denn mit dem vierten und somit letzten Abschnittsleistungsbewerb und zugleich dem Cup-Finale endete die Wettkampfsaison und das mit großen Erfolgen.

42 Mannschaften, rund 400 Wettkämpfer und tausende Fans – das ist die stolze Bilanz des Spittaler Cup-Finales in Pusarnitz. Der Abschluss blieb ebenso spannend wie die vorangegangenen Abschnittsleistungsbewerbe in Trebesing, Untertweng und Rittersdorf. Bei jedem Bewerb trennten die Spitzenmannschaften oft nur wenige Hundertstelsekunden.

© ÖA-Team, BFKDO Spittal/Drau Die Gruppe der Feuerwehr Olsach-Molzbichl holte sich den Gesamtsieg im Bezirk Spittal

Hundertstel entschieden den Cup-Sieg

Schon zu Beginn des Finales in Pusarnitz setzte die Feuerwehr Flattach-Fragant 2 eine beeindruckende Marke. Mit einer fehlerfreien Zeit von 44,94 Sekunden gelang der Mannschaft die Tagesbestzeit. Nur elf Hundertstelsekunden dahinter folgte Olsach-Molzbichl 8. Auch die Mannschaft der Feuerwehr Untertweng, die zuvor bei den beiden Abschnittsleistungsbewerben in Untertweng und Rittersdorf triumphiert hatte, zählte zu den großen Favoriten. Im Finale blieb der Lauf allerdings nicht fehlerfrei – damit war der Weg für Flattach-Fragant zum Tagessieg frei. Bereits beim ersten Abschnittsleistungsbewerb in Trebesing hatte Flattach-Fragant den Sieg geholt. Die Bewerbe zwei und drei gingen jeweils an Untertweng. Damit war für Spannung bis zum letzten Durchgang gesorgt.

Während Flattach-Fragant in Pusarnitz über den Tagessieg jubelte, ging es in der Gesamtwertung um den begehrten Cup-Sieg. Hier hatte sich Olsach-Molzbichl 8 durch konstant starke Platzierungen über die gesamte Saison die beste Ausgangslage erarbeitet – und ließ sich den Gesamtsieg nicht mehr nehmen. Auf Platz zwei landete Kaning 5, Rang drei ging an Baldramsdorf 13. Damit ging in Spittal eine hochklassige Cup-Serie zu Ende. Die Bewerbsgruppen stellten über die gesamte Saison eindrucksvoll unter Beweis, wie viel Training, Präzision und Teamarbeit hinter den schnellen Zeiten steckt.

1 / 2 Platz zwei ging an die Wettkampfgruppe aus Kaning © ÖA-Team, BFKDO Spittal/Drau

Spannend verlief die Bewerbssaison auch im Bezirk Hermagor. Vier Abschnittsleistungsbewerbe standen auf dem Programm – und gleich vier verschiedene Mannschaften konnten jeweils einen Bewerb für sich entscheiden. Den Auftakt in Liesing gewann die dritte Gruppe aus Kühweg. Beim zweiten Bewerb in Kühweg setzte sich Watschig 6 durch. In Würmlach hatte Vorderberg 46 die Nase vorne. Beim großen Finale in Vorderberg war dann die dritte Gruppe der Feuerwehr St. Jakob im Lesachtal nicht zu schlagen.

Für den ganz großen Triumph reichte es für St. Jakob 3 dennoch nicht ganz. Denn über die gesamte Cup-Serie zeigten sich die Wettkämpfer aus Kühweg besonders konstant. Mit starken Leistungen bei allen vier Bewerben sicherte sich die Mannschaft den Gesamtsieg im Raiffeisen-Bezirksfeuerwehrcup. Den zweiten Platz in der Gesamtwertung holte die Mannschaft aus St. Jakob im Lesachtal, Rang drei ging an die Gruppe der Feuerwehr Watschig.

© BFKDO Hermagor Die Feuerwehr Kühweg sicherte sich den Gesamtsieg in Hermagor

Die Cupsieger und die weitere Top-Mannschaften haben sich bereits jetzt für den Bewerb „Cup der Cupsieger“ bei der Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren im kommenden Jahr qualifiziert.

Qualifikation für Landesmeisterschaft

Zahlreiche Ehrengäste ließen es sich nicht nehmen, den spannenden Wettkämpfen beizuwohnen und den erfolgreichen Mannschaften bei den Siegerehrungen persönlich zu gratulieren. Beim Cupfinale in Pusarnitz waren unter anderem Landesfeuerwehrkommandant und Feuerwehr-Vizepräsident, Rudolf Robin, Landtagsabgeordnete Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) sowie der zweite Landtagspräsident Christoph Staudacher (FPÖ) zu Gast.

Im Bezirk Hermagor waren unter anderem Staudacher, SPÖ-Klubobmann und Landtagsabgeordneter Luca Burgstaller, Landtagsabgeordnete Christina Patterer-Burgstaller (SPÖ), Landtagsabgeordneter Ronny Rull, Bürgermeister Leopold Astner (beide ÖVP), Robin sowie FPÖ-Bezirksparteiobfrau Barbara Plunger vor Ort.