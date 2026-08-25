Lach-Yoga, Line Dance oder Ahnenforschung als Kurse in Oberkärnten

Die Angebote der Volkshochschule Kärnten richten sich an alle Altersgruppen. Gesundheit und Digitalisierung stehen auch in Oberkärnten im Fokus.

„Ein großes Thema ist das gesunde und aktive Älterwerden. Unsere Angebote beziehen sich daher auf die körperliche und geistige Fitness, einen gesunden Lebensstil, eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung“, schilderte Elisabeth Lasser von der Volkshochschule (VHS) bei der Programmvorstellung. Erstmals können sich Interessierte in der Tanzform „Line Dance“ versuchen oder das ganzheitliche und gelenkschonende „Smovey-Training“ ausprobieren. Die Volkshochschulen verstehen sich als bedürfnisorientierter Bildungsnahversorger. Mehr als 3000 Angebote an 93 Kursorten gibt es kärntenweit. 23.000 Teilnahmen werden jährlich verzeichnet. Weitere Schwerpunkte des Herbstprogrammes betreffen neben Gesundheit, auch Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Oberkärntner können im Bezirk Spittal zwischen 147 und im Bezirk Hermagor zwischen 53 Kursen wählen.

Besonders gefragt sind auch IT-Kurse. „Mit Angeboten rund um die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz wollen wir dafür sorgen, dass Menschen aller Altersgruppen mit den aktuellen Entwicklungen Schritt halten können“, sagt Geschäftsführerin Beate Gfrerer. Kurse rund um den 3D-Druck oder die Nutzung einer VR-Brille werden in Kooperation mit dem Spittaler Campus der Fachhochschule Kärnten angeboten. Verstärkt wird auch auf online abrufbare Angebote gesetzt. Kurze Videos oder Podcast richten sich an all jene, die sich ortsunabhängig weiterbilden wollen.

Aus Lernenden werden Freunde

Über 70 Prozent aller Teilnehmenden sind zwischen 30 und 69 Jahre alt. Deshalb sollen mit den neuen Kursen vermehrt auch Menschen ab 70 Jahren erreicht werden, ebenso wie Familien. „Einige Workshops eignen sich beispielsweise für eine lustige gemeinsame Unternehmung mit den Kindern, an einem verschneiten Wochenende im Winter“, schildert Gfrerer. Dank der hauseigenen Marke „VHS Green“ stehen weiters die Themen Nachhaltigkeit, Natur und Selbstgemachtes im Fokus. „VHS Young“ umfasst Angebote für Kinder, die beispielsweise ihre Medienkompetenz trainieren können. Und auch das Handwerk wird in den Fokus gerückt – der Kurs „Spinnen für Anfänger“ kann in Berg im Drautal besucht werden.

Das Angebot wurde bewusst vielseitig gestaltet. Stromsparen, singen, Dirndl-Schürzen gestalten, Brotbacken, Lach-Yoga oder Ahnenforschung – es ist für Jeden etwas dabei. Gfrerer und Lasser als Bezirksstellenkoordination hoffen auf eine rege Teilnahme: „Die Kurse bieten nicht nur die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen. Das Schöne ist, dass man sich direkt vor Ort mit anderen Teilnehmern auszutauschen kann. Erst kürzlich erhielten wir die Information, dass sich einige Teilnehmer, die gemeinsam Englisch lernten, regelmäßig außerhalb der Kurszeiten getroffen haben, um weiter zu üben.“ Auch in Italienisch, Französisch, Spanisch, Kroatisch, Bosnisch, Serbisch, Chinesisch, Schwedisch und Deutsch können die Kenntnisse in der Gruppe verbessert werden.

Wer Interesse daran hat, sich weiterzubilden, Neues auszuprobieren oder ein weiteres Hobby zu testen, findet das gesamte Kursprogramm der Kärntner Volkshochschulen mittels Kursfinder auf www.vhsktn.at.