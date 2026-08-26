Nach welchen Kriterien sollte eine Wander- oder Bergtour ausgewählt werden? Antwort: Um sicher in den Bergen unterwegs zu sein, ist Tourenplanung essenziell, betont Stefan Kleinhappl, Geschäftsstellenleiter des Steirischen Bergführerverbandes. „Die Auswirkungen einer Wandertour auf den Körper werden oft unterschätzt, sie stellen eine große Belastung für den Kreislauf dar.“ Herzinfarkte sind laut Kleinhappl die zweithäufigste Todesursache bei Wanderungen in den Bergen – gleich nach Unfällen durch Stolpern oder Stürzen.

Wo sind passende Touren am besten zu finden? Antwort: „Altmodische“ analoge Tourenführer seien laut Kleinhappl immer noch ein guter Anlaufpunkt für Tourenplanungen, „weil sie die Informationen gut und übersichtlich zusammenfassen und kuratiert wurden“. Bei Touren aus dem Internet ist Vorsicht geboten. Kleinhappl empfiehlt, bei Touren aus dem Internet auf Seiten mit regionalem Bergbezug oder von Alpinvereinen zu setzen – letztere sind teilweise kostenpflichtig. „Der Vorteil ist die Qualitätssicherung“, betont Kleinhappl. Wichtig außerdem: Bei Verwendung digitaler Karten darauf achten, dass sie auch offline nutzbar sind. Auf die Nutzung von Open Street Maps sollte verzichtet werden: „Dort kann jeder Wege eintragen, die vielleicht in der Realität nicht existieren.“

Worauf ist beim Schuhwerk zu achten? Antwort: Die passenden Schuhe bezeichnet Kleinhappl als einen der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände. Wichtigster Faktor: „Die Schuhe sollten jedenfalls eine Profilsohle haben. Fehlendes Profil kann schnell zu gefährlichen Stürzen führen.“ Personen mit anfälligen Sprunggelenken empfiehlt der Experte Schuhe mit Knöchelschutz, dieser sei auch bei Wanderungen im Geröll von Vorteil. Je weiter es ins hochalpine Gelände geht, desto steifer sollte die Sohle sein, um festen Tritt auf Schnee und Gestein zu garantieren. „Am Eis braucht es dann für sicheren Tritt auch Steigeisen.“