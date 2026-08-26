Sicher Wandern: Was gehört in den Rucksack und welche Tour passt?
Zehn Prozent mehr Einsätze als 2025 verzeichnet die Bergrettung im Sommer 2026. Der Grund ist oft Fehlplanung. Was es für eine sichere Bergtour braucht.
Nach welchen Kriterien sollte eine Wander- oder Bergtour ausgewählt werden?
Antwort: Um sicher in den Bergen unterwegs zu sein, ist Tourenplanung essenziell, betont Stefan Kleinhappl, Geschäftsstellenleiter des Steirischen Bergführerverbandes. „Die Auswirkungen einer Wandertour auf den Körper werden oft unterschätzt, sie stellen eine große Belastung für den Kreislauf dar.“ Herzinfarkte sind laut Kleinhappl die zweithäufigste Todesursache bei Wanderungen in den Bergen – gleich nach Unfällen durch Stolpern oder Stürzen.
Wo sind passende Touren am besten zu finden?
Antwort: „Altmodische“ analoge Tourenführer seien laut Kleinhappl immer noch ein guter Anlaufpunkt für Tourenplanungen, „weil sie die Informationen gut und übersichtlich zusammenfassen und kuratiert wurden“. Bei Touren aus dem Internet ist Vorsicht geboten. Kleinhappl empfiehlt, bei Touren aus dem Internet auf Seiten mit regionalem Bergbezug oder von Alpinvereinen zu setzen – letztere sind teilweise kostenpflichtig. „Der Vorteil ist die Qualitätssicherung“, betont Kleinhappl. Wichtig außerdem: Bei Verwendung digitaler Karten darauf achten, dass sie auch offline nutzbar sind. Auf die Nutzung von Open Street Maps sollte verzichtet werden: „Dort kann jeder Wege eintragen, die vielleicht in der Realität nicht existieren.“
Worauf ist beim Schuhwerk zu achten?
Antwort: Die passenden Schuhe bezeichnet Kleinhappl als einen der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände. Wichtigster Faktor: „Die Schuhe sollten jedenfalls eine Profilsohle haben. Fehlendes Profil kann schnell zu gefährlichen Stürzen führen.“ Personen mit anfälligen Sprunggelenken empfiehlt der Experte Schuhe mit Knöchelschutz, dieser sei auch bei Wanderungen im Geröll von Vorteil. Je weiter es ins hochalpine Gelände geht, desto steifer sollte die Sohle sein, um festen Tritt auf Schnee und Gestein zu garantieren. „Am Eis braucht es dann für sicheren Tritt auch Steigeisen.“
Was gehört in einen gut ausgestatteten Rucksack?
Antwort: Bei Tagestouren sollte der Rucksack nicht zu groß sein, „denn das Gewicht hat Auswirkungen auf die körperliche Belastung.“ Mit dabei haben sollte man neben einem Handy auch ein Messenger-Gerät mit Satellitenempfang. Viele Mobiltelefone können inzwischen ebenfalls bereits über Satellit genutzt werden. Auch ein kleines Erste-Hilfe-Paket sollte nicht fehlen, zudem empfiehlt sich eine Stirnlampe für Notfälle, für längere Touren kann auch ein Biwak-Sack nützlich sein.
Welche Kleidung ist für Bergtouren am besten geeignet?
Antwort: Kleinhappl empfiehlt, die Zwiebeltechnik anzuwenden: „Mehrere dünne Schichten, die ich nach Belieben an- und ausziehen kann, sind besser als zwei dicke Schichten.“ Wechselwäsche, Regenschutz und winddichte Kleidung sollten zudem mit dabei sein, in hohen Lagen empfiehlt Kleinhappl außerdem, immer in langen Hosen und Oberteilen unterwegs zu sein. Der Grund: Die Sonne. „Am Berg bekommt man nach zehn Minuten einen Sonnenbrand.“ Aus diesem Grund sollte auch Sonnencreme und eine Kappe im Gepäck nicht fehlen.
Wann ist es ratsam, eher zuhause zu bleiben?
Antwort: Unwetter am Berg sorgen immer wieder für gefährliche Situationen. Aus diesem Grund sei eine Beobachtung der Großwetterlage vor dem Antritt einer Tour essenziell, so Kleinhappl. „Bei einer Kaltfront sollte man die Bergtour eher verschieben.“ Webcams können zudem bei der Planung unterstützen, Foren können Informationen über eventuelle Sperrungen liefern.
Was tun, wenn eine Notsituation auftritt?
Antwort: Eine frühe und rechtzeitige Verständigung der Einsatzkräfte ist in alpinem Gelände bei Notfällen essenziell, so Enrico Radaelli von der steirischen Bergrettung. Die Notrufnummer: 140. „Am Berg ist es wichtig, eine Gefahrensituation frühzeitig zu erkennen, weil wir durch Witterung und Dunkelheit beeinflusst länger an den Einsatzort brauchen könnten.“ Deshalb sei es wichtig, sich rechtzeitig selbst einzugestehen, wenn ein Weiterkommen nicht mehr möglich ist.