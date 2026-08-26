Weststeirer finisht Trofeo Kima-Skyrun als bester Österreicher

Michael Bauer aus Söding absolvierte die anspruchsvolle und 52 Kilometer lange Strecke in einer Zeit von 8:58 Stunden und überquerte damit die Ziellinie als bester Österreicher.

Der Trofeo Kima im norditalienischen Val Masino gilt in der Skyrunning- und Trailrunning-Szene als legendär – mit einer Strecke, die über mehrere Pässe auf bis zu 2.900 Meter Seehöhe hinaufführt, Geröll und steilen Graten ist das Rennen über 52 Kilometer technisch extrem anspruchsvoll. Wer an der Trofeo Kima teilnehmen will, muss auch gut klettern können. An den Schlüsselstellen der Strecken bieten lediglich im Fels verankerte Ketten Halt. Kurzum: Es ist ein Paradies für Skyrunner, die extreme Herausforderungen lieben.

© Zvg Trofeo Kima: An den Schlüsselstellen bieten nur im Fels verankerte Ketten Halt

Was ist Skyrunning? Trailrunning bezeichnet das Laufen abseits asphaltierter Straßen – etwa auf Waldwegen, Bergpfaden oder über Wiesen. Das Gelände kann von flach bis alpin reichen. Das Skyrunning ist sozusagen eine gesteigerte Form davon – hier fokussieren sich die Athleten auf hochalpines und steiles Gelände.

Södinger lief schon Rennen über 170 Kilometer

So wie Michael Bauer aus Söding. Der 34-Jährige lief im Vorjahr bereits als schnellster Österreicher den Ultra-Trail du Mont-Blanc im französischen Chamonix, einen der anspruchsvollsten Ultra-Trailläufe der Welt. Mehr als 170 Kilometer und insgesamt 10.000 Steigungsmeter legte er dabei zurück, die Strecke führte rund um den Mont Blanc.

Wie schafft man das? „Das ist auch mental eine Aufgabe. Es hilft dann, sich die Strecke aufzuteilen und sich beim Laufen zu sagen: Jetzt hab ich einen Halbmarathon geschafft von der Distanz her, jetzt einen Marathon, dann drei Marathons“, erklärt Bauer.

© Zvg Michael Bauer aus Söding begeistert sich seit knapp acht Jahren für Geländeläufe, besonders im hochalpinen Bereich

Die 52 Kilometer, die er beim Trofeo Kima hinter sich bringen musste, schockierten den sportlichen Weststeirer da natürlich nicht mehr. „Respekt vor dem Rennen hatte ich natürlich schon“, sagt der Södinger, „man weiß im vorhinein ja nicht genau, wie technisch es wird.“

Letztlich waren besonders die Kletterpassagen auf der anspruchsvollen Strecke aber genau seins. „Ich war komplett im Tunnel und konnte während des Laufs total abschalten. Es hat mir wahnsinnig getaugt“, schildert Bauer.

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Als bester Österreicher ins Ziel

Dass er überhaupt antreten durfte, war gar nicht selbstverständlich. Um die Sicherheit auf der Strecke zu gewährleisten, werden nur rund 400 Athletinnen und Athleten zum Rennen zugelassen. Wer mitmachen will, muss mit Rennergebnissen oder einem Qualifikationsrennen nachweisen, dass er überhaupt gut genug ist. Nur die besten Bergläufer dürfen hier an den Start gehen.

Für Bauer wurde das Ereignis ein Erfolg mit Ausrufezeichen: Mit einer Zeit von 8:58 Stunden überquerte er als bester Österreicher die Ziellinie. Wie fühlt man sich danach? „Überwältigt, stolz und unendlich dankbar, an so einem ikonischen Rennen überhaupt teilgenommen haben zu dürfen“, sagt Bauer.

© Zvg In der Weststeiermark sind der Reinischkogel und die Pack Bauers „Übungstrails“

Training auf der Pack oder am Reinischkogel

Wieder zurück in Söding geht das Training aber fast nahtlos weiter. Einen Ruhetag pro Woche hat sich der Weststeirer selbst verordnet, an den anderen Tagen trainiert er. „Man trainiert eigentlich nicht mehr als fünf, fünfeinhalb Stunden, weil der Trainingseffekt danach nicht mehr so gegeben ist“, erklärt er. Für ihn geht es dazu meist auf den Reinischkogel oder die Pack.

Besonders nach großen Läufen falle man als Athlet aber gerne mal in ein Motivationstief, sagt Bauer. „Mir hilft es da besonders, mich mit meinem Trainer Stephan Benedikt auszutauschen. Aber am meisten bringt mich dann ein Lauf durchs Gelände wieder raus aus diesen Gedanken. Ein Blick auf die Natur und man weiß sofort wieder, warum man das macht.“