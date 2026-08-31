Schwestern suchen Nachfolger für ihr Kinderparadies in Klagenfurt

Seit drei Jahren laden Carina Edlinger und Natascha Lorenz in ihr Eltern-Kind-Café „Krümelchen“ in Viktring zum Verweilen ein. Jetzt allerdings suchen sie einen Nachfolger.

Als Carina Edlinger das erste Mal Mutter wurde, merkte sie früh, dass es in Kärnten einen großen Bedarf an kinder- und familienfreundlichen Cafés gibt. So entstand die Idee, ein eigenes Eltern-Kind-Café zu eröffnen. Gemeinsam mit ihrer Schwester Natascha Lorenz, die selbst lange Zeit in der Gastronomie tätig war, setzte sie die Idee eines Cafés von Eltern für Eltern in die Tat um. Seit November 2023 lädt das Duo im „Krümelchen“ in der Felix-Jahn-Straße 4 in Viktring Eltern und ihre Kinder zum Verweilen ein.

Jetzt allerdings wollen Lorenz und Edlinger ihr Herzensprojekt aufgeben und suchen einen engagierten Nachfolger für das „Krümelchen“. Es sind persönliche Gründe, die die beiden Schwestern zu diesem Schritt veranlassen. „Gesucht wird eine Nachfolge, die das bestehende Konzept weiterführt“, erklärt Edlinger. „Das Krümelchen hat sich in den vergangenen Jahren als beliebter Treffpunkt für Familien etabliert und verfügt über einen hohen Bekanntheitsgrad, einen treuen Kundenstamm sowie eine starke Präsenz in den sozialen Medien“, führt sie weiter aus.

Übernahme jederzeit möglich

Neben dem guten Ruf, der Marke „Krümelchen“, der Website, der Social-Media-Präsenz und den Stammgästen werden die rund 300 Quadratmeter große Geschäftsfläche, die vollständige Betriebsausstattung und Inventar, der Indoor-Spielbereich sowie der Gastronomiebereich inklusive Einrichtung übergeben. „Dadurch besteht die Möglichkeit, das Unternehmen ohne lange Aufbauphase direkt weiterzuführen“, erklärt die Unternehmerin. Eine Übernahme sei laut Angaben der jetzigen Betreiberinnen jederzeit möglich: „Solange wir aber niemanden finden, werden wir weitermachen.“

Aktuell können bis zu 30 Kinder nach Lust und Laune spielen. Die einzelnen Spielflächen – mit Mobiles, einem Stall mit Scheune und Werkstatt, einer Bobby-Car-Garage sowie einem Hänsel-und-Gretel-Haus – sind vom Sitzbereich, in dem Eltern sich auch kulinarisch verwöhnen lassen können, gut einsehbar.