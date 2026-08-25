Baustart für stärksten Photovoltaik-Park der Energie Steiermark

Um elf Millionen Euro baut die Energie Steiermark in Allerheiligen bei Wildon ihre leistungsstärkste PV-Anlage. 8300 Haushalte können damit versorgt werden.

Just beim Spatenstich blieb die Sonne hinter den dichten Wolken versteckt. Macht aber nichts – Hauptsache, sie lacht ab Frühjahr 2027 regelmäßig vom Himmel über Allerheiligen bei Wildon. Dort soll dann der leistungsstärkste Photovoltaik-Park der Energie Steiermark in Betrieb gehen.

Strom für 8300 Haushalte

Auf der rund 20 Hektar großen und vom Land Steiermark als Vorrangzone für Sonnenstrom ausgewiesenen Fläche werden rund 35.000 PV-Paneele errichtet. Diese sorgen für eine Gesamtleistung von 22 Megawatt und sollen pro Jahr mehr als 29 Gigawattstunden Strom erzeugen. Damit können rund 8300 Haushalte mit Strom versorgt werden, das sind fast doppelt so viele wie im umliegenden Stiefingtal.

© KLZ / Robert Lenhard Das Areal des PV-Parks ist rund 20 Hektar groß

Eine Anlage dieser Größenordnung hat freilich auch ihren Preis: Rund elf Millionen Euro werden von der Energie Steiermark in das Projekt investiert. Dazu fließen noch einmal rund sechs Millionen Euro in den Ausbau des nahegelegenen Umspannwerks Feiting, damit der erzeugte Sonnenstrom in die Haushalte geliefert werden kann. Reserven für künftige Erzeugungsanlagen wurden dabei berücksichtigt.

Für Energie Steiermark-Vorstand Martin Graf ist der neue PV-Park ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaziele: „Schließlich sparen wir damit pro Jahr rund 4900 Tonnen CO2 ein.“ Ins selbe Horn stößt sein Kollege Werner Ressi, der zur Veranschaulichung einen interessanten Vergleich heranzieht: „Mit dem gewonnenen Strom aus dieser Anlage können wir jedes dritte E-Fahrzeug unserer Flotte betreiben.“

Wir sparen mit dieser Anlage jährlich 4900 Tonnen CO2 ein. — Martin Graf , Vorstand Energie Steiermark

Positiv beurteilt auch Allerheiligens Bürgermeister Christian Sekli den Bau des Photovoltaik-Parks in seiner Gemeinde. Dass dieser auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen entsteht, gefalle in der bäuerlich strukturierten Gemeinde zwar nicht jedem. „Wenn wir aus der fossilen Energienutzung rauskommen wollen, sind solche Projekte aber notwendig.“ Außerdem sei eine agrarische Doppelnutzung angedacht.

Schafe grasen unter Modulen

Damit meint Sekli jene 140 Schafe, die künftig im Schatten unter den PV-Modulen grasen werden. „Dafür lassen wir unter den Modulen extra 80 Zentimeter Luft. Unter dem Zaun rund um die Anlage bleiben auch 20 Zentimeter frei, damit kleinere Wildtiere durchkriechen können“, erklärt die stellvertretende Projektleiterin Nora Licker.

Die Inbetriebnahme des Photovoltaik-Parks im zweiten Quartal des nächsten Jahres soll übrigens nur der erste Schritt sein. In der nächsten Ausbaustufe soll ein Speicher errichtet werden, um die erzeugte Energie noch zielgerichteter nutzen zu können.