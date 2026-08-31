Der globale Geburten-Crash kommt viel schneller als gedacht

Zum ersten Mal bekommen Frauen zu wenige Kinder, um die Bevölkerung des Planeten zumindest stabil zu halten. Von der Entwicklung sind auch Länder wie Indien, Tunesien oder Brasilien betroffen, die Folgen einer schrumpfenden Gesellschaft sind aber überall gravierend.

Der Erste, der so richtiggehend besorgt war, war ein anglikanischer Pfarrer. In seinem wirkmächtigen Aufsatz „Das Bevölkerungsgesetz“ warnte Thomas Robert Malthus zu Beginn des 19. Jahrhunderts vor einem sich stetig beschleunigenden Bevölkerungszuwachs, mit dem die Agrarproduktion nicht Schritt halten könne. An „der Tafel der Natur“ steht nicht für jeden ein „gebreitetes Gedeck“, prophezeite der spätere Professor für politische Ökonomie düster.

Seit Malthus Zeiten ziehen sich apokalyptische Überbevölkerungsszenarien wie ein roter Faden durch die Geschichte der Demografie. 1865, als die Weltbevölkerung auf knapp 1,5 Milliarden angewachsen war, befürchtete William Stanley Jevons die baldige und verheerende Erschöpfung der globalen Kohlevorräte. 1968, als es schon 3,5 Milliarden Menschen auf der Erde gab, schrieb der US-Biologe Paul R. Ehrlich nach einer Indien-Reise sein pessimistisches Buch „Die Bevölkerungsbombe“. 54 Jahre später überschritt die Weltbevölkerung im November 2022 die Acht-Milliarden-Marke.

Auch in armen Ländern gehen die Geburten zurück

Die große demografische Krise dieses Jahrhunderts wird allerdings nicht durch die fortwährende Zunahme der Bevölkerung ausgelöst werden, sondern durch ihr genaues Gegenteil. So gehen die beiden Forscher Jesus Fernandez-Villaverde und Patrick Norrick in einer neuen Studie davon aus, dass die globale Fertilitätsrate mittlerweile unter dem Erhaltungsniveau liegt. Im statistischen Durchschnitt würde damit jede Frau weniger als die 2,1 Kinder bekommen, die langfristig notwendig sind, um die Bevölkerungsgröße zumindest stabil zu halten. Durch Mitnahmeeffekte wird die Menschheit laut Villaverde und Norris zwar noch eine Zeit lang weiter wachsen, das Plateau von neun Milliarden erwarten die beiden Wissenschaftler aber schon 2056 und damit deutlich früher als ältere Studien. Dem Maximum soll dann ein Einbruch folgen, der sich zuerst langsam, dann schnell vollzieht.

Dass die Zahl der Geburten global unter dem Erhaltungsniveau liegt, ist zumindest in der jüngeren Menschheitsgeschichte ein Novum, weder in Kriegszeiten noch während der großen Pandemien sind schon einmal mehr Menschen gestorben als geboren wurden. Überrascht hat die Demografen dabei vor allem das Tempo und der Umfang des Rückgangs. „Es ist wirklich schnell passiert“, sagt Eva Beaujouan, die Leiterin des Instituts für Demografie an der Universität Wien, zur Kleinen Zeitung. „Und vor allem in Asien, wo sehr viele Menschen leben, war der Rückgang enorm groß“.

© Uni Wien/Vuolo Eva Beaujouan forscht an der Universität Wien zur globalen Bevölkerungsentwicklung

Starke Geburtenrückgänge gibt es mittlerweile aber nicht nur in der Gruppe der üblichen Verdächtigen wie den europäischen Ländern oder China, wo es schon jetzt pro Jahr um 3,3 Millionen mehr Todesfälle als Neugeborene gibt. Nachwuchsmangel ist in den vergangenen 20 Jahren auch zu einem Phänomen der Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen geworden. So liegt die Fertilitätsrate in Thailand bei 0,87, in Kolumbien bei 1,01, in Tunesien bei 1,45 und in Brasilien bei 1,52.

Wenig Lust auf teure Kinder

Was den in sehr vielen Ländern unerwartet starken Rückgang antreibt, ist für die Demografen nicht einfach zu entflechten. Dass Kinder heute immer weniger zur finanziellen Absicherung im Alter gebraucht werden, spielt ebenso eine Rolle wie die sich in vielen Gesellschaften ändernde Stellung der Frau oder die soziale Vereinsamung durch Smartphones und soziale Medien. Klar scheint aber, dass die höheren Kosten für eine größere Familie zu einem immer wichtigeren Faktor werden. Mit einem oder zwei zusätzlichen Kindern wird mehr Wohnraum benötigt, was angesichts der in vielen Ländern steigenden Mietkosten und Immobilienpreise für viele junge Paare kaum noch zu stemmen ist.

Ähnliches gilt, wenn beide Eltern arbeiten und die Betreuung der Kinder über weite Strecken ausgelagert wird. „Frauen arbeiten heute in vielen Ländern in Berufsfeldern, die weniger kompatibel mit dem Aufziehen von Kindern sind als in der Vergangenheit“, sagt Bevölkerungswissenschaftlerin Beaujouan. Auch Frauen mit einem geringen Einkommen und einem formal niedrigen Bildungsniveau bekommen heute deutlich weniger Nachwuchs als in der Vergangenheit.



Die Folgen einer kollabierenden Bevölkerung sind nach Einschätzung vieler Experten ebenso gravierend wie jene eines überbevölkerten Planeten. Villaverde und Norrick listen in ihrer Studie unter anderem dauerhaft stagnierendes Wirtschaftswachstum, eine wachsende Lücke bei der Finanzierung von Pensionszahlungen und immer größere Probleme bei der Versorgung der schnell alternden Bevölkerung auf. Der Lebensstandard in schrumpfenden Gesellschaften sinkt, trotz der zu erwartenden Produktivitätszuwächse gibt es weniger Ideen und Innovationen.

Doch was ist der Ausweg aus der neuen demografischen Krise? Bisher haben alle Versuche mit politischen Mitteln gegenzusteuern nur geringe Effekte gehabt. In China zeigt die Kurve trotz zahlreicher staatlicher Anreize für mehr Kinder nach wie vor steil nach unten, im reichen Singapur, wo die Regierung zuletzt mehr als fünf Milliarden Euro in familienfreundliche Initiativen investiert hat, ist die Fertilitätsrate binnen eines Jahrzehnts von 1,24 auf 0,87 abgestürzt. Selbst in den nordischen Ländern, die gemeinhin als Musterbeispiel für die Vereinbarkeit von Berufsleben und Familie gelten, liegen die Werte mit rund 1,5 deutlich unter dem, was es für die Stabilisierung der Bevölkerungsgröße braucht. Entsprechend nüchtern fällt dann auch die Konklusio in der Studie von Villaverde und Norrick aus. „Es gibt nichts, was die Fertilitätsrate zurück auf das Erhaltungsniveau bringt“, schreiben die beiden Forscher. Die beste Strategie sei daher sich so gut wie möglich an das neue Normal anzupassen.