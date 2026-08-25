Zwei Monaten nach Beben in Venezuela 6.500 Tote geborgen

Zwei Monate nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer auf über 6.500 gestiegen. Es seien inzwischen 6.509 Todesopfer gemeldet worden, teilte die venezolanische Übergangsregierung am Montag mit. Zwei Erdbeben der Stärken 7,2 und 7,5 hatten Venezuela am 24. Juni im Abstand von nur 39 Sekunden erschüttert. 190 Gebäude im Bundesstaat La Guaira wurden zerstört, Tausende Menschen wurden obdachlos.

© APA/AFP Protest nach Tod von aus USA abgeschobenen Venezolanern