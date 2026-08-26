Firmengelände der Andritz AG bekommt sein altes Gesicht zurück

Ein Acht-Millionen-Projekt wird derzeit am Firmengelände der Andritz AG umgesetzt: Die historischen Gebäude im Süden werden revitalisiert, das Eingangsgebäude abgerissen.

Bei einem weltweit tätigen Konzern wie der Andritz AG ist naturgemäß immer einiges in Bewegung. Derzeit ist das aber auch im Grazer Stadtgebiet besonders gut sichtbar: Denn am südlichen Teil des 95.000 Quadratmeter großen Firmengeländes an der Andritzer Reichsstraße und Stattegger Straße findet gerade ein großer Umbau statt, wie auch auf einer Tafel vor Ort zu lesen ist.

Der Umbau betrifft einige der ältesten Gebäude am Firmengelände – in einem war zuletzt die Tischlerei Rauscher zu finden. Der Traditionsbetrieb war 35 Jahre lang hier eingemietet, die Firmengeschichte hatte letztes Jahr nach 105 Jahren geendet. „Die erste Bauphase umfasst die komplette Kernsanierung dieses Gebäudes und des Turmgebäudes dahinter“, sagt Projektleiter Bernhard Pesenhofer: „Im Inneren steht aufgrund des schlechten Zustands der baulichen Substanz fast nichts mehr – aber alles wird in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Es ist uns wichtig, dass die Gebäude wieder so aussehen, wie sie ursprünglich gestanden haben.“ Die beiden Häuser sind schon auf historischen Bildern des Fabrikgeländes aus dem späten 19. Jahrhundert zu sehen.

1 / 3 Historische Ansicht: Die Maschinenfabrik Andritz im Jahr 1875 © Andritz AG

Die zweite Bauphase umfasst die Außengestaltung: Der Bereich an der Kreuzung wird durch eine neue Gestaltung künftig viel offener wirken. Das Eingangsgebäude, das im Gegensatz zur historischen Bausubstanz wesentlich jünger ist, wird im ersten Halbjahr 2027 ganz abgerissen. Hier war einst die CA-Bank zu finden, zuletzt beherbergte es Büroräume der Andritz AG, die aber in keinem optimalen Zustand mehr waren. Der Bereich wird mit Bäumen begrünt, dazwischen findet sich Platz für 50 Pkw und 76 Fahrräder. „Das wird also eine deutliche Aufwertung“, ist Pesenhofer überzeugt.

Rund acht Millionen Euro hat man für den Umbau veranschlagt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Rahmen einhalten können“, sagt der Projektleiter. Im Frühjahr 2027 sollen die Arbeitsplätze wieder bezugsbereit sein – rund 70 Andritzerinnen und Andritzer arbeiten derzeit nämlich extern am Merkur-Campus in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, sie sollen dann wieder in modernisierte Büros zurückkehren.