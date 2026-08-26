Expertin fordert Änderung der Pilzverordnung, die das Sammeln von Eierschwammerln und Steinpilzen im Oktober verbietet. Das Land hält aber an der Verordnung fest.

Man musste schon ein richtiger Glückspilz sein, um heuer in Kärntens Wäldern auf Speisepilze zu treffen – der Klimawandel und die Trockenheit lassen die Schwammerl-Saison immer weiter nach hinten rücken. Daher wird nun auch der Ruf nach einer Änderung der Pilzverordnung laut, die im Oktober das Sammeln gewisser Schwammerln untersagt.

„Jetzt geht es endlich los. Ich bekomme die ersten Meldungen: In Regionen über 1200 Meter Seehöhe – etwa auf der Saualm, auf der Flattnitz oder auf der Gerlitzen - wachsen die Herrenpilze und die Eierschwammerln endlich in ausreichender Menge“, sagt Evelin Delev vom Naturwissenschaftlichen Verein für Kärnten. Zu trocken sei es bisher gewesen. Zu windig. „Und wenn Regen kam, war es Starkregen, den der Boden nicht aufnehmen konnte. Aber jetzt herrschen die richtigen Bedingungen.“

© Helmuth Weichselbraun Armin Pleschberger

Durch die Trockenheit verschiebt sich die Schwammerlsaison immer weiter in den Herbst — Armin Pleschberger, , Naturwissenschaftlicher Verein

Delevs Kollege, Armin Pleschberger, ergänzt: „Die Pilze befinden sich in einer Symbiose mit den Bäumen. Weil der Niederschlag fehlte, konnten die Bäume keine Photosynthese betreiben, mussten die eigene Lebenserhaltung herunterfahren und konnten keinen Zucker einlagern, den wieder die Pilze benötigen.“ Manche Herrenpilze – allein von ihnen gibt es sechs Arten – wachsen gerne bei Fichten, andere bei Laubbäumen und der Kiefernsteinpilz bevorzugt, wie der Name schon sagt, die Nähe von Kiefern. Das hängt damit zusammen, dass Pilze an andere Pflanzen Mineralien abgeben und von diesen Chlorophyll-Produkte erhalten. Weil sich durch die Trockenheit der ganze Kreislauf verzögere, verschiebe sich die Schwammerl-Saison immer weiter in den Herbst – mindestens um zwei Wochen.

Die Pilzverordnung Steinpilze und Eierschwammerln dürfen laut Kärntner Pilzverordnung von 2014 nur von 15. Juni bis 30. September gesammelt werden, alle anderen Pilze wie beispielsweise der Parasol auch danach. Gestattet ist das Sammeln von sieben bis 18 Uhr – und nur für den Eigenbedarf, also maximal zwei Kilo pro Person und Tag. Die Uhrzeit-Beschränkung hat zusätzlich den Sinn, dass das Wild in den Nachtstunden seine Ruhe finden kann.

Vor 2014 war die Rechtslage so, dass sämtliche „teilweise geschützten“ Pilze - also beispielsweise auch der Herrenpilz - nur in der Zeit vom 15. Juni bis 30. September von 7 bis 18 Uhr gesammelt werden durften. Eine naturschutzfachliche Beurteilung durch den Pilzexperten Herbert Pötz ergab im Jahr 2014, dass sich der Pilzbestand in Kärnten in den letzten Jahren nicht verschlechtert hätte. Einzig die Steinpilze und Eierschwammerl sollten auch nach der Neufassung der Pilzverordnung aus fachlicher Sicht nicht ganzjährig gesammelt werden, weil diese Sorten offenbar sehr beliebt sind.

Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen, dass das Sammeln von wildwachsenden Pilzen in Naturschutzgebieten, Europaschutzgebieten sowie in der Kernzone des Nationalparks Hohe Tauern bzw. in der Naturzone des Biosphärenparks Nockberge generell verboten ist.

Es drohen Bußgelder von bis zu 3630 Euro. Bei mehrmaligen oder besonders schweren Verstößen verdoppelt sich der Strafrahmen auf bis zu 7260 Euro. Zu viel gesammelte oder außerhalb der erlaubten Zeiten gepflückte Pilze werden von Kontrollorganen (wie der Kärntner Bergwacht) ersatzlos beschlagnahmt

Delev ortet sogar eine Verschiebung nach hinten um einen Monat: „Es gerät alles durcheinander: Frühjahrspilze wie die Morcheln sind einen Monat früher dran. Sie gibt es bis April, früher konnte man sie bis in den Mai hinein finden“, erzählt Delev aus ihrer Erfahrung. Und jetzt beginne die Saison von neuem und dauere bis Ende Oktober an.

© Naturwissenschaftlicher Verein Evelin Delev

Die Pilzverordnung gehört daher den aktuellen Gegebenheiten angepasst. — Evelin Delev, , Naturwissenschaftlicher Verein

Zum Missfallen vieler Schwammerlklauber wird das Vergnügen durch die Kärntner Pilzverordnung aber jäh gestoppt: Delev: „Die Pilzverordnung gehört daher den aktuellen Gegebenheiten angepasst, das Sammeln aller Sorten sollte auch im Oktober gestattet sein.“ Steinpilze und Eierschwammerln dürfen laut Gesetz nur von 15. Juni bis 30. September gesammelt werden, alle anderen Pilze wie beispielsweise der Parasol auch danach. Gestattet ist das Sammeln von sieben bis 18 Uhr – und nur für den Eigenbedarf, also maximal zwei Kilo pro Person und Tag.

Das Büro der zuständigen Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger verweist auf den Umstand, dass die Pilzverordnung im Jahr 2014 (siehe Info) dahingehend geändert wurde, dass nur das Sammeln von Steinpilzen und Eierschwammerln eingeschränkt blieb, weil „auf diese beiden Pilze beim Sammeln der größte Druck herrscht und somit die Natur im Bereich der Wälder einigermaßen beruhigt bleibt.“ Der Sinn der Pilzverordnung und das Ziel sei der Schutz des Lebensraumes Wald mit seinen Pflanzen „und nicht die Förderung des Sammelns von Pilzen. Daher wird grundsätzlich auch nicht darüber nachgedacht, ob das Sammeln von Pilzen allfällig zu einem anderen, von den Sammlern gewünschten, Zeitpunkt besser wäre oder nicht“, erklärt man.