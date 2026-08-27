Parkgebühren am See sollen 1000 neue Bäume in Klagenfurt finanzieren

Stadtplanungsreferent Rabitsch legt Konzept für Kühlmaßnahmen in Klagenfurt vor. 50 Prozent der Einnahmen der Parkgebühren in der Ostbucht sollen in die Projekte fließen.

Dieser Sommer zeigt, was Klimawandel bedeutet. Bisher stehen in Klagenfurt 44 Hitzetage zu Buche, sichtbar waren sie nicht nur am Thermometer, sondern auch an den leeren Straßen und Gassen in der Innenstadt. Dort, wo verbaute Quartiere die drückende Hitze noch unerträglicher machen, soll ein neues Konzept gegensteuern.

„Cool down Klagenfurt“ nennt sich das Projekt, das Stadtplanungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) aus der Taufe heben möchte. Dabei handelt es sich um eine Initiative, mit der Klagenfurt in den nächsten Jahren zu einer hitzestabilen und klimaresilienten Stadt umfunktioniert werden soll. Der Plan: Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 1000 zusätzliche Bäume in der Stadt, mit Fokus auf Schul- und Radwege, Parkplätze, dicht bebaute Quartiere im öffentlichen und privaten Raum sowie mit Blick auf das Schwammstadtprinzip, gepflanzt werden. Zudem sollen private und öffentliche Flächen entsiegelt, Schulen, Pflegeheime und Amtsgebäude klimatisiert und neue „Cool Spots“, zum Beispiel Abkühlungsräume, errichtet werden.

© Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung „Mein klares Ziel ist es, Klagenfurt bis 2030 zur Vorzeigestadt beim Hitzeschutz zu machen“, sagt Stadtplanungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ)

Eigener Fonds für Projekte

„Mehr Trinkwasserbrunnen, kühle Zonen und klimatisierte Pflegeheime und Schulen sind kein politischer Wunsch, sondern eine absolute Notwendigkeit für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Bevölkerung“, sagt Rabitsch, der für die Umsetzung einen eigenen „Hitzeschutzfonds“ gründen möchte. Das Geld aus diesem Fonds stammt aus den eingenommenen Parkgebühren.

50 Prozent der jährlichen Einnahmen aus der Parkzone in der Ostbucht sollen in diesen Fonds fließen und ausschließlich für die Umsetzung dieser Projekte verwendet werden. Im Vorjahr wären demnach rund 600.000 Euro im Topf gelandet. „Das Projekt ist direkte Wirtschaftsförderung. Wenn wir Plätze entsiegeln und für angenehme Temperaturen in der Innenstadt sorgen, steigern wir die Aufenthaltsqualität spürbar. Davon profitieren unsere Klagenfurterinnen und Klagenfurter genauso wie die Gastronomie und der Handel“, ist Rabitsch überzeugt. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss soll in der nächsten Stadtsenatssitzung diskutiert werden.