3000 Euro weg: Kärntner Ehepaar fiel auf Fake-Seite herein

Ein Unterkärntner Ehepaar verlor durch eine gefälschte Bank-Webseite mehrere Tausend Euro – und will nun vor der Betrugsmasche warnen.

Betrüger erstellen täuschend echte gefälschte Internetseiten von Banken, bei denen die Opfer ihre Login-Daten eingeben – die dann von den Tätern abgegriffen werden

Ein echter Albtraum ist kürzlich für ein um die 50 Jahre altes Unterkärntner Ehepaar beim Online-Banking auf ihrem PC Realität geworden. „Nachdem wir auf der Webseite unserer Bank die Login-Daten eingegeben hatten, wurde auf unserem Konto innerhalb von zwei Sekunden selbstständig ohne Freigabe eine Sofortüberweisung in der Höhe von 3000 Euro nach Bulgarien getätigt“, schildert die Unterkärntnerin, die keine weiteren Angaben zu ihrer Identität machen möchte.

Aufgrund der von ihnen nicht autorisierten Vorgänge hätte sich der Vorfall, der sich bereits am 15. August ereignet hat, für die Betroffenen wie ein KI-Angriff angefühlt. „Wir konnten überhaupt nichts mehr tun“, beschreibt sie die Ohnmacht der beiden Betroffenen in dieser Situation. Auch die Zwei-Faktoren-Authentifizierung mittels der dafür vorgesehenen Anwendung am Handy wäre nicht mehr wie gewohnt durchführbar gewesen. „Der Feiertag wurde von den Betrügern mit Sicherheit bewusst gewählt, weil da auch die Hotline unserer Bank nicht erreichbar war, um das Konto zu sperren“, mutmaßt die Frau.

Die sicherste Variante ist es, die Adresse manuell im Browser einzugeben. — Matthias Kogelnig , Polizeisprecher

Ihren Behauptungen zufolge gebe es mehrere Geschädigte vom selben Geldinstitut, deren Konto bei diesem Internetbetrug sogar auf null gestellt worden wäre. „Zum Glück hatten wir ein Limit für Sofortüberweisungen, sonst wäre unser Schaden wohl auch noch größer“, meint die Lavanttalerin, die unmittelbar danach Anzeige bei der Polizei erstattete.

Nur ein falscher Buchstabe

Vonseiten der Polizei wird die Anzeige auf Nachfrage bestätigt. „Das war aber kein KI-Angriff“, betont Pressesprecher Matthias Kogelnig von der Landespolizeidirektion Kärnten, der den Akt der ermittelnden Beamten der zuständigen Unterkärntner Polizeiinspektion kennt. Tatsächlich hätten die Betroffenen nämlich über die Suchmaschine Google eine gefälschte Webseite ihrer Bank aufgerufen, auf der sie dann ihre Zugangsdaten eingegeben haben – was sie auch gegenüber der Kleinen Zeitung einräumten. „Dabei handelt es sich um täuschend echte Fake-Seiten, für die die Betrüger eine Eins-zu-Eins-Kopie vom Internetauftritt der Bank erstellen“, erklärt Kogelnig. Dabei würden sich die Adresszeilen der gefälschten Seiten vom Originallink des betreffenden Kreditinstitutes oft nur durch einen einzigen falschen Buchstaben unterscheiden.

© LPD Kärnten Polizeisprecher Matthias Kogelnig

Wie man sich vor der Betrugsmasche schützen kann? „Man muss die URL der Seite überprüfen“, rät der Polizeisprecher. Außerdem solle man keine Links zu Bank-Webseiten über Suchmaschinen öffnen. „Die sicherste Variante ist es, die Adresse manuell im Browser einzugeben“, appelliert er. Mittlerweile hat die Kärntner Polizei die Bevölkerung auch zur Vorsicht vor dem derzeit vermehrt auftretenden Betrugsphänomen aufgerufen.

Das Unterkärntner Ehepaar zeigt sich indes auch wenige Tage nach dem Betrug noch immer geschockt. „Normalerweise kennen wir uns im Internet gut aus“, sagt die Frau, die mit ihrem Mann mit ihrer Geschichte andere vor der Betrugsmasche warnen will.