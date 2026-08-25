St. Georgen: Ein Backhendl-Urgestein zieht sich vom Fest zurück

Der Liesingerhof ist in diesem Jahr nicht mehr beim Backhendlfest in St. Georgen am Längsee dabei. Nach dem 31. Mal zieht man sich zurück.

„Es war am Anfang ein leichter Schock für mich. Aber mittlerweile verstehe ich meine Familie und bin auch dafür", erklärt Josef Liesinger auf Anfrage. Seine Familie hat sich nämlich dazu entschieden, dass der Liesingerhof vulgo Josl in diesem Jahr nicht mehr beim Backhendlfest in St. Georgen am Längsee dabei ist. „Die jüngere Generation ist berufstätig. Neben dem Oster- und dem Weihnachtsgeschäft gehen mit den Vorbereitungen für das Backhendlfest alle Urlaubstage auf, sodass keine Zeit mehr für die Familie bliebe, und daher haben wir uns entschieden nicht mehr Teil des kulinarischen Festes zu sein“, erklärt Seniorchef Josef Liesinger, der auch Gründungsmitglied des Backhendlfests war.

Die Vorbereitungen für das Fest sind intensiv. „Schon zwei Monate vor dem Fest beginnen die Arbeiten. Die Hühner müssen eingestellt werden, das Personal muss organisiert werden, das Wirtschaftsgebäude muss ausgeräumt werden, um Platz für die Gäste zu schaffen. Meine Frau und ich sind gesundheitlich leider auch nicht ganz fit, das Ganze geht schon ordentlich an die Substanz“, gibt Liesinger zu.

© KK/Privat Ein Foto vom allerersten Backhendlfest am Liesingerhof

Schlussstrich nach 31 Jahren

Das erste Fest fand 1995 statt. „Wir waren 31 Mal dabei. Die Arbeit mit dem Team und die Atmosphäre waren schon sehr familiär“, fügt der Landwirt an. In den sozialen Medien wurde das Aus schon kommuniziert. „Wir möchten verantwortungsvoll mit unseren Kräften umgehen und deshalb lieber jetzt einen Schlussstrich ziehen – zu einem Zeitpunkt, an dem unser Fest noch etwas ganz Besonderes ist und uns allen in schöner Erinnerung bleibt. So möchten wir die besonderen Momente und schönen Erlebnisse der vielen gemeinsamen Jahre bewahren und dafür sorgen, dass sie uns in bester und positiver Erinnerung bleiben“, ist zu lesen. Die ersten persönlichen Reaktionen gab es auch schon. „Einige unserer Kunden sind schon vorbeigekommen und haben gesagt, wenn ihr nicht mehr dabei seid, gehen wir nicht zum Hendlfest, ich hoffe, dass dem nicht so ist“, betont Liesinger.

Ebenso ist der Landwirt stellvertretender Obmann. „Ich werde mich aber bei der nächsten Jahreshauptversammlung zurückziehen.“ Doch man muss in diesem Jahr nur auf das Backhendl verzichten. „Eine gute Jause gibt es bei uns weiterhin. Ebenso gestalten wir gerade einen Selbstbedienungshofladen, den wir bald eröffnen. Es ist ein Herzensprojekt.“

Das 32. Bauernbackhendlfest findet von 11. bis 13. September in St. Georgen am Längsee statt. Acht Betriebe nehmen daran teil. Und zwar: Der Brunnerhof, der Wurzerhof in Scheifling, Liegl am Hiegl, Der Landgasthof Schumi, das Wirtshaus Gelter, der Wurzerhof in Meiselding, das Terrassencafé am Längsee und Taupes Genussschmiede am Golfplatz.