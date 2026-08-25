Kärntner Expertin: „Zu wenig Schlaf kann zu frühem Tod führen“

Angelika Kugi ist für zwei Jahre die oberste Schlafmedizinerin des Landes. Sie betont die Bedeutung von ausreichendem Schlaf für die Gesundheit.

Wer mit Angelika Kugi über ihr Paradethema spricht, müsste eigentlich ein schlechtes Gewissen bekommen. „Sieben Stunden Schlaf sollten es im Durchschnitt pro Nacht schon sein“, erklärt die Villacher Oberärztin, die für die kommenden zwei Jahre als erste Kärntnerin der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung (ÖGSM) als Präsidentin vorsteht. Alles darunter könne auf Dauer nicht nur die Laune und Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, sondern auch das Risiko für Unfälle, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar einen frühen Tod erhöhen.

Smartwatches oft „erstaunlich gut“

Die Ziele für die zweijährige Periode? „Ich will das Bewusstsein dafür schärfen, dass schlechter Schlaf weit mehr ist als eine lästige Begleiterscheinung des Alltags. Darüber hinaus muss es unser zentrales Anliegen sein, die Interdisziplinarität weiter auszubauen“, erklärt die 57-Jährige. In der Schlafmedizin spielen Lungenheilkunde und Neurologie genau so eine wichtige Rolle, wie Psychiatrie und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde.

Kugi selbst ist als Internistin, Pneumologin und Intensivmedizinerin Oberärztin an der Inneren Medizin des LKH Villach, stellvertretende Leiterin des dortigen Schlaflabors und war an dessen Aufbau beteiligt. Seit Jahrzehnten beschäftigt sie sich mit Schlafstörungen, besonders mit nächtlichen Atemaussetzern. Rund 10.000 Patienten seien in Kärnten bereits mit einer nächtlichen Überdrucktherapie versorgt worden, vielen gehe es damit ausgesprochen gut.

Im Schlaflabor wird eine Nacht zum großen Datenkomplex: Gehirnströme, Atmung, Herzschlag, Sauerstoffsättigung, Muskelspannung und Beinbewegungen werden aufgezeichnet. Trotzdem warnt Kugi davor, den Menschen hinter den Messwerten zu vergessen. Das gilt gerade jetzt, da Smartwatches, Ringe und künstliche Intelligenz immer stärker in die Schlafmedizin drängen. Niemandem sei geholfen, wenn er vor lauter Sorge um seine Tiefschlafwerte erst recht kein Auge mehr zutut. Die Geräte seien teilweise erstaunlich gut, „aber das Wichtigste ist noch immer das ärztliche Gespräch.“

Eine waschechte Villacherin

Ihr Medizinstudium absolvierte Kugi in Wien, zwei Mal sammelte sie währenddessen Erfahrung in den USA. Für die weitere Ausbildung kehrte sie nach Kärnten zurück – und blieb in ihrer Heimatstadt Villach. „Back to the roots“, sagt die Medizinerin, die in St. Martin maturiert hat.

Wenn der Dienst es zulässt, zieht es die in Partnerschaft lebende Mutter eines 22-jährigen Sohnes auf den Berg oder an den See. Sie läuft, fährt Rad, schwimmt und liest mit Vorliebe deutsche Gegenwartsliteratur.