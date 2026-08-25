Bis zu 40 Grad: Rekordsommer in Kroatien gibt noch einmal Vollgas

In Kroatien hält der Rekordsommer mit bis zu über 40 Grad an und bricht entlang der Adriaküste zahlreiche Temperaturrekorde.

Jeder einzelne Tag im August war heuer in Kroatien wärmer als bisher. Die Temperaturen lagen über dem Durchschnitt aus der Messperiode von 1991 bis 2020 und deutlich über der von 1948 bis 2025.

Gleichzeitig wurden die absoluten Temperaturrekorde heuer mehrfach gebrochen. Ersrmals seit Beginn der Aufzeichnung wurden etwa in Split und Dubrovnik über 40 Grad registriert. „Da die Hitze voraussichtlich bis Ende des Monats anhalten wird, mit einigen Tagen über 35 Grad, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der diesjährige August alle Rekorde brechen wird. Der August 2026 wird - zumindest in Dalmatien - nicht nur der wärmste August seit Beginn der offiziellen Messungen, sondern auch der wärmste Monat überhaupt werden“, teilt der kroatische Wetterdienst DHMZ mit.

Bis zu 40 Grad

Damit nehmen die Meteorologen eines vorweg, die kurze Kaltfront, die Donnerstag und Freitag über die Adriaküste hinwegzog, brachte noch kein Ende dieses extrem heißen Sommers. Noch einmal werden in der letzten Augustwoche Temperaturen über 30 und sogar bis zu 40 Grad erwartet.

Eine kurze Störung wird noch für Dienstag erwartet. Das Wetter wird wechselhaft, bewölkt mit sonnigen Phasen. Entlang der nördlichen Adria sind Gewitter in den Morgenstunden möglich, diese werden sich im Laufe des Nachmittags in den Süden verlagern. Im Velebit kann es kurzfristig zu starker Bora kommen. In Dalmatien wird es aber voraussichtlich auch am Dienstag trocken bleiben. Die Höchstwerte werden bei 28 bis 33 Grad liegen.

August endet mit Hitzewelle

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Ab Mittwoch bleibt es durchwegs sonnig und die Temperaturen legen von Tag zu Tag zu. Verbreitet wird mit über 30 Grad und bis zu 36 Grad gerechnet. Tagsüber weht mäßiger Westwind, der gegen Abend nachlassen wird. Ähnlich sind auch die Prognosen für Donnerstag, wobei es insbesondere auf den Inseln in Mitteldalmatien verstärkte Böen geben kann.

Am Freitag rechnen die Meteorologen mit dem vorläufigen Höhepunkt der Hitze. Man rechnet mit ‚Temperaturen von 33 bis 39 Grad, wobei das Thermometer vereinzelt auch über die 40 Grad klettern wird.

Der Samstag wird wechselhafter und etwas kühler, auch mit lokalen Gewittern muss gerechnet werden. Erneut wird es nur eine kurze Verschnaufpause von der Hitze. Auch am Sonntag und dem Montag, dem letzten Augusttag, werden über 30 und bis zu 33 Grad erwartet.