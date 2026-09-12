„Street-Fishing“: Wie das Angeln in der Innenstadt möglich ist

Entlang des Lendkanals, im Herzen von Klagenfurt, sieht man immer wieder Angler. Was macht den Reiz aus und was fischt man dort? Zwei Fischer erzählen.

„Den Lendkanal darf man nicht unterschätzen. Dort kann man alles fischen“, weiß Thomas DiBernardo. Robert Berger ergänzt: „Rotfeder, Rotauge, Sonnenbarsch, Schleie, Hecht, Wels, Zander, Schwarzbarsch, Flussbarsch, Karpfen.“ Die beiden Klagenfurter Aufsichtsfischer freuen sich über gute Bedingungen. In der Nähe des Kajakvereins und des Seeparkhotels trifft man sich um 8 Uhr Früh. Etliche Jogger, Radfahrer und Gassigänger sind ebenso bereits unterwegs. Fischen in der Stadt, auch Street-Fishing genannt, hat einen besonderen Reiz und wenig mit dem Bild des einsamen Fischers zu tun.

„Wir hatten schon viele interessante Begegnungen, wir hören aber auch ab und zu kritische Kommentare. Dabei wird der Fisch, der entnommen wird, der Lend durch den Fischbesatz wieder zugeführt“, sagt Berger. „Es ist hier meistens viel los, man wird schon angesprochen und gefragt, ob man was gefangen hat. Das mögen nicht alle Fischer, aber generell ist der Lendkanal ein guter Ort, wo auch Kinder und Jugendliche erste Fischerfahrungen sammeln können“, sagt DiBernardo. Mühelos wird die 3,60 Meter lange Angelrute zusammengebaut, ein passender Angelhaken im umfangreichen Equipment im Kofferraum gefunden und geschickt auf die Angelschnur geknotet. Ein Gewicht sichert, dass der Köder, in diesem Fall ein Stück Mais, tief im Wasser bleibt.

1 / 3 Ein Prachtexemplar: Den zwei Kilogramm schweren und 70 Zentimeter großen Hecht konnte Robert Berger in der Nähe des Lendhafens fangen © KK/Berger

Kinderstube für Wörtherseefische

Der Lendkanal spielt eine große Rolle für den Fischbestand des Wörthersees. „Der Lendkanal ist die Kinderstube für die Fische des Wörthersees. Die laichreifen Fische kommen im Frühling in den Lendkanal, um dort im Schutz des großen Krautbestands ihre Eier abzulegen“, sagt Berger. Kein Wunder also, dass das Fischen rund um den Lendkanal im Herzen der Landeshauptstadt sich großer Beliebtheit erfreut.

© Peter Rass Der erste Fang. Die kleine Rotfeder wird aber schonend wieder ins Wasser gelassen

Mit einer schwungvollen Armbewegung wird die Angelrute ausgeworfen. Nach ein paar Minuten beißt bereits der erste Fisch an. Eine kleine Rotfeder, die wieder ins Wasser zurück darf. Und zwar schonend, das ist den Fischern wichtig. „Einen Fisch darf man nur mit nassen Händen angreifen, sonst verletzt man die empfindliche Schleimhaut“, klärt DiBernardo auf. Ein Fischerboot fährt vorbei, ein Fischer kehrt von seiner Angeltour zurück. Um halb sechs Uhr in der Früh ist er vom Lendkanal in Richtung Wörthersee losgefahren. Er hatte kein Glück. „Das passiert öfter, dass man nichts fängt, aber das macht nichts, ich genieße die Ruhe in der Früh am See. Andere gehen ins Gasthaus, ich fahre lieber mit dem Boot raus und sitze bei den Fischen“, scherzt Ludwig Gupper.

Ein zweiter Fisch beißt an, wieder eine kleine Rotfeder, die zurück ins Wasser darf. Im Fachjargon heißt das „Catch and release“. Der Sommer war schwierig für die Klagenfurter Fischer. Die heißen Temperaturen trieben die Fische raus und tiefer in den See. „Wir wundern uns aber wie gut die Fische mit den Temperaturen zurechtgekommen sind. Uns sind keine toten Fische aufgefallen“, sagt Berger, der als Installationstechniker tätig ist und in seiner Freizeit als Aufsichtsfischer unterwegs ist. „Leider halten sich viele nicht an die Regeln. Bei jeder Runde entdecken wir Verstöße“, ärgert er sich.

© Peter Rass Fischen ist eine Leidenschaft von Ludwig Gupper

Voraussetzungen für das Fischen am Lendkanal

Sich einfach mit einer Angel an den Lendkanal zu stellen, ist nicht erlaubt. „Um im Lendkanal angeln zu dürfen, ist eine gültige Jahres- oder Gastfischerkarte des Landes Kärnten Voraussetzung. Damit kauft man den Fischereierlaubnisschein. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen fischen und müssen eine eigene amtliche Fischerkarte und einen Erlaubnisschein haben. Kinder zwischen sieben und zehn Jahren brauchen zwar keine Jahres- oder Gastfischerkarte, aber trotzdem einen Erlaubnisschein. Die Aufsichtsperson muss im Besitz einer Jahres- oder Gastfischerkarte sein“, klärt Berger auf.

Berger ist Mitglied des Sportfischerverein Klagenfurt, dieser ist zuständig für die Pflege des Fischbestandes und die geregelte Ausübung der Fischerei; außerdem für den Fischbesatz, denn es werden jedes Jahr neue Fische dem Lendkanal zurückgegeben. „Gefischt werden darf vom Lendhafen bis zum Lendspitz Maria Loretto. Die Saison geht von April bis Dezember“, sagt Berger.

Ab 2027 ist in Kärnten eine Fischerprüfung gesetzlich festgeschrieben. „Unser Verein hat um die 20 Mitglieder, im Schnitt sind diese um die 40 Jahre alt. Man merkt schon, dass es mehr Interesse bei den Jugendlichen in Klagenfurt für das Fischen gibt“, sagt Michael Nowak, Vereinsobmann des Sportfischerverein Klagenfurt und Umgebung und Vorstandsmitglieder der Kärntner Fischereivereinigung.