Dass die Grazer Koalition von KPÖ und Grünen das Wirtschaftsressort verlagert – von der ÖVP zur FPÖ –, wird von Schwarzen im Rathaus und im Land scharf kritisiert. Auch Günter Riegler meldet sich zu Wort.

Dem Vernehmen nach ließ er nichts unversucht. Bei einem letzten Treffen unmittelbar vor jener Pressekonferenz, bei der am Freitag die Eckpfeiler der neuen Grazer Rathauskoalition präsentiert wurden, brachte Elke Kahr (KPÖ) Vertretern der Grazer ÖVP die inhaltliche Neuausrichtung bei – und dabei soll ÖVP-Chef Kurt Hohensinner noch einmal versucht haben, das Wirtschaftsressort behalten zu können. Vergeblich: Diese Agenden wandern tatsächlich zu Neo-Stadtrat René Apfelknab, wie die Kleine Zeitung schon vorab berichtet hatte.

Elke Kahr setzt mit den Grünen auf ein ‚Weiter wie bisher‘ – mit einer denkbar knappen Mehrheit von nur einem Mandat. — Kurt Hohensinner , Chef der Grazer ÖVP

„KPÖ und Grüne betreiben hier machtpolitische Spielchen am Rücken der Unternehmerinnen und Unternehmer“, meinte Hohensinner im Anschluss an die Pressekonferenz. Dabei habe die ÖVP „von Anfang an klar kommuniziert, wo unsere Schwerpunkte liegen und wo wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. In die Ressortverteilung wurden wir allerdings nicht einbezogen. Wir hätten sehr gerne auch weiterhin Verantwortung für die Grazer Wirtschaft getragen.“ Dass die neue Zweierkoalition von KPÖ und Grünen (in den vergangenen Jahren war ja auch die SPÖ mit eingebunden) bloß mit einer knappen Mehrheit von nur einem Mandat im Gemeinderat agiere, „halte ich angesichts der großen Herausforderungen, vor denen Graz bei Verkehr, Wirtschaft, Bildung und den Stadtfinanzen steht, für verantwortungslos. Gerade in diesen zentralen Zukunftsfragen hätte es einen breiten Schulterschluss gebraucht“, so Hohensinner.

© APA / Erwin Scheriau ÖVP-Landeschefin Manuela Khom: „Schade, dass offenbar nicht die inhaltliche Kompetenz, sondern die Parteitaktik im Mittelpunkt gestanden hat.“

Auch Khom spricht von „Parteitaktik“

Ähnlich reagiert ÖVP-Landeschefin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom: „Schade, dass bei der neuen Grazer Stadtregierung offenbar nicht die inhaltliche Kompetenz, sondern die Parteitaktik im Mittelpunkt gestanden hat. Anders kann ich mir nicht erklären, warum man ausgerechnet das Wirtschaftsressort von der Wirtschaftspartei wegtransferiert.“ Graz stehe jedoch vor gewaltigen finanziellen Aufgaben. „Das Land Steiermark hat die Stadt in den vergangenen Jahren mehrfach unterstützt, wenn es darum ging, ihre finanzielle Handlungsfähigkeit abzusichern. Umso wichtiger wäre jetzt ein klarer Kurswechsel: Mehr Fokus auf nachhaltige Investitionen, die Wertschöpfung schaffen und den Wirtschaftsstandort stärken. Gerade in dieser Situation braucht Graz eine Wirtschaftspolitik mit Hausverstand und Weitblick. Es geht um Betriebe, Arbeitsplätze und darum, Graz langfristig finanziell wieder auf solide Beine zu stellen“, so Khom.

Vorvorgänger meldet sich

Auch der Vorvorgänger von Neo-Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab meldete sich am Freitag zu Wort: Günter Riegler war ja im Herbst 2025 als Wirtschaftsstadtrat der ÖVP zurückgetreten: Das Wirtschaftsressort als „typisches Kernressort“ der ÖVP wegnzunehmen und der FPÖ zu geben, „ist ein Kunststück ,kalt servierter Rache‘ im Quentin-Tarantino-Stil“, so Riegler.