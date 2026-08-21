Warum Österreichs Treibstoffmarkt jetzt unter großem Druck steht

Für den teuren Diesel sind laut Mineralölwirtschaft vor allem stark gestiegene Transport- und Logistikkosten verantwortlich. Angespannte Lage bleibt bestehen.

Vor allem Diesel wurde deutlich teurer. Die Gründe dafür sind mannigfaltig

2,071 Euro kostete der Liter Diesel österreichweit laut Spritpreisrechner der E-Control am Donnerstag – und damit minimal weniger als am Vortag. Dennoch kostet Diesel nach einer Preisrallye in den Vortagen derzeit so viel wie seit Anfang April nicht mehr.

Teures Rohöl sei nur ein Faktor für die Entwicklung der Spritpreise, sagt Hedwig Doloszeski, Geschäftsführerin Fachverband Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie, zur Kleinen Zeitung. Weitere „Marktdynamiken“ spielten eine Rolle, etwa Raffineriekapazitäten, Produktverfügbarkeiten, internationale Preisnotierungen für Fertigprodukte sowie Wechselkursentwicklungen. Auch die Kosten der Klimazielerreichung wirkten auf die Preise: „Entweder durch Beimischung alternativer Kraftstoffe oder Anrechnung von Elektromobilität.“

„Stehen unter großem Druck“

Aktuell stehe der österreichische Kraftstoffmarkt unter großem Druck. Dies sei der geopolitischen Lage und der „Komplexität des Marktes“ geschuldet. Bekanntlich ist Österreich ist, wie der gesamte europäische Markt, von Einfuhren abhängig, bei Diesel beträgt der Importanteil rund 60 Prozent.

© Wko Hedwig Doloszeski, Geschäftsführerin Fachverband Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie

Für den aktuell hohen Dieselpreis seien vor allem stark gestiegene Transport- und Logistikkosten verantwortlich. Insbesondere Importe aus Deutschland wurden teurer. Gleich mehrere Faktoren verursachen gleichzeitig die Preissprünge: „Die niedrigen Wasserstände auf Rhein und Donau führen dazu, dass Transportvolumina verstärkt von der Binnenschifffahrt auf die Schiene verlagert werden müssen. Gleichzeitig sorgen umfangreiche Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen im süddeutschen Bahnnetz für Kapazitätsengpässe und Verzögerungen“, erklärt Doloszeski.

Kursdaten via TradingView

Einschränkungen in der Bahnlogistik

Die Versorgung mit bzw. der Import von Fertigprodukten aus Deutschland sei durch die Einschränkungen der Bahnlogistik beeinträchtigt. Deutsche Bahnkapazitäten seien vollständig ausgelastet. Das spiegle sich in einer deutlich höheren Auslastung der Züge wieder, zusätzlich verschärft durch die Ferienzeit. Hinzu kämen Umleitungen über Alternativrouten mit längeren Fahrtwegen und geringeren Transportvolumen infolge von Korridorsanierungen und Großbaustellen. Die Extremhitze sorge für eine zusätzliche Belastung der Bahninfrastruktur wie Gleise und Lokomotiven). Doloszeski: „Kommt es zu Verzögerungen oder Ausfällen bei Zugtransporten, ist es entsprechend schwieriger, kurzfristig alternative Transportkapazitäten zu organisieren.“

Die angespannte Situation auf der Schiene werde die heimische Mineralölwirtschaft voraussichtlich noch die kommenden Monate begleiten., erwartet Doloszeski..