Grazer Koalition steht, ÖVP verliert Wirtschaftsressort

Livestream: Um zwölf Uhr mittags präsentieren KPÖ und Grüne ihr Regierungsübereinkommen. Das Wirtschaftsressort wandert tatsächlich zu FPÖ-Stadtrat René Apfelknab.

Punkt 12 Uhr legten KPÖ und Grüne im Stadtsenatsaal im Rahmen einer Pressekonferenz die Karten auf den Tisch

Pünktlich zu Mittag präsentieren Elke Kahr (KPÖ) und Judith Schwentner (Grüne) das Arbeitsprogramm für ihre zweite Amtszeit als Grazer Bürgermeisterin und Stellvertreterin. Was zuvor durchgesickert ist: Wie berichtet, verliert ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner das Wirtschaftsressort. Dieses geht an den neuen FPÖ-Stadtrat René Apfelknab.

Weitere Ressortrochaden: Das Marktamt wandert von Hohensinner zu KPÖ-Finanzstadtrat Manfred Eber. Auch die Bibliotheken dürfte der ÖVP-Chef abtreten müssen – dem Vernehmen nach an KPÖ-Stadtrat Robert Krotzer. Hohensinner bleibt Stadtrat für Bildung und Sport. Claudia Unger bleibt Kulturstadträtin. Die Ressorts der Regierungsfraktionen sollen weitgehend unverändert bleiben. Schwentner ist ja für Verkehr und Stadtplanung zuständig, Kahr für Wohnen und Soziales. Krotzer führt die Gesundheitsagenden.

1 / 4 Staffelübergabe: Nun wird Apfelknab statt Hohensinner Wirtschaftsstadtrat © APA / Hans Klaus Techt

Spekuliert wurde in den Tagen davor viel, am Freitag um Punkt 12 Uhr legten KPÖ und Grüne dann im Rahmen einer Pressekonferenz die Karten auf den Tisch. „Wir geben hiermit offiziell bekannt, dass wir die Koalition weiterführen“, begann Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Den Auftrag habe man klar aus dem Wahlergebnis herauslesen können. Mit den anderen Parteien habe man gute Gespräche geführt, die Entscheidung sei aber klar gewesen.