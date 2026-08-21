Megastar nimmt sich Detox-Auszeit am Wörthersee

Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz gibt online einen Einblick in seine Zeit am Wörthersee. Eine strenge Diät soll ihn fit für die Tour im November machen.

Der Wörthersee ist für seine hohe Promidichte bekannt. Hier lässt man sich gerne sehen. Dass es am Südufer des türkisen Idylls auch ganz anders zugehen kann, zeigt derzeit ein internationaler Star.

Bill Kaulitz, Sänger von Tokio Hotel, ist einen Alltag gewohnt, der selten nach Rückzug oder Verzicht klingt. Am Wörthersee hat er das Programm nun umgedreht: Zehn Tage verbringt der Sänger und Schwager von Topmodel Heidi Klum in einer Auszeit und lässt seine Fans und Follower über die sozialen Medien daran teilhaben. Auf Fotos zeigt er sich etwa mit der Pfarrkirche Maria Wörth im Hintergrund.

Wie sehr sich sein Tagesablauf derzeit von seinem gewohnten Leben unterscheidet, beschreibt Kaulitz selbst. „Falls ihr euch wundert, was ich um 20 Uhr mache: Ich trinke keinen Champagner, ich liege im Bett und habe einen Leberwickel“, erzählt er in einem TikTok-Video. Statt Partys und Ausgehen stehen Training, medizinische Anwendungen, Therapien und eine spezielle Ernährung auf dem Programm. Auch auf Alkohol und Zigaretten verzichtet er nach eigenen Angaben.

Der Wechsel kommt nicht ganz ohne Eingewöhnungszeit. Zuvor war Kaulitz mit seiner Mutter auf einer Luxusjacht unterwegs und ging in Rom shoppen. Nun heißt es früh ins Bett und Verzicht statt Luxus und Nachtleben. „Ich habe Hunger“, sagt er in dem Video und spricht von einem „Reset für den eigenen Körper“.

© KK/TikTok Bill Kaulitz Nach einem ausgedehnten Urlaub mit seiner Mutter nimmt Bill Kaulitz sich eine Auszeit für sich

Wörthersee ist beliebtes Ziel für Detox-Kuren

Prominente Gäste sind am Wörthersee keine Seltenheit. Eine lange Tradition hat hier auch die sogenannte F. X.-Mayr-Kur. Das Konzept geht auf den österreichischen Arzt Franz Xaver Mayr zurück und stellt Ernährung, Verdauung und Bewegung sowie ärztlich begleitete Anwendungen in den Mittelpunkt. Auch Elizabeth Hurley war bereits für eine Kur am Wörthersee, Rebel Wilson machte ihre Erfahrungen mit der Mayr-Methode international bekannt.

Für Kaulitz hat der Rückzug einen konkreten Zweck: Er will sich für die anstehende Tokio-Hotel-Tour in Form bringen. Am 1. November startet die große Arena-Tour in Hamburg, am 15. November folgt die Wiener Stadthalle. „Ich möchte fit sein für die Tour“, erklärt Kaulitz in seinem TikTok-Video. Die Shows seien intensiv und lang, er wolle dafür „gut aussehen und gut funktionieren“. Zehn Tage am Wörthersee sollen nun genau dafür sorgen.