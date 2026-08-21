In Slowenien und Italien sorgten Unwetter für zahlreiche Feuerwehreinsätze. In Slowenien starb ein Mann nach einem Blitzeinschlag und auch in Italien gab es Verletzte.

Die prognostizierten Superzellen haben am Donnerstag den nördlichen Adriaraum getroffen und in Slowenien und Italien zahlreiche Schäden, Verletzte und auch ein Leben gefordert.

Kurz vor Mitternacht wurden zwei Personen in Celje in Slowenien vom Blitz getroffen. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung erlag ein 46-jähriger Mann den Folgen des Blitzschlags. Der zweite Mann, ebenfalls 46 Jahre alt, wurde nur leicht verletzt. In der Stadt Spilimbergo in Norditalien fiel ein Baum auf ein fahrendes Auto, dabei wurden zwei Personen verletzt.

Meiste Einsätze in Ljubljana

Ab etwa 22 Uhr wurden Windstärken von 92 km/h gemessen und innerhalb von 30 Minuten fielen bis zu 36 Millimeter Regen. Insgesamt 51 Mal mussten die slowenischen Feuerwehren ausrücken. Die meisten Alarmierungen wurden in Ljubljana (28), gefolgt von Celje (13), Kranj (7), Trbovlje (2) und Koper (1) registriert. Gemeldet wurden umgestürzte Bäume, Strommasten, abgedeckte Dächer und überflutete Keller. In Podolševa in der Gemeinde Solčava geriet ein landwirtschaftliches Gebäude durch einen Blitzeinschlag in Brand.

Feuerwehrleute von sechs Berufsfeuerwehren und 36 Freiwilligen Feuerwehren pumpten Regenwasser aus Kellern, deckten beschädigte oder abgedeckte Dächer ab, beseitigten umgestürzte Bäume und löschten Brände in einer Scheune und einem Wohnhaus, die ebenfalls durch Blitzeinschläge verursacht worden waren. In Ljubljana wurden zwei Unterführungen durch Regenwasser überflutet.

Wetterwarnung für Freitag

Erst in den Morgenstunden beruhigte sich die Wetterlage, doch die Meteorologen warnen auch am Freitag vor Starkregen und möglichem Hagel. Für das gesamte Land wurde eine orange Unwetterwarnung herausgegeben. Vom Westen werden Niederschläge mit Gewittern aufziehen, die sich im Laufe des Nachmittags über das ganze Land ausbreiten. Starke Winde, anhaltende Regenfälle und örtlich sei auch Hagel möglich, prognostiziert der Wetterdienst Arso.

Wochenende

Bis Samstagmorgen bleibt es im Landesinneren überwiegend bewölkt. Örtlich kann es noch zu Schauern, kommen, die Unwettergefahr ist aber gering. Die Höchstwerte in Istrien werden um die 20 Grad und in Primorska bis zu 28 Grad liegen. Am Sonntag wird es dann überwiegend sonnig und trocken.

Die gute Nachricht: Die Waldbrandgefahr in Primorska hat sich verringert. Durch die Niederschläge konnte die rote Warnung nach langer Zeit wieder aufgehoben werden.

Italien

Auch in Italien sorgten die lang erhofften Regenfälle, die die Region Carnia in der Provinz Udine entlang der Alpen erreichten, dafür, dass die Waldbrände rund um Tolmezzo endgültig gelöscht wurden. Wie die italienische Tageszeitung „Messaggero Veneto“ berichtet, schlitterte das Gebiet damit jedoch von einer Notsituation in die nächste.

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Zwei Verletzte

Die Unwetterfront, die ab den frühen Abendstunden über Friaul-Julisch Venetien zog, sorgte für Dutzende Feuerwehreinsätze. In der nordwestlich der Provinz Udine gelegenen Provinz Pordenone hat es zudem gehagelt. Einige der Hagelkörner waren so groß wie Mandarinen, wird berichtet. Die starken Windböen entwurzelten zahlreiche Bäume. In der Stadt Spilimbergo fiel ein Baum auf ein fahrendes Auto, dabei wurden zwei Personen verletzt.

In der Provinz Alessandria im Piemont gingen rund 30 Meldungen wegen umgestürzter Bäume, gefährdeter Masten und beschädigter Dächer ein. In Chivasso bei Turin wurden Dächer beschädigt und Bäume umgerissen. Auf mehrere geparkte Autos stürzte ein Mauerteil. Nach bisherigen Angaben gab es keine Verletzten.

Heftige Gewitter gab es auch in der Toskana. Sie haben zahlreiche Schäden angerichtet und rund 6.000 Stromanschlüsse lahmgelegt. Mehr als ein Drittel davon entfiel auf die Provinz Pistoia. Betroffen waren zudem die Provinzen Massa-Carrara, Prato, Florenz, Lucca, Livorno und Siena. Auch in der toskanischen Badeortschaft Viareggio fiel ein Baum auf geparkte Autos. Verletzt wurde dort glücklicherweise niemand.

Wetterwarnung bleibt aufrecht

„Die ganze Nacht über hat es weiter geregnet“, beschrieb ein Friauler die Situation gegenüber der Kleinen Zeitung. Laut „Messaggero Veneto“ hat die Region die orange Wetteralarmstufe ausgerufen, die bis Freitag um Mitternacht gilt. Es ist die zweite von drei Wetterwarnstufen. Auch für die kommenden Tage ist eine erhöhte Gewitterwahrscheinlichkeit prognostiziert.

Für die nächsten 15 Tage wurde deshalb seitens der Region Friaul-Julisch Venetien eine wettermäßige Voralarmierung proklamiert, die der Zivilschutzbeauftragte Riccardo Riccardi unterzeichnet hat. „Dieses Dokument dient dazu, dass wir im Falle von wetterbedingten Notfällen unkomplizierter einschreiten können“, wird Riccardi von der Tageszeitung zitiert.