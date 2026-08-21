Am Vorabend der Präsentation des Arbeitsprogramms der neuen Grazer Stadtregierung gab es in beiden Parteien Geschlossenheit – trotz knapper Gemeinderatsmehrheit und strikter Sparvorgaben.

Die Vorzeichen für die nächste Gemeinderatsperiode in Graz sind nicht die besten. KPÖ und Grüne haben mit insgesamt 25 von 48 Mandaten im Stadtparlament eine denkbar knappe Mehrheit. Es wird eine hohe Disziplin der Klubs brauchen, um nicht mit Beschlüssen der Fraktionen der Koalition unterzugehen, weil der eine oder die andere bei der Abstimmung nicht in der Sitzung ist.

Auch die Budgetlage ist trist. Schon vor den Koalitionsverhandlungen war klar, dass die nächsten fünf Jahre in Graz vor allem unter einem Motto laufen werden: Die Stadt muss den Status Quo der Daseinsvorsorge verteidigen, Projekte müssen verschoben werden, im Haushalt müssen Ausgaben gekürzt werden, neue große Würfe werden schwer zu stemmen sein.

Koalitionspakt abgesegnet

Angesichts dieser Vorzeichen war es spannend, wie die Parteibeschlüsse zum ausverhandelten Koalitionspakt bei Dunkelrot und Grün ausfallen werden. Die Ergebnisse aus den Mitgliederversammlungen beider Parteien zeugen von großer Geschlossenheit. Es gab für die Koalition und das Arbeitsprogramm bis 2031 einstimmige Beschlüsse. Ein Insider hält das „für eine basisdemokratische Partei wie die Grünen und eine ideologisch fundierte wie die KPÖ für nachgerade sensationell“.

Der Fahrplan für den heutigen Freitag steht schon fest. Ehe Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), ihre Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) und Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) um zwölf Uhr mittags vor die Presse treten, um den Pakt zu präsentieren, stehen Gesprächsrunden mit Stadtrat Kurt Hohensinner, Stadträtin Claudia Unger (beide ÖVP) und dem designierten Stadtrat René Apfelknab an. Dort erfahren die Regierungsmitglieder, die nicht Teil der Koalition sind, welche Ressorts KPÖ und Grüne ihnen zugedacht haben. Nächste Woche am 27. August geht dann die Konstituierung des Gemeinderates über die Bühne.