Gletscher in den Alpen schmelzen rapide weiter

Die Gletscher der Alpen verlieren weiter rasant an Eis. Seit dem Jahr 2000 ist ihre Fläche um 39 Prozent zurückgegangen. Italienische Experten warnen vor einer dramatischen Entwicklung und beobachten Veränderungen, die sie in Jahrzehnten ihrer Forschung noch nicht erlebt haben. "Gletscher wirken still und unbeweglich", sagte die Alpenbeauftragte des italienischen Umweltschutzverbands Legambiente, Vanda Bonardo.

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