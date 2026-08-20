Vučić: Vorgezogene Parlamentswahl in Serbien im Oktober

Nach den regierungskritischen Protesten steht Serbien vor vorgezogenen Neuwahlen im Oktober. Präsident Aleksandar Vučić nannte am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache den 18. oder den 25. Oktober als Termin. Der Populist hatte am 27. Juni nach rund eineinhalb Jahren regierungskritischer Proteste erklärt, er werde innerhalb von Wochen zurücktreten, um den Weg für vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen freizumachen. Nun nannte er erstmals mögliche Termine.

© APA/AFP Vučić hält sich seit über zwölf Jahren an der Macht