Mindestens 13 Tote nach Erdrutsch in Goldmine in Kolumbien

Bei einem Erdrutsch in einer illegalen Goldmine in Kolumbien sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden bei dem Unglück in der Provinz Nariño im Südwesten des Landes am Mittwochabend verletzt, wie ein Vertreter der Regionalregierung am Donnerstag mitteilte. "Aufgrund von Bewegungen im Inneren der Mine stürzte ein Hang auf die Menschen", sagte ein Regierungsvertreter dem Radiosender Caracol.