Eine Besucherin der Hundefreilaufzone in Lind beschwert sich über weggeworfene Zigarettenstummel und macht ihrem Ärger online Luft. Ein Lokalaugenschein.

Trotz zweier Mülleimer und eines großen Aschenbechers liegen Zigarettenstummel in der Hundefreilaufzone in Villach Lind

Ein paar Schritte wären es nur. Direkt neben der Sitzbank in der Hundefreilaufzone in Villach-Lind steht ein großer Aschenbecher. Trotzdem landen Zigarettenstummel offenbar immer wieder auf dem Boden. Einer Besucherin reichte es nun. Sie sammelte die weggeworfenen „Tschick-Stummel“ auf, fotografierte ihre Ausbeute und machte ihrem Ärger online Luft.

Die eingezäunte Freilaufzone in Lind bietet auf rund 300 Quadratmetern Platz für Hunde und ihre Halterinnen und Halter. Obstbäume spenden Schatten, ein Sandhaufen lädt die Vierbeiner zum Graben ein. Für die Menschen gibt es einen überdachten Platz mit Bank. Neben dem Aschenbecher stehen auf dem Areal zwei weitere Mistkübel, dazu kommt ein beim Lokalaugenschein gut gefüllter Gackisackerlspender.

1 / 2 Es wird offenbar viel geraucht in der Hundefreilaufzone, manche Stummel landen jedoch nicht im Aschenbecher © KLZ/Klaus Steiner

Besucherin zeigt sich verärgert

Umso unverständlicher ist für die Besucherin, was sie vom Boden aufsammelte. Auf ihrem veröffentlichten Foto sind zahlreiche Zigarettenstummel zu sehen. „Schau ma, wann der erste Tschick wieder auf den Boden geschmissen wird, statt in den dort befindlichen großen Aschenbecher“, schrieb sie.

Beim Lokalaugenschein zeigt sich die Hundewiese sauber. Hundehaufen sind keine zu finden, vereinzelt liegen allerdings bereits wieder Zigarettenstummel am Boden. Gerade rund um die Sitzbank wäre der Weg zur Entsorgung nur einen Katzensprung weit.

Eine Hundehalterin, die regelmäßig zur Hundewiese kommt, damit ihr Hund Auslauf und Kontakt zu anderen Hunden hat, würde strengere Regeln begrüßen. Seit Donnerstag, 20. August, ist das Wegwerfen von Zigarettenstummeln auf öffentlichen Spielplätzen österreichweit verboten. Es drohen 500 Euro Strafe, im Wiederholungsfall bis zu 2000 Euro. Die Villacherin würde eine Ausweitung auf andere öffentliche Bereiche wie Parks und Hundefreilaufzonen begrüßen. Denn Rücksichtnahme sollte auch dort selbstverständlich sein.