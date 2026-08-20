Das große „Bierkisten-Ranking“ – so viel sind Kärntens Kicker wert
Was ist ein Fußballer wert? Millionen Euro wie in der Champions League? In der Regionalliga Süd und Kärntner Liga rechnen wir ab sofort in einer „harten Währung mit Augenzwinkern“: den Bierkisten.
Was ist ein Fußballer wert? Bei Real Madrid, Bayern München und Co. wird darüber in Millionen Euro diskutiert. In der Regionalliga Süd und der Kärntner Liga führen wir ab sofort eine etwas bodenständigere Währung ein: Bierkisten. Die Kleine Zeitung startet mit dem „Bierkisten-Ranking“ und sucht Woche für Woche die wertvollsten Kicker der beiden Ligen.
Die Idee dahinter ist so einfach wie augenzwinkernd: Was ein Spieler am Wochenende auf dem Platz leistet, soll sich in seinem persönlichen Marktwert widerspiegeln. Dafür haben wir ein eigenes Bewertungssystem entwickelt. Einsatzzeit spielt dabei ebenso eine Rolle wie Tore, Karten, Mannschaftserfolg oder besondere Leistungen. Und weil ein Treffer eines Innenverteidigers eben ungewöhnlicher ist als jener eines Mittelstürmers, wird auch die Position berücksichtigt.
Aus Punkten werden Kisten
Bis ins letzte mathematische Detail wollen wir die Sache aber gar nicht treiben. Schließlich soll aus dem Fußballplatz kein Rechenzentrum werden. Entscheidend ist: Für die Leistungen werden Punkte gesammelt – und jeweils 20 davon ergeben eine Bierkiste. Aus Punkten werden also Kisten. Das Ergebnis erhebt dabei natürlich keinen Anspruch auf einen wissenschaftlich errechneten Marktwert. Das „Bierkisten-Ranking“ soll Leistungen sichtbar machen, für Gesprächsstoff sorgen und vor allem eines: Spaß machen.
Nach jedem Spieltag wird neu gerechnet. Wer trifft, lange spielt und mit seiner Mannschaft erfolgreich ist, kann Kisten dazugewinnen. Wer Karten sammelt oder Niederlagen kassiert, muss welche abgeben. So entsteht über die Saison ein Ranking, das sich von Woche zu Woche verändern wird.
Die Führenden
Aktuelle Nummer eins in der Regionalliga ist Treibach-Torhüter Samuel Marktl. In der Kärntner Liga führt Alexander Hofer die Wertung an. Wohl zu Recht, wie sein Trainer Arno Kozelsky meint: „Er ist unser wichtigster Spieler, am Platz und außerhalb davon. Er hält die Kabine zusammen.“
Auffallend: Hofer wehrte die Angriffe einer KAC-Phalanx ab. Gleich sieben Spieler des Tabellenführers sind unter den Top Ten. „Wir arbeiten sehr viel, haben eine neue Struktur“, sagt Trainer Christian Rauter. „Über allem steht aber die Kabine. Dort ist die Stimmung sehr gut.“
Regionalliga Süd
1. Samuel Marktl (SK Treibach, Torwart), 415 Punkte, 20,75 Bierkisten
2. Vahid Muharemovic (SK Treibach, Mittelfeld), 400 Punkte, 20,00 Bierkisten
3. Luka Verbič (Austria Klagenfurt, Abwehr), 380 Punkte, 19,00 Bierkisten
4. Tristan Schoppitsch (Austria Klagenfurt, Mittelfeld), 360 Punkte, 18,00 Bierkisten
5. Alexander Ranacher (Austria Klagenfurt, Abwehr), 350 Punkte, 17,50 Bierkisten
5. Manuel Primusch (VST Völkermarkt, Abwehr), 350 Punkte, 17,50 Bierkisten
7. Marcel Fritzer (WAC Amateure, Mittelfeld), 349 Punkte, 17,45 Bierkisten
8. Manuel Kuttin (Austria Klagenfurt, Torwart), 340 Punkte, 17,00 Bierkisten
9. Elias Pagitz (SK Treibach, Abwehr), 336 Punkte, 16,80 Bierkisten
10. Daniel Genser (ATUS Velden, Mittelfeld), 335 Punkte, 16,75 Bierkisten
11. Fabian Dörflinger (SK Treibach, Abwehr), 333 Punkte, 16,65 Bierkisten
12. Armin Zukic (WAC Amateure, Abwehr), 325 Punkte, 16,25 Bierkisten
12. Eroll Sabanaj (SK Treibach, Mittelfeld), 325 Punkte, 16,25 Bierkisten
12. Lukas Höfferer (SK Treibach, Abwehr), 325 Punkte, 16,25 Bierkisten
12. Manuel Tialler (SK Treibach, Abwehr), 325 Punkte, 16,25 Bierkisten
16. Matthias Dollinger (Austria Klagenfurt, Abwehr), 320 Punkte, 16,00 Bierkisten
17. Mateo Lekaj (Austria Klagenfurt, Sturm), 314 Punkte, 15,70 Bierkisten
18. Florian Schaller (ATUS Velden, Mittelfeld), 305 Punkte, 15,25 Bierkisten
19. Lukas Sadnik (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 303 Punkte, 15,15 Bierkisten
20. Florian Weiss (Austria Klagenfurt, Abwehr), 300 Punkte, 15,00 Bierkisten
20. Maximilian Trappitsch (SK Treibach, Mittelfeld), 300 Punkte, 15,00 Bierkisten
22. Anze Kolar (SVG Bleiburg, Abwehr), 295 Punkte, 14,75 Bierkisten
22. Senad Jahic (SVG Bleiburg, Abwehr), 295 Punkte, 14,75 Bierkisten
24. Lukas Urnik (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 290 Punkte, 14,50 Bierkisten
24. Marcel Mörtl (VST Völkermarkt, Abwehr), 290 Punkte, 14,50 Bierkisten
24. Marius Maierhofer (VST Völkermarkt, Abwehr), 290 Punkte, 14,50 Bierkisten
27. Sebastian Pschernig (Austria Klagenfurt, Mittelfeld), 289 Punkte, 14,45 Bierkisten
27. Sebastian Lippitz (SVG Bleiburg, Abwehr), 289 Punkte, 14,45 Bierkisten
29. Ziga Rozej (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 288 Punkte, 14,40 Bierkisten
30. Luca Thaler (SV Donau Klagenfurt, Abwehr), 275 Punkte, 13,75 Bierkisten
30. Marko Soldo (ATUS Velden, Torwart), 275 Punkte, 13,75 Bierkisten
32. Killian Brandner (ATUS Velden, Abwehr), 274 Punkte, 13,70 Bierkisten
33. Anej Kmetic (SK Treibach, Sturm), 273 Punkte, 13,65 Bierkisten
33. Valentin Safran (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 273 Punkte, 13,65 Bierkisten
35. Daniel Owusu (Austria Klagenfurt, Sturm), 270 Punkte, 13,50 Bierkisten
36. Nikolaos Kokkas (SV Donau Klagenfurt, Sturm), 269 Punkte, 13,45 Bierkisten
37. Lazar Gacic (SVG Bleiburg, Abwehr), 265 Punkte, 13,25 Bierkisten
37. Michael Schweiger (WAC Amateure, Mittelfeld), 265 Punkte, 13,25 Bierkisten
37. Niklas Ramsbacher (WAC Amateure, Mittelfeld), 265 Punkte, 13,25 Bierkisten
40. Lukas Puff (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 260 Punkte, 13,00 Bierkisten
41. Jaka Kasnik (Austria Klagenfurt, Mittelfeld), 256 Punkte, 12,80 Bierkisten
42. David Holzer (SV Donau Klagenfurt, Torwart), 255 Punkte, 12,75 Bierkisten
42. Lan Lekse (VST Völkermarkt, Sturm), 255 Punkte, 12,75 Bierkisten
42. Marcel Primozic (SVG Bleiburg, Abwehr), 255 Punkte, 12,75 Bierkisten
45. Sufjan Sulemani (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 254 Punkte, 12,70 Bierkisten
46. Lun Grizold (SVG Bleiburg, Sturm), 245 Punkte, 12,25 Bierkisten
46. Marko Latincic (SV Donau Klagenfurt, Abwehr), 245 Punkte, 12,25 Bierkisten
48. Daniel Kalajdzic (Austria Klagenfurt, Sturm), 241 Punkte, 12,05 Bierkisten
48. Tristan Stocklauser (SK Treibach, Abwehr), 241 Punkte, 12,05 Bierkisten
50. Patrick Pfennich (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 239 Punkte, 11,95 Bierkisten
51. Fabian Lückl (VST Völkermarkt, Torwart), 235 Punkte, 11,75 Bierkisten
51. Fabian Rothleitner (ATSV Wolfsberg, Abwehr), 235 Punkte, 11,75 Bierkisten
51. Philipp Baumgartner (ATSV Wolfsberg, Abwehr), 235 Punkte, 11,75 Bierkisten
51. Zoran Vukovic (SV Donau Klagenfurt, Abwehr), 235 Punkte, 11,75 Bierkisten
55. Leo Petzner (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 225 Punkte, 11,25 Bierkisten
55. Leon Uranek (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 225 Punkte, 11,25 Bierkisten
57. Róbert Csáki (SK Treibach, Abwehr), 220 Punkte, 11,00 Bierkisten
58. Alexander Kurz (ATUS Velden, Abwehr), 219 Punkte, 10,95 Bierkisten
59. Christopher Waich (ATSV Wolfsberg, Sturm), 214 Punkte, 10,70 Bierkisten
59. Florian Verdel (SVG Bleiburg, Sturm), 214 Punkte, 10,70 Bierkisten
59. Kiril Ristoskov (ATUS Velden, Abwehr), 214 Punkte, 10,70 Bierkisten
62. Thomas Wagner (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 206 Punkte, 10,30 Bierkisten
63. Tom Zurga (ATUS Velden, Sturm), 205 Punkte, 10,25 Bierkisten
64. Yosif Angelov (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 204 Punkte, 10,20 Bierkisten
65. Aboubacar Drabo (WAC Amateure, Mittelfeld), 199 Punkte, 9,95 Bierkisten
66. Armin Majanovic (SVG Bleiburg, Sturm), 196 Punkte, 9,80 Bierkisten
67. Stefan Maierhofer (WAC Amateure, Abwehr), 187 Punkte, 9,35 Bierkisten
68. Alessandro Kiko (ATUS Velden, Mittelfeld), 186 Punkte, 9,30 Bierkisten
69. Marvin Antonitsch (WAC Amateure, Abwehr), 182 Punkte, 9,10 Bierkisten
70. Al Mahic (ATUS Velden, Mittelfeld), 181 Punkte, 9,05 Bierkisten
70. Berat Alegöz (ATUS Velden, Mittelfeld), 181 Punkte, 9,05 Bierkisten
72. Damjan Jovanovic (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 180 Punkte, 9,00 Bierkisten
73. Lukas Ladinig (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 177 Punkte, 8,85 Bierkisten
74. Cüneyd Parlak (WAC Amateure, Abwehr), 176 Punkte, 8,80 Bierkisten
75. Alex Ristic (SK Treibach, Sturm), 175 Punkte, 8,75 Bierkisten
75. Benjamin Mulahalilovic (ATUS Velden, Mittelfeld), 175 Punkte, 8,75 Bierkisten
75. Elias Müller (WAC Amateure, Torwart), 175 Punkte, 8,75 Bierkisten
75. Shendrit Rexhaj (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 175 Punkte, 8,75 Bierkisten
79. Julian Maurer (SK Treibach, Sturm), 168 Punkte, 8,40 Bierkisten
80. Thomas Pök (SVG Bleiburg, Torwart), 165 Punkte, 8,25 Bierkisten
81. Mickael Dosso (WAC Amateure, Sturm), 161 Punkte, 8,05 Bierkisten
82. Aljaz Storman (SVG Bleiburg, Mittelfeld), 160 Punkte, 8,00 Bierkisten
83. Marin Romac (ATSV Wolfsberg, Torwart), 155 Punkte, 7,75 Bierkisten
84. Philipp Dezulovic (WAC Amateure, Sturm), 149 Punkte, 7,45 Bierkisten
85. Andreas Polesnig (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 145 Punkte, 7,25 Bierkisten
85. Daniel Primusch (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 145 Punkte, 7,25 Bierkisten
87. Aleks Ristic (Austria Klagenfurt, Sturm), 140 Punkte, 7,00 Bierkisten
88. Fabian Rötzer (Austria Klagenfurt, Sturm), 130 Punkte, 6,50 Bierkisten
89. Yasser Dermane (WAC Amateure, Sturm), 125 Punkte, 6,25 Bierkisten
90. Fabian Rafer (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 124 Punkte, 6,20 Bierkisten
90. Lukas Lorinson (ATUS Velden, Mittelfeld), 124 Punkte, 6,20 Bierkisten
92. Simon Abutu Oduh (ATSV Wolfsberg, Abwehr), 123 Punkte, 6,15 Bierkisten
93. Marco Schrittesser (ATUS Velden, Torwart), 119 Punkte, 5,95 Bierkisten
94. Patrick Oswaldi (SVG Bleiburg, Abwehr), 111 Punkte, 5,55 Bierkisten
95. Raphael Kogoj (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 110 Punkte, 5,50 Bierkisten
95. Rene Niessl (SVG Bleiburg, Torwart), 110 Punkte, 5,50 Bierkisten
97. Nikola Tolimir (SVG Bleiburg, Mittelfeld), 109 Punkte, 5,45 Bierkisten
98. Fabian Kopeinig (ATUS Velden, Abwehr), 107 Punkte, 5,35 Bierkisten
99. Mario Kuester (VST Völkermarkt, Sturm), 105 Punkte, 5,25 Bierkisten
100. Dominik Peketz (SVG Bleiburg, Abwehr), 99 Punkte, 4,95 Bierkisten
101. Andre Schmedler (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 97 Punkte, 4,85 Bierkisten
102. Emanuel Kriegl (VST Völkermarkt, Abwehr), 94 Punkte, 4,70 Bierkisten
103. Nejc Steharnik (SVG Bleiburg, Mittelfeld), 92 Punkte, 4,60 Bierkisten
103. Sebastian Herrnhofer (WAC Amateure, Sturm), 92 Punkte, 4,60 Bierkisten
105. David Skubl (WAC Amateure, Torwart), 90 Punkte, 4,50 Bierkisten
105. Lorent Ademi (WAC Amateure, Mittelfeld), 90 Punkte, 4,50 Bierkisten
105. Mirac Alegöz (ATSV Wolfsberg, Torwart), 90 Punkte, 4,50 Bierkisten
105. Philip Luschin (SV Donau Klagenfurt, Torwart), 90 Punkte, 4,50 Bierkisten
105. Raphael Steinwender (SK Treibach, Torwart), 90 Punkte, 4,50 Bierkisten
110. Adin Omeragic (WAC Amateure, Sturm), 85 Punkte, 4,25 Bierkisten
111. Tristan Ciglar (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 83 Punkte, 4,15 Bierkisten
112. Jannik De Raaij (WAC Amateure, Mittelfeld), 72 Punkte, 3,60 Bierkisten
112. Luca Mericnik (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 72 Punkte, 3,60 Bierkisten
114. Enes Brdjanovic (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 71 Punkte, 3,55 Bierkisten
115. Markus Glänzer (VST Völkermarkt, Torwart), 65 Punkte, 3,25 Bierkisten
116. Felix Baumgartner (SK Treibach, Mittelfeld), 63 Punkte, 3,15 Bierkisten
117. Jonas Jochum (ATUS Velden, Mittelfeld), 60 Punkte, 3,00 Bierkisten
117. Marcel Kopeinig (ATUS Velden, Sturm), 60 Punkte, 3,00 Bierkisten
119. Marcel Arrich (ATUS Velden, Mittelfeld), 58 Punkte, 2,90 Bierkisten
119. Marcel Brandner (SK Treibach, Abwehr), 58 Punkte, 2,90 Bierkisten
121. Andreas Fejan (SVG Bleiburg, Mittelfeld), 57 Punkte, 2,85 Bierkisten
121. Raphael Radl (ATSV Wolfsberg, Abwehr), 57 Punkte, 2,85 Bierkisten
121. Tom Pfeiffer (Austria Klagenfurt, Abwehr), 57 Punkte, 2,85 Bierkisten
124. Noah Steinkellner (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 52 Punkte, 2,60 Bierkisten
125. Maximilian Grochar (ATSV Wolfsberg, Sturm), 48 Punkte, 2,40 Bierkisten
126. Moritz Tatschl (Austria Klagenfurt, Mittelfeld), 47 Punkte, 2,35 Bierkisten
127. Marc Strutz (SVG Bleiburg, Mittelfeld), 45 Punkte, 2,25 Bierkisten
128. Sanel Bajrektarevic (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 41 Punkte, 2,05 Bierkisten
129. Jakob Oberguggenberger (Austria Klagenfurt, Mittelfeld), 36 Punkte, 1,80 Bierkisten
130. Tobias Stingl (SV Donau Klagenfurt, Abwehr), 34 Punkte, 1,70 Bierkisten
131. Paul Moser (SK Treibach, Mittelfeld), 32 Punkte, 1,60 Bierkisten
132. Fabian Hoi (ATSV Wolfsberg, Abwehr), 26 Punkte, 1,30 Bierkisten
133. Din Delic (Austria Klagenfurt, Sturm), 22 Punkte, 1,10 Bierkisten
134. David Orga (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 19 Punkte, 0,95 Bierkisten
135. Samuel Steinwender (SK Treibach, Sturm), 15 Punkte, 0,75 Bierkisten
136. Luca Kopeinig (ATUS Velden, Sturm), 10 Punkte, 0,50 Bierkisten
137. Mathias Knauder (SVG Bleiburg, Mittelfeld), 9 Punkte, 0,45 Bierkisten
138. Peter Spannring (WAC Amateure, Abwehr), 8 Punkte, 0,40 Bierkisten
139. Izidor Erazem Kamsek (SV Donau Klagenfurt, Sturm), 3 Punkte, 0,15 Bierkisten
139. Jakob Seger (SV Donau Klagenfurt, Abwehr), 3 Punkte, 0,15 Bierkisten
141. Alexander Schenk (SV Donau Klagenfurt, Torwart), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Bojan Cubrilo (ATUS Velden, Abwehr), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. David Rezen (SVG Bleiburg, Abwehr), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Fabio Kiko (ATUS Velden, Mittelfeld), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Jonas Wagner (VST Völkermarkt, Torwart), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Julian Schneider (SVG Bleiburg, Position nicht in Kaderliste), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Julian Vogt (WAC Amateure, Torwart), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Leon Weitensfelder (SK Treibach, Abwehr), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Lukas Joham (ATSV Wolfsberg, Torwart), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Markus Hubmann (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Michael Tributsch (Austria Klagenfurt, Abwehr), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Michael Zunder (VST Völkermarkt, Torwart), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Nevio Bodner (ATUS Velden, Position nicht in Kaderliste), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Nico Grubor (Austria Klagenfurt, Torwart), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Nino Martinak (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Samuel Blassnig (VST Völkermarkt, Position nicht in Kaderliste), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Stefan Pavic (ATSV Wolfsberg, Position nicht in Kaderliste), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Stefan Zwinger (SK Treibach, Position nicht in Kaderliste), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Thomas Spitzer (VST Völkermarkt, Sturm), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
141. Young-joo Lee (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
162. Simon Eberwein (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), –14 Punkte, –0,70 Bierkisten
163. Andrej Topalovic (SVG Bleiburg, Mittelfeld), –18 Punkte, –0,90 Bierkisten
163. Moritz Korak (WAC Amateure, Sturm), –18 Punkte, –0,90 Bierkisten
165. Matteo Traussnig (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), –19 Punkte, –0,95 Bierkisten
166. Matthew Lisborg (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), –22 Punkte, –1,10 Bierkisten
Anmerkung: Die Punkte von Samuel Marktl ergeben sich aus 3 x 90 Minuten Spielzeit (270), individuellen Bonuspunkten für „zu Null“-Spiele (40) und Einberufungen ins Team der Runde (60) sowie Team-Bonuspunkten für Siege und erzielte Tore des Teams. Gegentore wurden abgezogen.
„Bierkisten-Ranking“: Kärntner Liga
1. Alexander Hofer (SC St. Veit, Mittelfeld), 456 Punkte, 22,80 Bierkisten
2. Mihret Topcagic (Klagenfurter AC 1909, Sturm), 445 Punkte, 22,25 Bierkisten
3. Denin Matoruga (Klagenfurter AC 1909, Sturm), 398 Punkte, 19,90 Bierkisten
4. Mario Gugganig (Klagenfurter AC 1909, Abwehr), 395 Punkte, 19,75 Bierkisten
5. Fabian Gangl (SC Launsdorf, Sturm), 390 Punkte, 19,50 Bierkisten
6. Florian Magnes (Klagenfurter AC 1909, Torwart), 385 Punkte, 19,25 Bierkisten
7. Milan Mosser (Klagenfurter AC 1909, Mittelfeld), 385 Punkte, 19,25 Bierkisten
8. Edin Sadikovic (Klagenfurter AC 1909, Abwehr), 380 Punkte, 19,00 Bierkisten
9. Sebastian Bauer (SC Landskron, Mittelfeld), 377 Punkte, 18,85 Bierkisten
10. Noa Mosser (Klagenfurter AC 1909, Mittelfeld), 375 Punkte, 18,75 Bierkisten
11. Jasmin Dindic (SV Seeboden, Mittelfeld), 374 Punkte, 18,70 Bierkisten
12. Jonas Reithofer (Klagenfurter AC 1909, Mittelfeld), 366 Punkte, 18,30 Bierkisten
13. Mark Ceh (SC Landskron, Mittelfeld), 357 Punkte, 17,85 Bierkisten
14. Sebastian Weiss (SC St. Veit, Abwehr), 355 Punkte, 17,75 Bierkisten
15. Bajro Besic (SC Launsdorf, Abwehr), 352 Punkte, 17,60 Bierkisten
16. Adrian Steurer (TSU Matrei, Mittelfeld), 350 Punkte, 17,50 Bierkisten
17. Florian Heindl (ATUS Ferlach, Torwart), 345 Punkte, 17,25 Bierkisten
18. Martin Sustersic (ATUS Ferlach, Abwehr), 345 Punkte, 17,25 Bierkisten
19. Pasqual Eder (SV Seeboden, Mittelfeld), 345 Punkte, 17,25 Bierkisten
20. Daniel Grilz (SC Launsdorf, Abwehr), 340 Punkte, 17,00 Bierkisten
21. Lorenz Opressnig (FC St. Michael/Lav., Abwehr), 340 Punkte, 17,00 Bierkisten
22. Mark Serbec (SAK Klagenfurt, Sturm), 335 Punkte, 16,75 Bierkisten
23. Matteo Tomicek (SV Seeboden, Mittelfeld), 335 Punkte, 16,75 Bierkisten
24. Amir Dervisevic (ATUS Ferlach, Mittelfeld), 331 Punkte, 16,55 Bierkisten
25. Daniel Jobst (ATUS Ferlach, Mittelfeld), 331 Punkte, 16,55 Bierkisten
26. Aric Haimburger (SC Landskron, Torwart), 325 Punkte, 16,25 Bierkisten
27. Mirsad Ramic (SV Seeboden, Sturm), 325 Punkte, 16,25 Bierkisten
28. Patrick Böck (TSV Grafenstein, Torwart), 325 Punkte, 16,25 Bierkisten
29. Bernhard Walzl (TSV Grafenstein, Sturm), 323 Punkte, 16,15 Bierkisten
30. Anton Steiner (TSU Matrei, Mittelfeld), 320 Punkte, 16,00 Bierkisten
31. Jonathan Panzl (TSU Matrei, Mittelfeld), 320 Punkte, 16,00 Bierkisten
32. Julian Salentinig (SC St. Veit, Abwehr), 320 Punkte, 16,00 Bierkisten
33. Raphael Kulterer (SC St. Veit, Sturm), 320 Punkte, 16,00 Bierkisten
34. Julian Brandstätter (SC St. Veit, Sturm), 317 Punkte, 15,85 Bierkisten
35. Arian Rener (SAK Klagenfurt, Torwart), 315 Punkte, 15,75 Bierkisten
36. Erik Kovac (ATUS Ferlach, Abwehr), 315 Punkte, 15,75 Bierkisten
37. Florian Pechmann (SGA Sirnitz, Sturm), 315 Punkte, 15,75 Bierkisten
38. Lukas Aschaber (SC Landskron, Abwehr), 315 Punkte, 15,75 Bierkisten
39. Alexander Kerhe (Klagenfurter AC 1909, Mittelfeld), 311 Punkte, 15,55 Bierkisten
40. David Hude (SC St. Veit, Mittelfeld), 310 Punkte, 15,50 Bierkisten
41. Julian Weiskopf (TSU Matrei, Torwart), 310 Punkte, 15,50 Bierkisten
42. Benjamin Cosic (TSU Matrei, Sturm), 306 Punkte, 15,30 Bierkisten
43. Fabio Gödel (SC Landskron, Abwehr), 305 Punkte, 15,25 Bierkisten
44. Maximilian Rupitsch (SC St. Veit, Sturm), 301 Punkte, 15,05 Bierkisten
45. Thomas Pachernig (SC Launsdorf, Torwart), 300 Punkte, 15,00 Bierkisten
46. Zan Luka Pohlin (SC Launsdorf, Mittelfeld), 294 Punkte, 14,70 Bierkisten
47. Daniel Arneitz (SC Landskron, Abwehr), 292 Punkte, 14,60 Bierkisten
48. Hannes Schwarz (ATUS Ferlach, Sturm), 290 Punkte, 14,50 Bierkisten
49. Luca Blassnig (TSU Matrei, Mittelfeld), 290 Punkte, 14,50 Bierkisten
50. Manuel Hanser (TSU Matrei, Mittelfeld), 290 Punkte, 14,50 Bierkisten
51. Maximilian Tragner (SC Launsdorf, Abwehr), 290 Punkte, 14,50 Bierkisten
52. Nico Wernig (SC Launsdorf, Abwehr), 290 Punkte, 14,50 Bierkisten
53. Sandro Gasser (TSU Matrei, Mittelfeld), 290 Punkte, 14,50 Bierkisten
54. Lukas Kohlmaier (FC Lendorf, Torwart), 285 Punkte, 14,25 Bierkisten
55. Marco Huber (SGA Sirnitz, Abwehr), 285 Punkte, 14,25 Bierkisten
56. Mario Zagler (FC Lendorf, Abwehr), 285 Punkte, 14,25 Bierkisten
57. Michael Berger (TSU Matrei, Sturm), 284 Punkte, 14,20 Bierkisten
58. Gabriel Staguller (SC Landskron, Mittelfeld), 283 Punkte, 14,15 Bierkisten
59. Felix Pertlwieser (SC St. Veit, Abwehr), 280 Punkte, 14,00 Bierkisten
60. Marco Pusnik (SC St. Veit, Mittelfeld), 278 Punkte, 13,90 Bierkisten
61. Dennis Meschnik (TSV Grafenstein, Abwehr), 275 Punkte, 13,75 Bierkisten
62. Zan Kumer (SAK Klagenfurt, Abwehr), 275 Punkte, 13,75 Bierkisten
63. Silvio Truskaller (SV Seeboden, Abwehr), 274 Punkte, 13,70 Bierkisten
64. Christian Wernisch (FC Lendorf, Sturm), 273 Punkte, 13,65 Bierkisten
65. Jano Candussi (ATUS Ferlach, Abwehr), 270 Punkte, 13,50 Bierkisten
66. Marco Mischkounig (ASKÖ Köttmannsdorf, Sturm), 270 Punkte, 13,50 Bierkisten
67. Sasa Blagojevic (SV Spittal/Drau, Abwehr), 270 Punkte, 13,50 Bierkisten
68. Tim Tomazon Begus (SV Spittal/Drau, Abwehr), 270 Punkte, 13,50 Bierkisten
69. Bohdan Romaniuk (TSV Grafenstein), 265 Punkte, 13,25 Bierkisten
70. Kyrylo Romaniuk (TSV Grafenstein), 265 Punkte, 13,25 Bierkisten
71. Leo Ejup (SAK Klagenfurt, Abwehr), 265 Punkte, 13,25 Bierkisten
72. Nico Sorger (TSV Grafenstein, Mittelfeld), 265 Punkte, 13,25 Bierkisten
73. Vernes Durmisevic (ATUS Ferlach, Abwehr), 259 Punkte, 12,95 Bierkisten
74. Davor Ponjavic (SC Launsdorf, Abwehr), 258 Punkte, 12,90 Bierkisten
75. Maks Pori (ATUS Ferlach, Abwehr), 258 Punkte, 12,90 Bierkisten
76. Andreas Allmayer (SV Seeboden, Abwehr), 255 Punkte, 12,75 Bierkisten
77. Mario Rumbold (FC Lendorf, Abwehr), 255 Punkte, 12,75 Bierkisten
78. Michael Morgenstern (FC Lendorf, Sturm), 255 Punkte, 12,75 Bierkisten
79. Nemanja Lukic (SC St. Veit, Mittelfeld), 255 Punkte, 12,75 Bierkisten
80. Saso Kovacevic (SV Dellach/Gail, Sturm), 255 Punkte, 12,75 Bierkisten
81. Jure Zupan (SC Landskron, Sturm), 253 Punkte, 12,65 Bierkisten
82. Andre Le Prince Chedjou Fonkou (SAK Klagenfurt, Mittelfeld), 246 Punkte, 12,30 Bierkisten
83. Max Steinthaler (FC Lendorf, Abwehr), 246 Punkte, 12,30 Bierkisten
84. Benjamin Katholnig (SGA Sirnitz, Mittelfeld), 245 Punkte, 12,25 Bierkisten
85. Gregor Gwenger (SGA Sirnitz, Mittelfeld), 245 Punkte, 12,25 Bierkisten
86. Matthias Blasge (SGA Sirnitz, Mittelfeld), 245 Punkte, 12,25 Bierkisten
87. Samuel Tamegger (SC Launsdorf, Mittelfeld), 245 Punkte, 12,25 Bierkisten
88. Wolfgang Guggenberger (SV Dellach/Gail, Mittelfeld), 245 Punkte, 12,25 Bierkisten
89. Matthias Mitterdorfer (SV Spittal/Drau, Mittelfeld), 240 Punkte, 12,00 Bierkisten
90. Michael Krainer (ATUS Ferlach, Sturm), 240 Punkte, 12,00 Bierkisten
91. Rok Jazbec (SV Spittal/Drau, Abwehr), 240 Punkte, 12,00 Bierkisten
92. David Male (ATUS Ferlach, Abwehr), 239 Punkte, 11,95 Bierkisten
93. Hanno Morgenstern (SV Seeboden, Sturm), 239 Punkte, 11,95 Bierkisten
94. Florian Zitterer (SGA Sirnitz, Torwart), 235 Punkte, 11,75 Bierkisten
95. Samir Nuhanovic (SV Dellach/Gail, Sturm), 235 Punkte, 11,75 Bierkisten
96. Seid Zukic (SV Seeboden, Sturm), 235 Punkte, 11,75 Bierkisten
97. Julian Payer (SV Seeboden, Mittelfeld), 234 Punkte, 11,70 Bierkisten
98. Simon Hohenwarter (SV Dellach/Gail, Mittelfeld), 233 Punkte, 11,65 Bierkisten
99. Advan Pozderac (SV Dellach/Gail, Mittelfeld), 231 Punkte, 11,55 Bierkisten
100. Luka Jerin (SAK Klagenfurt, Sturm), 231 Punkte, 11,55 Bierkisten
101. Simon Hinteregger (FC Lendorf, Abwehr), 231 Punkte, 11,55 Bierkisten
102. Bernhard Nössler (FC St. Michael/Lav., Torwart), 230 Punkte, 11,50 Bierkisten
103. Maximilian Wastian (SV Dellach/Gail, Mittelfeld), 230 Punkte, 11,50 Bierkisten
104. Michael Six (FC St. Michael/Lav., Mittelfeld), 230 Punkte, 11,50 Bierkisten
105. Miha Kostanjsek (SV Spittal/Drau, Mittelfeld), 230 Punkte, 11,50 Bierkisten
106. Samuel Hoffmann (TSV Grafenstein, Abwehr), 230 Punkte, 11,50 Bierkisten
107. Stephan Borovnik (ASKÖ Köttmannsdorf, Abwehr), 230 Punkte, 11,50 Bierkisten
108. Lukas Santner (SV Dellach/Gail, Sturm), 229 Punkte, 11,45 Bierkisten
109. Filip Stanojevic (SV Seeboden, Torwart), 225 Punkte, 11,25 Bierkisten
110. Jaka Miletic (SV Dellach/Gail, Torwart), 225 Punkte, 11,25 Bierkisten
111. Manuel Fercher (SV Seeboden, Mittelfeld), 225 Punkte, 11,25 Bierkisten
112. Manuel Wallner (Klagenfurter AC 1909, Abwehr), 225 Punkte, 11,25 Bierkisten
113. Dominic Oraze (TSV Grafenstein, Mittelfeld), 221 Punkte, 11,05 Bierkisten
114. Adnan Fajic (FC St. Michael/Lav., Abwehr), 220 Punkte, 11,00 Bierkisten
115. Markus Ulbing (SC Landskron, Sturm), 220 Punkte, 11,00 Bierkisten
116. Fabian Stornig (SC St. Veit, Abwehr), 214 Punkte, 10,70 Bierkisten
117. Andreas Sternig (ASKÖ Köttmannsdorf, Torwart), 210 Punkte, 10,50 Bierkisten
118. Jonas Wibmer (TSU Matrei, Mittelfeld), 206 Punkte, 10,30 Bierkisten
119. Moritz Müller (SV Spittal/Drau, Abwehr), 206 Punkte, 10,30 Bierkisten
120. Alexander Bodner (SC St. Veit, Torwart), 205 Punkte, 10,25 Bierkisten
121. Sinan Samardzic (SAK Klagenfurt, Sturm), 205 Punkte, 10,25 Bierkisten
122. Philipp Wibmer (TSU Matrei, Sturm), 203 Punkte, 10,15 Bierkisten
123. Michael Höfferer (SC Launsdorf, Mittelfeld), 202 Punkte, 10,10 Bierkisten
124. Julian Mataln (FC Lendorf, Mittelfeld), 201 Punkte, 10,05 Bierkisten
125. Confidence Eboigbe Osawe (ASKÖ Köttmannsdorf, Mittelfeld), 200 Punkte, 10,00 Bierkisten
126. Matteo Juvan (ASKÖ Köttmannsdorf, Mittelfeld), 200 Punkte, 10,00 Bierkisten
127. Michael Jakopitsch (ASKÖ Köttmannsdorf, Abwehr), 200 Punkte, 10,00 Bierkisten
128. Florijan Lampic (TSV Grafenstein, Mittelfeld), 196 Punkte, 9,80 Bierkisten
129. Andreas Pechmann (SGA Sirnitz, Mittelfeld), 195 Punkte, 9,75 Bierkisten
130. Jakob Opressnig (FC St. Michael/Lav., Abwehr), 195 Punkte, 9,75 Bierkisten
131. Christian Kautz (FC Lendorf, Sturm), 191 Punkte, 9,55 Bierkisten
132. Alexander Reichmann (SC Landskron, Abwehr), 187 Punkte, 9,35 Bierkisten
133. Manuel Leitgeb (SC Launsdorf, Abwehr), 187 Punkte, 9,35 Bierkisten
134. Jonas Forsthuber (FC St. Michael/Lav., Abwehr), 186 Punkte, 9,30 Bierkisten
135. Benjamin Unterwurzacher (FC Nußdorf/Debant, Torwart), 185 Punkte, 9,25 Bierkisten
136. Ivan Makovec (FC Nußdorf/Debant, Abwehr), 185 Punkte, 9,25 Bierkisten
137. Julian Graf (FC Nußdorf/Debant, Sturm), 182 Punkte, 9,10 Bierkisten
138. Johannes Brunner (FC Lendorf, Mittelfeld), 181 Punkte, 9,05 Bierkisten
139. Tobias Mikulan (FC Nußdorf/Debant, Mittelfeld), 181 Punkte, 9,05 Bierkisten
140. Jonas Steinwender (SC Landskron, Mittelfeld), 180 Punkte, 9,00 Bierkisten
141. Maximilian Rothleitner (FC St. Michael/Lav., Mittelfeld), 178 Punkte, 8,90 Bierkisten
142. Andre Rausch (SGA Sirnitz, Mittelfeld), 175 Punkte, 8,75 Bierkisten
143. Armin Buttazoni (SGA Sirnitz, Abwehr), 175 Punkte, 8,75 Bierkisten
144. Hubert Kothmaier (FC St. Michael/Lav., Abwehr), 175 Punkte, 8,75 Bierkisten
145. Jan Peter Zaagsma (SGA Sirnitz, Sturm), 175 Punkte, 8,75 Bierkisten
146. Matthias Woschitz (SAK Klagenfurt, Mittelfeld), 174 Punkte, 8,70 Bierkisten
147. Daniel Martinovic (SC Landskron, Abwehr), 170 Punkte, 8,50 Bierkisten
148. Dejan Jelic (Position/Verein noch abzugleichen), 170 Punkte, 8,50 Bierkisten
149. Felix Hutter (FC Lendorf, Mittelfeld), 169 Punkte, 8,45 Bierkisten
150. Max Dirkes (Klagenfurter AC 1909, Mittelfeld), 168 Punkte, 8,40 Bierkisten
151. Philipp Gomig (FC Nußdorf/Debant, Sturm), 167 Punkte, 8,35 Bierkisten
152. Lukas Wolf (ASKÖ Köttmannsdorf, Mittelfeld), 166 Punkte, 8,30 Bierkisten
153. Václav Valín (SV Spittal/Drau, Torwart), 165 Punkte, 8,25 Bierkisten
154. Marc Sommeregger (SV Seeboden, Mittelfeld), 164 Punkte, 8,20 Bierkisten
155. Marcel Mostögl (FC St. Michael/Lav., Sturm), 164 Punkte, 8,20 Bierkisten
156. Florian Rappitsch (TSV Grafenstein, Mittelfeld), 163 Punkte, 8,15 Bierkisten
157. Silvano Winkler (SV Seeboden, Abwehr), 160 Punkte, 8,00 Bierkisten
158. Nils Gross (TSV Grafenstein, Mittelfeld), 159 Punkte, 7,95 Bierkisten
159. Dejan Lazarevic (SAK Klagenfurt, Sturm), 158 Punkte, 7,90 Bierkisten
160. Lukas Eder (FC Nußdorf/Debant, Mittelfeld), 153 Punkte, 7,65 Bierkisten
161. Rashidi Udikaluka (FC Nußdorf/Debant, Mittelfeld), 151 Punkte, 7,55 Bierkisten
162. Andraz Zinic (SAK Klagenfurt, Abwehr), 150 Punkte, 7,50 Bierkisten
163. Luka Gajic (SAK Klagenfurt, Sturm), 150 Punkte, 7,50 Bierkisten
164. Stefan Kofler (SV Spittal/Drau, Mittelfeld), 150 Punkte, 7,50 Bierkisten
165. Zan Benedicic (SAK Klagenfurt, Mittelfeld), 150 Punkte, 7,50 Bierkisten
166. Moritz Leitner (SC St. Veit, Mittelfeld), 146 Punkte, 7,30 Bierkisten
167. Pascal Wegscheider (SV Spittal/Drau, Mittelfeld), 146 Punkte, 7,30 Bierkisten
168. Elias Widrich (Klagenfurter AC 1909, Mittelfeld), 145 Punkte, 7,25 Bierkisten
169. Felix Fürstaller (ATUS Ferlach, Mittelfeld), 145 Punkte, 7,25 Bierkisten
170. Elias Dorner (FC St. Michael/Lav., Mittelfeld), 143 Punkte, 7,15 Bierkisten
171. Dominik Sporer (FC Nußdorf/Debant, Sturm), 141 Punkte, 7,05 Bierkisten
172. Marco Lesiak (SV Dellach/Gail, Abwehr), 140 Punkte, 7,00 Bierkisten
173. Matic Ahacic (ASKÖ Köttmannsdorf, Sturm), 140 Punkte, 7,00 Bierkisten
174. Mersad Ramic (SV Spittal/Drau, Mittelfeld), 140 Punkte, 7,00 Bierkisten
175. Stefan Hasenbichler (SC Launsdorf, Abwehr), 139 Punkte, 6,95 Bierkisten
176. Sandro Canzi (ATUS Ferlach, Mittelfeld), 137 Punkte, 6,85 Bierkisten
177. Markus Leitgeb (SC Launsdorf, Abwehr), 136 Punkte, 6,80 Bierkisten
178. Alessandro Bilandzija (SGA Sirnitz, Mittelfeld), 135 Punkte, 6,75 Bierkisten
179. Klemens Ebner (SC St. Veit, Torwart), 135 Punkte, 6,75 Bierkisten
180. Philipp Gatti (SC Landskron, Mittelfeld), 135 Punkte, 6,75 Bierkisten
181. Armin Lulic (SV Dellach/Gail, Abwehr), 130 Punkte, 6,50 Bierkisten
182. Igor Kondic (SV Dellach/Gail, Mittelfeld), 130 Punkte, 6,50 Bierkisten
183. Philipp Baumgartner (FC St. Michael/Lav., Mittelfeld), 130 Punkte, 6,50 Bierkisten
184. Ingo Mailänder (SC Landskron, Abwehr), 129 Punkte, 6,45 Bierkisten
185. Domen Peklar (ASKÖ Köttmannsdorf, Mittelfeld), 122 Punkte, 6,10 Bierkisten
186. Jakob Sturm (SAK Klagenfurt, Sturm), 121 Punkte, 6,05 Bierkisten
187. Philipp Höberl (SC St. Veit, Abwehr), 121 Punkte, 6,05 Bierkisten
188. Manuel Wiesenbauer (FC St. Michael/Lav., Mittelfeld), 120 Punkte, 6,00 Bierkisten
189. Matthias De Monte (FC St. Michael/Lav., Abwehr), 120 Punkte, 6,00 Bierkisten
190. Simon Zwittnigg (TSV Grafenstein, Sturm), 117 Punkte, 5,85 Bierkisten
191. Tim Tassotti (Klagenfurter AC 1909, Abwehr), 117 Punkte, 5,85 Bierkisten
192. Philipp Pechmann (SGA Sirnitz, Mittelfeld), 115 Punkte, 5,75 Bierkisten
193. Jonas Lehmann (ASKÖ Köttmannsdorf, Abwehr), 112 Punkte, 5,60 Bierkisten
194. Osman Halilovic (SV Spittal/Drau, Sturm), 112 Punkte, 5,60 Bierkisten
195. Fabian Schrettlinger (SV Seeboden, Torwart), 110 Punkte, 5,50 Bierkisten
196. Thomas Riepler (TSU Matrei, Abwehr), 110 Punkte, 5,50 Bierkisten
197. David Gräfischer (SC Landskron, Sturm), 105 Punkte, 5,25 Bierkisten
198. Tobias Trojer (FC Nußdorf/Debant, Abwehr), 105 Punkte, 5,25 Bierkisten
199. Julian Infeld (FC Nußdorf/Debant, Mittelfeld), 103 Punkte, 5,15 Bierkisten
200. Dennis Müller (FC Nußdorf/Debant, Mittelfeld), 100 Punkte, 5,00 Bierkisten
201. Tobias Passler (SV Seeboden, Mittelfeld), 100 Punkte, 5,00 Bierkisten
202. Dominik Oberwinkler (FC Lendorf, Mittelfeld), 98 Punkte, 4,90 Bierkisten
203. Manuel Rabitsch (TSV Grafenstein, Abwehr), 98 Punkte, 4,90 Bierkisten
204. Aman Baltic (SV Dellach/Gail, Mittelfeld), 97 Punkte, 4,85 Bierkisten
205. Edin Serdarevic (Klagenfurter AC 1909, Sturm), 97 Punkte, 4,85 Bierkisten
206. Hrvoje Jakovljevic (SAK Klagenfurt, Mittelfeld), 93 Punkte, 4,65 Bierkisten
207. Julian Grauer (SAK Klagenfurt, Sturm), 93 Punkte, 4,65 Bierkisten
208. Sebastian Ebner (SV Spittal/Drau, Mittelfeld), 92 Punkte, 4,60 Bierkisten
209. Kristijan Jelic (SV Spittal/Drau, Sturm), 90 Punkte, 4,50 Bierkisten
210. Lukas Fister (ATUS Ferlach, Mittelfeld), 88 Punkte, 4,40 Bierkisten
211. Nico Holzer (ATUS Ferlach, Sturm), 88 Punkte, 4,40 Bierkisten
212. Nicolas Modritz (ATUS Ferlach, Mittelfeld), 88 Punkte, 4,40 Bierkisten
213. Fabian Griesebner (TSV Grafenstein, Abwehr), 87 Punkte, 4,35 Bierkisten
214. Ermin Softic (SV Spittal/Drau, Sturm), 86 Punkte, 4,30 Bierkisten
215. Christian Flores (SC St. Veit, Abwehr), 77 Punkte, 3,85 Bierkisten
216. Sandro Morgenstern (FC Lendorf, Mittelfeld), 77 Punkte, 3,85 Bierkisten
217. Jonas Kleewein (SV Seeboden, Mittelfeld), 75 Punkte, 3,75 Bierkisten
218. Nathanael Orhouzee (SC St. Veit, Sturm), 75 Punkte, 3,75 Bierkisten
219. Viktor Colic (SV Spittal/Drau, Torwart), 75 Punkte, 3,75 Bierkisten
220. Maximilian Rauter (FC Nußdorf/Debant, Sturm), 71 Punkte, 3,55 Bierkisten
221. Nico Khom (ASKÖ Köttmannsdorf, Abwehr), 71 Punkte, 3,55 Bierkisten
222. Ferdinand Sickl (SGA Sirnitz, Abwehr), 70 Punkte, 3,50 Bierkisten
223. Lorenz Greiler (SGA Sirnitz, Sturm), 70 Punkte, 3,50 Bierkisten
224. Simon Moder (ASKÖ Köttmannsdorf, Mittelfeld), 70 Punkte, 3,50 Bierkisten
225. David Schaller (SV Dellach/Gail, Mittelfeld), 69 Punkte, 3,45 Bierkisten
226. Peter Pirker (TSU Matrei, Sturm), 68 Punkte, 3,40 Bierkisten
227. Deni Petrovic (SV Spittal/Drau, Mittelfeld), 67 Punkte, 3,35 Bierkisten
228. Lukas Rabitsch (TSV Grafenstein, Abwehr), 67 Punkte, 3,35 Bierkisten
229. Matteo Zauner (SC Landskron, Sturm), 67 Punkte, 3,35 Bierkisten
230. Fabian Ogris (Klagenfurter AC 1909, Abwehr), 66 Punkte, 3,30 Bierkisten
231. Stefan Nikolic (ASKÖ Köttmannsdorf, Sturm), 66 Punkte, 3,30 Bierkisten
232. Fabian Strasser (TSV Grafenstein, Mittelfeld), 65 Punkte, 3,25 Bierkisten
233. Ziga Anzelj (SV Spittal/Drau, Sturm), 65 Punkte, 3,25 Bierkisten
234. Benjamin Tassotti (Position/Verein noch abzugleichen), 63 Punkte, 3,15 Bierkisten
235. Tobias Drobesch (SC Launsdorf, Sturm), 63 Punkte, 3,15 Bierkisten
236. Vendel Pusztai (Position/Verein noch abzugleichen), 63 Punkte, 3,15 Bierkisten
237. Julian Loteritsch (ASKÖ Köttmannsdorf, Mittelfeld), 60 Punkte, 3,00 Bierkisten
238. Maximilian Bezeredj-Babarczy (TSV Grafenstein, Abwehr), 60 Punkte, 3,00 Bierkisten
239. Gabriel Ogris (Position/Verein noch abzugleichen), 56 Punkte, 2,80 Bierkisten
240. Leonelo Andre Malungo (Position/Verein noch abzugleichen), 56 Punkte, 2,80 Bierkisten
241. Florian Pingist (FC Lendorf, Mittelfeld), 45 Punkte, 2,25 Bierkisten
242. Manuel Petutschnig (SC Landskron, Torwart), 44 Punkte, 2,20 Bierkisten
243. Florian Hackl (FC Lendorf, Sturm), 43 Punkte, 2,15 Bierkisten
244. Luca Schuppe (SC Landskron, Mittelfeld), 43 Punkte, 2,15 Bierkisten
245. Luca Ronacher (TSU Matrei, Mittelfeld), 41 Punkte, 2,05 Bierkisten
246. Andre Planner (SGA Sirnitz, Mittelfeld), 39 Punkte, 1,95 Bierkisten
247. Adnan Shabani (FC St. Michael/Lav., Mittelfeld), 38 Punkte, 1,90 Bierkisten
248. Zan Hudin (FC Nußdorf/Debant, Mittelfeld), 36 Punkte, 1,80 Bierkisten
249. Sebastian Salbrechter (ASKÖ Köttmannsdorf, Abwehr), 35 Punkte, 1,75 Bierkisten
250. Felix Auer (SC Launsdorf, Mittelfeld), 33 Punkte, 1,65 Bierkisten
251. Jeremy Eblamo (TSV Grafenstein, Abwehr), 33 Punkte, 1,65 Bierkisten
252. Elias Sablattnig (SC St. Veit, Mittelfeld), 32 Punkte, 1,60 Bierkisten
253. Patrick Legner (Klagenfurter AC 1909, Mittelfeld), 31 Punkte, 1,55 Bierkisten
254. Eldar Abilov (TSU Matrei, Mittelfeld), 28 Punkte, 1,40 Bierkisten
255. Florian Lanegger (SV Seeboden, Abwehr), 27 Punkte, 1,35 Bierkisten
256. Jakob Unterlerchner (SV Seeboden, Mittelfeld), 27 Punkte, 1,35 Bierkisten
257. Thomas Hofer (SC Launsdorf, Mittelfeld), 27 Punkte, 1,35 Bierkisten
258. Luca Schüssler (FC St. Michael/Lav., Sturm), 25 Punkte, 1,25 Bierkisten
259. Samuel Berger (TSU Matrei, Mittelfeld), 24 Punkte, 1,20 Bierkisten
260. Luca Timo Presslaber (Position/Verein noch abzugleichen), 23 Punkte, 1,15 Bierkisten
261. Michael Pölzl (SV Seeboden, Sturm), 21 Punkte, 1,05 Bierkisten
262. Stefan Ebner (ATUS Ferlach, Mittelfeld), 20 Punkte, 1,00 Bierkisten
263. Dusan Simic (FC Nußdorf/Debant, Mittelfeld), 19 Punkte, 0,95 Bierkisten
264. Niklas Mitterer (SV Seeboden, Abwehr), 17 Punkte, 0,85 Bierkisten
265. Noah Baidarow (ATUS Ferlach, Mittelfeld), 16 Punkte, 0,80 Bierkisten
266. David Wieser (SAK Klagenfurt, Mittelfeld), 15 Punkte, 0,75 Bierkisten
267. Radu-Abiel Cifor (Klagenfurter AC 1909, Abwehr), 15 Punkte, 0,75 Bierkisten
268. Shams Rahman Naseri (Klagenfurter AC 1909, Mittelfeld), 15 Punkte, 0,75 Bierkisten
269. Thomas Wallner (TSV Grafenstein, Mittelfeld), 14 Punkte, 0,70 Bierkisten
270. Raphael Krapesch (SC Launsdorf, Mittelfeld), 12 Punkte, 0,60 Bierkisten
271. Luka Djukic (ATUS Ferlach, Sturm), 10 Punkte, 0,50 Bierkisten
272. Nicholas Lehmann (ASKÖ Köttmannsdorf, Mittelfeld), 9 Punkte, 0,45 Bierkisten
273. Gaston Mavuzi Nkutu (SAK Klagenfurt, Sturm), 6 Punkte, 0,30 Bierkisten
274. Denis Kerrniqi (FC Nußdorf/Debant, Sturm), 5 Punkte, 0,25 Bierkisten
275. Peter Pöchhacker (FC St. Michael/Lav., Sturm), 1 Punkt, 0,05 Bierkisten
276. Paul Ogertschnig (SV Dellach/Gail, Mittelfeld), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten
277. Alexander Traninger (Position/Verein noch abzugleichen), −2 Punkte, −0,10 Bierkisten
278. Tobias Waschnig (FC St. Michael/Lav., Mittelfeld), −2 Punkte, −0,10 Bierkisten
279. Daniel Perkounig (Position/Verein noch abzugleichen), −3 Punkte, −0,15 Bierkisten
280. Julian Egger (FC Nußdorf/Debant, Mittelfeld), −9 Punkte, −0,45 Bierkisten
281. Adnan Avdicausevic (ASKÖ Köttmannsdorf, Mittelfeld), −10 Punkte, −0,50 Bierkisten
282. Selvin Guso (FC St. Michael/Lav., Abwehr), −14 Punkte, −0,70 Bierkisten
283. Paul Grimm (TSU Matrei, Sturm), −15 Punkte, −0,75 Bierkisten
284. Philipp Eder (FC Nußdorf/Debant, Abwehr), −24 Punkte, −1,20 Bierkisten
285. Aldin Avdicausevic (ASKÖ Köttmannsdorf, Mittelfeld), −28 Punkte, −1,40 Bierkisten