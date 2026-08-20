Das große „Bierkisten-Ranking“ – so viel sind Kärntens Kicker wert

Was ist ein Fußballer wert? Millionen Euro wie in der Champions League? In der Regionalliga Süd und Kärntner Liga rechnen wir ab sofort in einer „harten Währung mit Augenzwinkern“: den Bierkisten.

Was ist ein Fußballer wert? Bei Real Madrid, Bayern München und Co. wird darüber in Millionen Euro diskutiert. In der Regionalliga Süd und der Kärntner Liga führen wir ab sofort eine etwas bodenständigere Währung ein: Bierkisten. Die Kleine Zeitung startet mit dem „Bierkisten-Ranking“ und sucht Woche für Woche die wertvollsten Kicker der beiden Ligen.

Die Idee dahinter ist so einfach wie augenzwinkernd: Was ein Spieler am Wochenende auf dem Platz leistet, soll sich in seinem persönlichen Marktwert widerspiegeln. Dafür haben wir ein eigenes Bewertungssystem entwickelt. Einsatzzeit spielt dabei ebenso eine Rolle wie Tore, Karten, Mannschaftserfolg oder besondere Leistungen. Und weil ein Treffer eines Innenverteidigers eben ungewöhnlicher ist als jener eines Mittelstürmers, wird auch die Position berücksichtigt.

Aus Punkten werden Kisten

Bis ins letzte mathematische Detail wollen wir die Sache aber gar nicht treiben. Schließlich soll aus dem Fußballplatz kein Rechenzentrum werden. Entscheidend ist: Für die Leistungen werden Punkte gesammelt – und jeweils 20 davon ergeben eine Bierkiste. Aus Punkten werden also Kisten. Das Ergebnis erhebt dabei natürlich keinen Anspruch auf einen wissenschaftlich errechneten Marktwert. Das „Bierkisten-Ranking“ soll Leistungen sichtbar machen, für Gesprächsstoff sorgen und vor allem eines: Spaß machen.

Nach jedem Spieltag wird neu gerechnet. Wer trifft, lange spielt und mit seiner Mannschaft erfolgreich ist, kann Kisten dazugewinnen. Wer Karten sammelt oder Niederlagen kassiert, muss welche abgeben. So entsteht über die Saison ein Ranking, das sich von Woche zu Woche verändern wird.

Die Führenden

Aktuelle Nummer eins in der Regionalliga ist Treibach-Torhüter Samuel Marktl. In der Kärntner Liga führt Alexander Hofer die Wertung an. Wohl zu Recht, wie sein Trainer Arno Kozelsky meint: „Er ist unser wichtigster Spieler, am Platz und außerhalb davon. Er hält die Kabine zusammen.“

Auffallend: Hofer wehrte die Angriffe einer KAC-Phalanx ab. Gleich sieben Spieler des Tabellenführers sind unter den Top Ten. „Wir arbeiten sehr viel, haben eine neue Struktur“, sagt Trainer Christian Rauter. „Über allem steht aber die Kabine. Dort ist die Stimmung sehr gut.“

Regionalliga Süd 1. Samuel Marktl (SK Treibach, Torwart), 415 Punkte, 20,75 Bierkisten

2. Vahid Muharemovic (SK Treibach, Mittelfeld), 400 Punkte, 20,00 Bierkisten

3. Luka Verbič (Austria Klagenfurt, Abwehr), 380 Punkte, 19,00 Bierkisten

4. Tristan Schoppitsch (Austria Klagenfurt, Mittelfeld), 360 Punkte, 18,00 Bierkisten

5. Alexander Ranacher (Austria Klagenfurt, Abwehr), 350 Punkte, 17,50 Bierkisten

5. Manuel Primusch (VST Völkermarkt, Abwehr), 350 Punkte, 17,50 Bierkisten

7. Marcel Fritzer (WAC Amateure, Mittelfeld), 349 Punkte, 17,45 Bierkisten

8. Manuel Kuttin (Austria Klagenfurt, Torwart), 340 Punkte, 17,00 Bierkisten

9. Elias Pagitz (SK Treibach, Abwehr), 336 Punkte, 16,80 Bierkisten

10. Daniel Genser (ATUS Velden, Mittelfeld), 335 Punkte, 16,75 Bierkisten

11. Fabian Dörflinger (SK Treibach, Abwehr), 333 Punkte, 16,65 Bierkisten

12. Armin Zukic (WAC Amateure, Abwehr), 325 Punkte, 16,25 Bierkisten

12. Eroll Sabanaj (SK Treibach, Mittelfeld), 325 Punkte, 16,25 Bierkisten

12. Lukas Höfferer (SK Treibach, Abwehr), 325 Punkte, 16,25 Bierkisten

12. Manuel Tialler (SK Treibach, Abwehr), 325 Punkte, 16,25 Bierkisten

16. Matthias Dollinger (Austria Klagenfurt, Abwehr), 320 Punkte, 16,00 Bierkisten

17. Mateo Lekaj (Austria Klagenfurt, Sturm), 314 Punkte, 15,70 Bierkisten

18. Florian Schaller (ATUS Velden, Mittelfeld), 305 Punkte, 15,25 Bierkisten

19. Lukas Sadnik (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 303 Punkte, 15,15 Bierkisten

20. Florian Weiss (Austria Klagenfurt, Abwehr), 300 Punkte, 15,00 Bierkisten

20. Maximilian Trappitsch (SK Treibach, Mittelfeld), 300 Punkte, 15,00 Bierkisten

22. Anze Kolar (SVG Bleiburg, Abwehr), 295 Punkte, 14,75 Bierkisten

22. Senad Jahic (SVG Bleiburg, Abwehr), 295 Punkte, 14,75 Bierkisten

24. Lukas Urnik (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 290 Punkte, 14,50 Bierkisten

24. Marcel Mörtl (VST Völkermarkt, Abwehr), 290 Punkte, 14,50 Bierkisten

24. Marius Maierhofer (VST Völkermarkt, Abwehr), 290 Punkte, 14,50 Bierkisten

27. Sebastian Pschernig (Austria Klagenfurt, Mittelfeld), 289 Punkte, 14,45 Bierkisten

27. Sebastian Lippitz (SVG Bleiburg, Abwehr), 289 Punkte, 14,45 Bierkisten

29. Ziga Rozej (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 288 Punkte, 14,40 Bierkisten

30. Luca Thaler (SV Donau Klagenfurt, Abwehr), 275 Punkte, 13,75 Bierkisten

30. Marko Soldo (ATUS Velden, Torwart), 275 Punkte, 13,75 Bierkisten

32. Killian Brandner (ATUS Velden, Abwehr), 274 Punkte, 13,70 Bierkisten

33. Anej Kmetic (SK Treibach, Sturm), 273 Punkte, 13,65 Bierkisten

33. Valentin Safran (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 273 Punkte, 13,65 Bierkisten

35. Daniel Owusu (Austria Klagenfurt, Sturm), 270 Punkte, 13,50 Bierkisten

36. Nikolaos Kokkas (SV Donau Klagenfurt, Sturm), 269 Punkte, 13,45 Bierkisten

37. Lazar Gacic (SVG Bleiburg, Abwehr), 265 Punkte, 13,25 Bierkisten

37. Michael Schweiger (WAC Amateure, Mittelfeld), 265 Punkte, 13,25 Bierkisten

37. Niklas Ramsbacher (WAC Amateure, Mittelfeld), 265 Punkte, 13,25 Bierkisten

40. Lukas Puff (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 260 Punkte, 13,00 Bierkisten

41. Jaka Kasnik (Austria Klagenfurt, Mittelfeld), 256 Punkte, 12,80 Bierkisten

42. David Holzer (SV Donau Klagenfurt, Torwart), 255 Punkte, 12,75 Bierkisten

42. Lan Lekse (VST Völkermarkt, Sturm), 255 Punkte, 12,75 Bierkisten

42. Marcel Primozic (SVG Bleiburg, Abwehr), 255 Punkte, 12,75 Bierkisten

45. Sufjan Sulemani (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 254 Punkte, 12,70 Bierkisten

46. Lun Grizold (SVG Bleiburg, Sturm), 245 Punkte, 12,25 Bierkisten

46. Marko Latincic (SV Donau Klagenfurt, Abwehr), 245 Punkte, 12,25 Bierkisten

48. Daniel Kalajdzic (Austria Klagenfurt, Sturm), 241 Punkte, 12,05 Bierkisten

48. Tristan Stocklauser (SK Treibach, Abwehr), 241 Punkte, 12,05 Bierkisten

50. Patrick Pfennich (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 239 Punkte, 11,95 Bierkisten

51. Fabian Lückl (VST Völkermarkt, Torwart), 235 Punkte, 11,75 Bierkisten

51. Fabian Rothleitner (ATSV Wolfsberg, Abwehr), 235 Punkte, 11,75 Bierkisten

51. Philipp Baumgartner (ATSV Wolfsberg, Abwehr), 235 Punkte, 11,75 Bierkisten

51. Zoran Vukovic (SV Donau Klagenfurt, Abwehr), 235 Punkte, 11,75 Bierkisten

55. Leo Petzner (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 225 Punkte, 11,25 Bierkisten

55. Leon Uranek (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 225 Punkte, 11,25 Bierkisten

57. Róbert Csáki (SK Treibach, Abwehr), 220 Punkte, 11,00 Bierkisten

58. Alexander Kurz (ATUS Velden, Abwehr), 219 Punkte, 10,95 Bierkisten

59. Christopher Waich (ATSV Wolfsberg, Sturm), 214 Punkte, 10,70 Bierkisten

59. Florian Verdel (SVG Bleiburg, Sturm), 214 Punkte, 10,70 Bierkisten

59. Kiril Ristoskov (ATUS Velden, Abwehr), 214 Punkte, 10,70 Bierkisten

62. Thomas Wagner (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 206 Punkte, 10,30 Bierkisten

63. Tom Zurga (ATUS Velden, Sturm), 205 Punkte, 10,25 Bierkisten

64. Yosif Angelov (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 204 Punkte, 10,20 Bierkisten

65. Aboubacar Drabo (WAC Amateure, Mittelfeld), 199 Punkte, 9,95 Bierkisten

66. Armin Majanovic (SVG Bleiburg, Sturm), 196 Punkte, 9,80 Bierkisten

67. Stefan Maierhofer (WAC Amateure, Abwehr), 187 Punkte, 9,35 Bierkisten

68. Alessandro Kiko (ATUS Velden, Mittelfeld), 186 Punkte, 9,30 Bierkisten

69. Marvin Antonitsch (WAC Amateure, Abwehr), 182 Punkte, 9,10 Bierkisten

70. Al Mahic (ATUS Velden, Mittelfeld), 181 Punkte, 9,05 Bierkisten

70. Berat Alegöz (ATUS Velden, Mittelfeld), 181 Punkte, 9,05 Bierkisten

72. Damjan Jovanovic (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 180 Punkte, 9,00 Bierkisten

73. Lukas Ladinig (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 177 Punkte, 8,85 Bierkisten

74. Cüneyd Parlak (WAC Amateure, Abwehr), 176 Punkte, 8,80 Bierkisten

75. Alex Ristic (SK Treibach, Sturm), 175 Punkte, 8,75 Bierkisten

75. Benjamin Mulahalilovic (ATUS Velden, Mittelfeld), 175 Punkte, 8,75 Bierkisten

75. Elias Müller (WAC Amateure, Torwart), 175 Punkte, 8,75 Bierkisten

75. Shendrit Rexhaj (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 175 Punkte, 8,75 Bierkisten

79. Julian Maurer (SK Treibach, Sturm), 168 Punkte, 8,40 Bierkisten

80. Thomas Pök (SVG Bleiburg, Torwart), 165 Punkte, 8,25 Bierkisten

81. Mickael Dosso (WAC Amateure, Sturm), 161 Punkte, 8,05 Bierkisten

82. Aljaz Storman (SVG Bleiburg, Mittelfeld), 160 Punkte, 8,00 Bierkisten

83. Marin Romac (ATSV Wolfsberg, Torwart), 155 Punkte, 7,75 Bierkisten

84. Philipp Dezulovic (WAC Amateure, Sturm), 149 Punkte, 7,45 Bierkisten

85. Andreas Polesnig (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 145 Punkte, 7,25 Bierkisten

85. Daniel Primusch (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 145 Punkte, 7,25 Bierkisten

87. Aleks Ristic (Austria Klagenfurt, Sturm), 140 Punkte, 7,00 Bierkisten

88. Fabian Rötzer (Austria Klagenfurt, Sturm), 130 Punkte, 6,50 Bierkisten

89. Yasser Dermane (WAC Amateure, Sturm), 125 Punkte, 6,25 Bierkisten

90. Fabian Rafer (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 124 Punkte, 6,20 Bierkisten

90. Lukas Lorinson (ATUS Velden, Mittelfeld), 124 Punkte, 6,20 Bierkisten

92. Simon Abutu Oduh (ATSV Wolfsberg, Abwehr), 123 Punkte, 6,15 Bierkisten

93. Marco Schrittesser (ATUS Velden, Torwart), 119 Punkte, 5,95 Bierkisten

94. Patrick Oswaldi (SVG Bleiburg, Abwehr), 111 Punkte, 5,55 Bierkisten

95. Raphael Kogoj (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 110 Punkte, 5,50 Bierkisten

95. Rene Niessl (SVG Bleiburg, Torwart), 110 Punkte, 5,50 Bierkisten

97. Nikola Tolimir (SVG Bleiburg, Mittelfeld), 109 Punkte, 5,45 Bierkisten

98. Fabian Kopeinig (ATUS Velden, Abwehr), 107 Punkte, 5,35 Bierkisten

99. Mario Kuester (VST Völkermarkt, Sturm), 105 Punkte, 5,25 Bierkisten

100. Dominik Peketz (SVG Bleiburg, Abwehr), 99 Punkte, 4,95 Bierkisten

101. Andre Schmedler (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 97 Punkte, 4,85 Bierkisten

102. Emanuel Kriegl (VST Völkermarkt, Abwehr), 94 Punkte, 4,70 Bierkisten

103. Nejc Steharnik (SVG Bleiburg, Mittelfeld), 92 Punkte, 4,60 Bierkisten

103. Sebastian Herrnhofer (WAC Amateure, Sturm), 92 Punkte, 4,60 Bierkisten

105. David Skubl (WAC Amateure, Torwart), 90 Punkte, 4,50 Bierkisten

105. Lorent Ademi (WAC Amateure, Mittelfeld), 90 Punkte, 4,50 Bierkisten

105. Mirac Alegöz (ATSV Wolfsberg, Torwart), 90 Punkte, 4,50 Bierkisten

105. Philip Luschin (SV Donau Klagenfurt, Torwart), 90 Punkte, 4,50 Bierkisten

105. Raphael Steinwender (SK Treibach, Torwart), 90 Punkte, 4,50 Bierkisten

110. Adin Omeragic (WAC Amateure, Sturm), 85 Punkte, 4,25 Bierkisten

111. Tristan Ciglar (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 83 Punkte, 4,15 Bierkisten

112. Jannik De Raaij (WAC Amateure, Mittelfeld), 72 Punkte, 3,60 Bierkisten

112. Luca Mericnik (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 72 Punkte, 3,60 Bierkisten

114. Enes Brdjanovic (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 71 Punkte, 3,55 Bierkisten

115. Markus Glänzer (VST Völkermarkt, Torwart), 65 Punkte, 3,25 Bierkisten

116. Felix Baumgartner (SK Treibach, Mittelfeld), 63 Punkte, 3,15 Bierkisten

117. Jonas Jochum (ATUS Velden, Mittelfeld), 60 Punkte, 3,00 Bierkisten

117. Marcel Kopeinig (ATUS Velden, Sturm), 60 Punkte, 3,00 Bierkisten

119. Marcel Arrich (ATUS Velden, Mittelfeld), 58 Punkte, 2,90 Bierkisten

119. Marcel Brandner (SK Treibach, Abwehr), 58 Punkte, 2,90 Bierkisten

121. Andreas Fejan (SVG Bleiburg, Mittelfeld), 57 Punkte, 2,85 Bierkisten

121. Raphael Radl (ATSV Wolfsberg, Abwehr), 57 Punkte, 2,85 Bierkisten

121. Tom Pfeiffer (Austria Klagenfurt, Abwehr), 57 Punkte, 2,85 Bierkisten

124. Noah Steinkellner (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 52 Punkte, 2,60 Bierkisten

125. Maximilian Grochar (ATSV Wolfsberg, Sturm), 48 Punkte, 2,40 Bierkisten

126. Moritz Tatschl (Austria Klagenfurt, Mittelfeld), 47 Punkte, 2,35 Bierkisten

127. Marc Strutz (SVG Bleiburg, Mittelfeld), 45 Punkte, 2,25 Bierkisten

128. Sanel Bajrektarevic (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 41 Punkte, 2,05 Bierkisten

129. Jakob Oberguggenberger (Austria Klagenfurt, Mittelfeld), 36 Punkte, 1,80 Bierkisten

130. Tobias Stingl (SV Donau Klagenfurt, Abwehr), 34 Punkte, 1,70 Bierkisten

131. Paul Moser (SK Treibach, Mittelfeld), 32 Punkte, 1,60 Bierkisten

132. Fabian Hoi (ATSV Wolfsberg, Abwehr), 26 Punkte, 1,30 Bierkisten

133. Din Delic (Austria Klagenfurt, Sturm), 22 Punkte, 1,10 Bierkisten

134. David Orga (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), 19 Punkte, 0,95 Bierkisten

135. Samuel Steinwender (SK Treibach, Sturm), 15 Punkte, 0,75 Bierkisten

136. Luca Kopeinig (ATUS Velden, Sturm), 10 Punkte, 0,50 Bierkisten

137. Mathias Knauder (SVG Bleiburg, Mittelfeld), 9 Punkte, 0,45 Bierkisten

138. Peter Spannring (WAC Amateure, Abwehr), 8 Punkte, 0,40 Bierkisten

139. Izidor Erazem Kamsek (SV Donau Klagenfurt, Sturm), 3 Punkte, 0,15 Bierkisten

139. Jakob Seger (SV Donau Klagenfurt, Abwehr), 3 Punkte, 0,15 Bierkisten

141. Alexander Schenk (SV Donau Klagenfurt, Torwart), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Bojan Cubrilo (ATUS Velden, Abwehr), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. David Rezen (SVG Bleiburg, Abwehr), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Fabio Kiko (ATUS Velden, Mittelfeld), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Jonas Wagner (VST Völkermarkt, Torwart), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Julian Schneider (SVG Bleiburg, Position nicht in Kaderliste), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Julian Vogt (WAC Amateure, Torwart), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Leon Weitensfelder (SK Treibach, Abwehr), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Lukas Joham (ATSV Wolfsberg, Torwart), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Markus Hubmann (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Michael Tributsch (Austria Klagenfurt, Abwehr), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Michael Zunder (VST Völkermarkt, Torwart), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Nevio Bodner (ATUS Velden, Position nicht in Kaderliste), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Nico Grubor (Austria Klagenfurt, Torwart), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Nino Martinak (VST Völkermarkt, Mittelfeld), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Samuel Blassnig (VST Völkermarkt, Position nicht in Kaderliste), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Stefan Pavic (ATSV Wolfsberg, Position nicht in Kaderliste), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Stefan Zwinger (SK Treibach, Position nicht in Kaderliste), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Thomas Spitzer (VST Völkermarkt, Sturm), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

141. Young-joo Lee (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), 0 Punkte, 0,00 Bierkisten

162. Simon Eberwein (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), –14 Punkte, –0,70 Bierkisten

163. Andrej Topalovic (SVG Bleiburg, Mittelfeld), –18 Punkte, –0,90 Bierkisten

163. Moritz Korak (WAC Amateure, Sturm), –18 Punkte, –0,90 Bierkisten

165. Matteo Traussnig (ATSV Wolfsberg, Mittelfeld), –19 Punkte, –0,95 Bierkisten

166. Matthew Lisborg (SV Donau Klagenfurt, Mittelfeld), –22 Punkte, –1,10 Bierkisten Anmerkung: Die Punkte von Samuel Marktl ergeben sich aus 3 x 90 Minuten Spielzeit (270), individuellen Bonuspunkten für „zu Null“-Spiele (40) und Einberufungen ins Team der Runde (60) sowie Team-Bonuspunkten für Siege und erzielte Tore des Teams. Gegentore wurden abgezogen.

© Kuess Samuel Marktl ist die aktuelle Nummer eins bei Treibach und im „Bierkisten-Ranking“ der Regionalliga Süd