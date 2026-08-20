Prinz Harry, als er bei einer Veranstaltung für traumatisierte Kinder den Ziegenbock gab

In einem Land, in dem Brexit, Pandemie und die offenbar verfehlte Politik mehrerer Premierminister erheblich zusetzten, bleibt die Skepsis über das Harry-Comeback groß.

Exit vom „Megxit“ also – ein gewisser Peinlichkeitsfaktor ist da inklusive: Prinz Harry kehrt samt Gattin Meghan und Kindern Archie und Lilibet nach Großbritannien zurück. Wackere Royalisten werden auf eine Versöhnung hoffen, bei der Bewältigung ihrer Lebenskosten dürfte es Britinnen und Briten nicht helfen.

Die britische Presse zeigt sich gelinde gesagt überrascht. Schließlich war Harry es, der über mehrere Jahre das leiernde Klagelied anstimmte:.“

Die britische Presse zeigt sich gelinde gesagt überrascht. Schließlich war Harry es, der über mehrere Jahre das leiernde Klagelied anstimmte: Fehlende Privatsphäre und unerträglicher Druck hätten keine andere Wahl als den Notausgang gelassen – und der Palast sei ohnehin stets eine toxische Umgebung gewesen. Nun, vermutlich dürfte man dort am Boulevard jetzt erst recht genau hinschauen.

Man inszenierte sich im kalifornischen Montecito als glückliche Jungfamilie abseits des Windsor-Miefs. Ganz ohne die royale Vergangenheit ging es aber offenbar auch nicht: Ein paar Projekte fruchteten im Exil leidlich, manches ging ziemlich schief – obwohl man am Anfang noch den „Sussexes“-Bonus als Startkapital ausspielen wollte.

Exit vom ,Megxit‘ also – ein gewisser Peinlichkeitsfaktor ist da inklusive.“

Harrys Bruder William, so nebenbei der nächste britische König, dürfte wenig vergessen haben. Konflikte mit Prinz Rückwärtsrolle scheinen vorprogrammiert. Und währenddessen tickt die Uhr für die Antiquität namens Monarchie weiter. In einem Land, dem der folgenreiche Brexit, eine Pandemie und die offenbar verfehlte Politik mehrerer Regierungen während Harrys komfortabler Abwesenheit erheblich zusetzten.