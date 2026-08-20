Paula Aichwalder ist seit ihrer Studienzeit für Klagenfurter Kanzlei tätig. Die Wirtschaftsprüferin verantwortet die interne Organisation und den Außenauftritt.

Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin im Vorjahr rückt Paula Aichwalder bei Crowe SOT in die Partnerschaft auf

Die Wirtschaftsprüferin Paula Aichwalder (31) übernimmt bei der Kanzlei Crowe SOT künftig als Partnerin das Management der internen Organisationsstruktur. Die soll die Zusammenarbeit zwischen den Standorten Klagenfurt und Wien stärker verzahnen. Als Brand Officer vertritt sie das Unternehmen zudem im internationalen Netzwerk Crowe Global und ist für dessen gesamten Außenauftritt zuständig.

Aichwalder ist seit ihrer Studienzeit für Crowe SOT tätig. Parallel zu ihrem Bachelor- und Masterstudium mit Schwerpunkt Steuern und Rechnungslegung an der Wirtschaftsuniversität Wien arbeitete sie zunächst im Marketing des Unternehmens. Ende 2019 wechselte sie in die Wirtschaftsprüfung und baute gleichzeitig ihre Aufgaben in Marketing und interner Organisation aus.

Verantwortung erstreckt sich über beide Standorte

Ihre im Juni 2022 begonnene Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin schloss sie im November 2025 ab. Auch während der Karenzzeiten nach der Geburt ihrer beiden Kinder blieb sie für das Unternehmen tätig. Im April 2024 übersiedelte Aichwalder von Wien nach Klagenfurt und arbeitet seither überwiegend am Kärntner Standort; ihr Team und ihr Verantwortungsbereich erstrecken sich aber weiterhin über beide Standorte.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, und darauf, die Zukunft unseres Unternehmens gemeinsam mit meinen Partnerkolleginnen und -kollegen aktiv mitzugestalten. Besonders schätze ich die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, ohne auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verzichten zu müssen“, wird Aichwalder in der Aussendung zitiert.

Vor 29 Jahren in Klagenfurt gegründet

Crowe SOT wurde 1997 in Klagenfurt gegründet und ist Teil des internationalen Netzwerks Crowe Global, dem nach eigenen Angaben mehr als 46.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern angehören. Die Kanzlei ist österreichweit tätig und bietet Leistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung, Rechnungswesen, Finanzierung, Wirtschaftsmediation und Nachhaltigkeitsberichterstattung an.