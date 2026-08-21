Wolfgang Ambros überraschte Kärntnerin zum 95. Geburtstag

Inge Janouschek wurde am 11. August 95 und feierte das bei einem Ambros-Konzert auf Burgruine Finkenstein – dort gab es für sie eine besondere Geburtstagsüberraschung.

Inge Janouschek (95) aus Klagenfurt beim Wolfgang Ambros-Konzert auf Burgruine Finkenstein, als Ambros ihr zum Geburtstag gratulierte, stand sie auf und klatschte begeistert mit

„Ich sage immer: Meine Fans sind von 18 bis 80 Jahre alt. Das muss ich jetzt revidieren: Sie sind von 18 bis 95“, sagte Wolfgang Ambros am Schluss seines Konzertes mit seiner Band „Die No1 vom Wienerwald“ vergangene Woche auf Burgruine Finkenstein. Grund dafür war ein ganz besonderer Gast, der im Publikum saß: die Klagenfurterin Inge Janouschek. Sie hatte am Vortag ihren 95. Geburtstag gefeiert und war von ihren Freunden, dem Ehepaar Diethard und Michaela Benedickter, mit Konzertkarten überrascht worden.

© Karin Hautzenberger Inge Janouschek und Diethard Benedickter

Brief geschrieben

Was sie nicht wusste, war, dass Diethard Benedickter, ein ehemaliger Freund ihres verstorbenen Sohnes, noch eine weitere Überraschung geplant hatte. „Ich habe einen Brief geschrieben, in dem ich Wolfgang Ambros gebeten habe, ob er ihr nicht beim Konzert nachträglich zum Geburtstag gratulieren könnte.“ Diesen Brief gab er ein paar Stunden vor dem Konzert auf Burgruine Finkenstein ab: „Eine Frau vom Management hat ihn entgegengenommen, aber gemeint, dass sie nicht glaube, dass er das machen würde.“ Benedickter rechnete daher auch nicht damit, dass es klappen würde.

© Privat Janouschek und Benedickter beim Konzert in Finkenstein

Fan der ersten Stunde

Beim Konzert selbst war die Überraschung daher umso größer, als der bekannte Austropop-Musiker tatsächlich durchsagte, dass eine Frau im Publikum sitzt, die am Vortag ihren 95. Geburtstag gefeiert hat. „Mir hat es die Sprache verschlagen“, erzählt Janouschek, die durch ihre beiden Söhne, die vor Jahren auf tragische Weise verstorben sind, auf Austropop aufmerksam geworden ist. Und da sie in ihrer Jugendzeit von den aktuellen Musikern ebensowenig begeistert war wie von Maria Callas, die ihr Vater gerne hörte, wurde sie erst als junge Mutter zum „Fan der ersten Stunde“ von Ambros, Stefanie Werger und Co.

„Besonders gut gefallen mir auch die drei Tenöre. Ich war bei mehreren Konzerten von ihnen“, erzählt die gebürtige Haidacherin, die zwischenzeitlich mit ihrer Familie in Wien und der Steiermark gelebt hat. In ihrer Zeit als Kinderkrankenschwester lernte sie ihren späteren Mann kennen und zog mit ihm zurück nach Klagenfurt. Seit seinem Tod lebt sie allein: „Aber die Freunde meines Sohnes schauen so gut auf mich, sie sagen sogar ,Mutter‘ zu mir.“

Weitere Konzert-Termine Herbsttermine Wolfgang Ambros & die No1 vom Wienerwald: 24. Oktober in Premstätten in der Steiermark, 14. November Knittelfeld. Informationen und Karten unter www.oeticket.at

„Bis zum nächsten Mal“

Fit hielt sich die 95-Jährige, die stets auf ihr Äußeres achtet und regelmäßig zum Friseur und zur Maniküre geht, bis vor einem Jahr mit Schwimmen im Strandbad Klagenfurt, wo sie ein Häuschen hat und beim Schwimmverein aktiv war. Nur bei der Hitze heuer hatte sie wenig Lust aufs Schwimmen. Auf Fernsehsendungen, die sie interessieren, und Zeitungsberichte verzichtet sie aber ebenso wenig wie auf ihre Musik-CDs. „Und wenn Wolfgang Ambros wieder einmal bei uns spielt, sind wir sicher dabei“, versichert Benedickter. Den Musiker selbst dürfte ein Wiedersehen ebenfalls freuen, immerhin meinte er in Finkenstein zur 95-Jährigen: „Große Klasse! Ich verbeuge mich und sage danke – und vielleicht bis zum nächsten Mal.“