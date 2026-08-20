Mit einem taktischen Kniff versuchen die ÖBB einen Pächter für die noch leer stehende Geschäftsfläche an der Koralmbahn in Groß St. Florian zu finden.

Gut acht Monate sind seit Inbetriebnahme der Koralmbahn vergangen. Seitdem erfreut sich die Hochleistungsstrecke zwischen Graz und Klagenfurt stetig wachsender Beliebtheit. Das zeigt sich auch an der Auslastung des Bahnhofs Weststeiermark in Groß St. Florian. „In den letzten Tagen waren die 450 Parkplätze immer komplett voll“, weiß Bürgermeister Johann Posch.

Pächter gesucht

Gähnende Leere herrscht hingegen auf der für ein Geschäftslokal vorgesehenen Fläche im Bahnhofsgebäude. Im Erdgeschoß sind dafür knapp 230 Quadratmeter reserviert, der mit Glaswänden abgegrenzte Raum befindet sich noch im Edelrohbau. Interessenten für das Geschäftslokal – von der Bäckerei bis zur Apotheke – habe es dem Vernehmen nach zwar gegeben. Bis zur Unterzeichnung eines Pachtvertrages hat es aber noch nicht gereicht.

© KLZ / Barbara Mikschofsky Die rund 230 m² große Geschäftsfläche wird auf 10 Jahre verpachtet

Das könnte sich bald ändern. In Absprache mit der Marktgemeinde Groß St. Florian haben die ÖBB ihre Strategie geändert und setzen auf einen taktischen Kniff. Das Geschäftslokal am Bahnhof Weststeiermark wird nur im Paket mit einem weiteren am Klagenfurter Hauptbahnhof vergeben. Konkret handelt es sich um eine wesentlich größere Fläche, in der sich aktuell ein Billa befindet und die nach Auslaufen des bisherigen Pachtvertrags neu ausgeschrieben wurde. Die Vertragsdauer beträgt zehn Jahre, die Vergabe erfolgt an den Bestbieter.

Angebotsfrist bis Ende Oktober

Das Kalkül dahinter ist klar, bei den ÖBB ist man zuversichtlich, dass es aufgeht. Interessenten für das Zweier-Paket können ihre Angebote noch bis Ende Oktober abgeben. Ob und wer bereits Interesse bekundet hat, wollen die ÖBB bis dahin nicht kommentieren. Auch bei Rewe, dem Mutterkonzern von Billa, hält man sich dahingehend bedeckt.

© KLZ / Barbara Mikschofsky Johann Posch, Bürgermeister von Groß St. Florian

Bürgermeister Posch hofft jedenfalls, dass bald ein Nahversorger in den Bahnhof Weststeiermark einzieht: „Als Gemeinde ist es uns ein großes Anliegen, dass der Bahnhof auch in dieser Hinsicht belebt wird.“