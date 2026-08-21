Rückkehr ins Borg Dreierschützengasse wird „herausfordernder Tag“

Zum Schulstart am 14. September bezieht das Borg Dreierschützengasse wieder das Stammhaus. Der Umbau soll das Trauma der tödlichen Schießerei vergessen machen.

Am Zaun vor dem Borg-Schulgebäude erinnern immer noch Blumen, Kerzen, Gedenksprüche an die Tragödie vom 10. Juni 2025

Für die Schülerinnen und Schüler des Borg Dreierschützengasse waren auch die großen Ferien im Jahr nach der tödlichen Schießerei kein Sommer wie jeder andere. Vor dem Ende des Schuljahres galt es, am 10. Juni den Jahrestag mit der Gedenkfeier zu begehen. Und mit dem Start des neuen Jahres am 14. September steht die Rückkehr ins umgebaute Stammhaus in der Dreierschützengasse an.

„Das wird für viele von uns ein herausfordernder Tag“, weiß Schulsprecher Manuel Mohr: „Ich selbst hatte panische Angst, als ich zum ersten Mal in den ersten Stock gegangen bin.“ Der 18-Jährige aus Gratwein-Strassengel, der nun in die Maturaklasse kommt, hat sich bei einer begleiteten Besichtigung gemeinsam mit den Klassensprecherinnen und Klassensprechern die ersten neuen Musterklassen angesehen: „Man hat schon gesehen, in welche Richtung der Umbau geht. Ich war sehr positiv überrascht, weil die Schule nun wirklich ganz anders aussieht als davor.“

© APA / Erwin Scheriau Schulsprecher Manuel Mohr hatte „panische Angst“, als er letzten Juni zum ersten Mal wieder den ersten Stock des Schulgebäudes besichtigt hat

Sicherheitskonzept und Zutrittssystem

Mit einem behutsamen Umbau sind vor allem die Tatort-Areale umgestaltet worden. Die Klassenzimmer, in denen es zur Schießerei gekommen ist, bei der neun Schülerinnen und Schüler und eine Lehrerin getötet worden sind, sind aufgelassen worden, die Toilette, in der sich der Täter gerichtet hat, ist umgebaut. An Dach und Terrasse wird noch gearbeitet.

© APA / Erwin Scheriau Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner: „Der Umbau ist pünktlich vor dem Schulstart abgeschlossen.“

„Der Umbau ist über den Sommer weit fortgeschritten und wird pünktlich zum Schulstart abgeschlossen sein“, sagt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. Umgesetzt ist auch ein neues bauliches Sicherheitskonzept. Auch ein neues Zutrittssystem ist vorhanden. Was die Neugestaltung gekostet hat, kann die Bildungsdirektion aktuell noch nicht beziffern.

„Der letzte Schritt zur Normalität“

Die Ersatzräume hinter der List-Halle, wo die Klassen im letzten Jahr untergebracht worden sind, werden aufgegeben. Die Rückkehr ins Schulgebäude soll der letzte große Schritt zur Normalität sein, sagt Ulrike Moser, leitende Schulpsychologin der Bildungsdirektion: „Beim Jahrestag am 10. Juni waren wir mit gut einem Dutzend an Psychologen, Sozialarbeitern und dem Team der Rote-Kreuz-Krisenintervention vor Ort präsent und das war auch sehr wichtig.“ Man habe aber auch gemerkt, dass man sich nun langsam zurückziehen könne. Am 14. September wird man daher nur noch mit kleinem Team vor Ort präsent sein, um diesen Tag nicht zu hoch zu hängen: „Das Signal soll eben sein, dass man nun im Schulalltag wieder in eine Normalität zurückkehrt.“ Bis Weihnachten wird an zwei Tagen noch eine Schulsozialarbeiterin vor Ort sein.

© Klz / Stefan Pajman

In rund zwei Wochen bietet die Schulpsychologie dann aber den Schülerinnen und Schülern begleitete Besichtigungsrundgänge im erneuerten Gebäude an, um durch diesen Vorabbesuch am 14. September eben auch noch mehr Druck und Stress zu nehmen.

© Klz / Stefan Pajman Das Schulgebäude ist auch mit einem Zugangssystem ausgestattet, damit nicht jedermann einfach eintreten kann

Sicherheit an allen Schulen

Welche Folgen hat die Tragödie vom 10. Juni 2025 nun aber auf Sicherheitsvorkehrungen auch an anderen Schulstandorten? „Die Anfang 2026 neu gefassten Richtlinien für den Bildungsbau sind um Aspekte des Amokschutzes erweitert, die bei Bauprojekten berücksichtigt werden“, heißt es dazu in der Bildungsdirektion. Darüber hinaus seien bestehende Sicherheitskonzepte und Notfallpläne an Schulen weiterentwickelt, Sicherheitsschulungen für Lehrkräfte ausgebaut sowie die Schulpsychologie weiter gestärkt worden.