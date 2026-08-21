Massive Hitzebelastung in Kärntner Städten mit zu wenig Grün

Viele Städte in Kärnten und Osttirol verzeichnen in diesem Sommer eine extreme Anzahl an Hitzetagen – bei geringem Grünanteil.

Viel Asphalt und wenig Grün ist am Bahnhofsplatz in Wolfsberg zu sehen

Laut einer neuen Greenpeace-Analyse ist die Hitzebelastung in zahlreichen Kärntner und Osttiroler Städten in diesem Jahr massiv – primär in jenen, in denen kühlendes Grün im Stadtzentrum fehlt.

Als Negativbeispiele werden Wolfsberg und Lienz angeführt. In Wolfsberg gab es heuer laut den Daten des Wetterdienstes Tauernwetter (Erhebungen bis 18. August) bereits 47 Hitzetage mit Tageshöchsttemperaturen über 30 Grad. In dieser Stadt beträgt der Grünanteil nur 17,53 Prozent. Lienz erlebte 49 Hitzetage - bei einem Grünanteil von 18,85 Prozent. In St. Veit (46 Hitzetage) beträgt der Grünanteil 24 Prozent, in Völkermarkt (39 Hitzetage) 24,95 Prozent, in Feldkirchen (45 Hitzetage) 26,23 Prozent, in Villach (48 Hitzetage) 26,32 Prozent, in Klagenfurt (45 Hitzetage) 29,10 Prozent.

Greenpeace fordert von den Stadtregierungen eine Unterzeichnung der NaturStadt-Garantie. Mit einer Unterschrift verpflichten sich die Gemeinden zu verbindlichen Schritten, um den Grünanteil vor Ort zu erhöhen.

„Schlecht gewappnet“

Melanie Ebner, Expertin für Boden- und Naturschutz bei Greenpeace Österreich: „Die Hitzebelastung in Städten steigt immer weiter. Das ist keine Ausnahme, sondern ein langfristiger Trend. Dieser Sommer zeigt wieder sehr deutlich, wie dringend Städte in Österreich mehr Grün brauchen. Der Großteil der österreichischen Städte ist aber schlecht gegen Extremhitze gewappnet. Stadtgrün ist kein nettes Extra, sondern eine Frage des Überlebens. Denn Baumschatten und kühle Parks sichern die Bewohnbarkeit unserer Städte. Mehr Natur ist unverzichtbar, um Extremwetter lokal abzufedern.”