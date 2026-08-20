Seoul begrüßt Trumps Bemühungen um Nordkorea-Dialog

Südkoreas Staatsführung hat sich hinter die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump gestellt, einen Dialog mit Nordkorea und Machthaber Kim Jong Un zu eröffnen. "Wir teilen Präsident Trumps Bemühungen, die Voraussetzungen für einen Dialog zur Errichtung eines Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen, selbst wenn dies bedeutet, die gemeinsamen Militärübungen zwischen Südkorea und den USA zurückzufahren", schrieb Präsident Lee Jae Myung auf X.

© APA/AFP/POOL Präsident Lee Jae Myung begrüßt Dialog mit Nordkorea (Archivbild)