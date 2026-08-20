32-Jähriger in Graz von Pkw erfasst und verletzt

Unfall in der Grazer Rösselmühlgasse, als ein Fußgänger abseits des Zebrastreifens die Straße überqueren wollte und ein Auto übersah.

Ein 32-Jähriger (aus GU) wollte am Mittwoch gegen 16.40 Uhr die Rösselmühlgasse überqueren. Doch er dürfte das herannahende Auto eines Bosniers (39) übersehen haben. Der Autofahrer stieg in die Bremsen und riss das Lenkrad herum, konnte den Unfall aber nicht mehr verhindern. „Der Fußgänger wurde von der rechten Seite des Pkw erfasst, stürzte auf die Motorhaube und kam anschließend mit dem Rücken auf der Fahrbahn zu liegen“, meldet die Polizei am Donnerstag.

Der 32-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Uniklinikum Graz eingeliefert. Beide Männer waren nüchtern.