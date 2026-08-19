Trump plant noch heuer Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim

US-Präsident Donald Trump bemüht sich offenbar wieder um ein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. Auf die Frage, ob er plane, noch in diesem Jahr mit ihm zusammenzukommen, sagte Trump am Mittwoch: "Ja, das tue ich". Zuvor hatte der US-Präsident bereits angedeutet, mit Kim in Kontakt zu stehen. Kim Jong-uns einflussreiche Schwester Kim Yo-jong erklärte dagegen, eine solche Kommunikation sei ihr "absolut nicht bekannt".

© APA/AFP (Archivbild) US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim im Jahr 2019