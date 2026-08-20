Vom Sandkasten vor den Traualtar: Villacher Paar sagt Ja

Thomas Gasser-Pirker und Michaela Pirker kannten sich schon in ihrer Kindheit. 2014 fanden sie sich wieder, jetzt wurde geheiratet.

Das Brautpaar wurde von Kameradinnen und Kameraden der Betriebsfeuerwehr Infineon und der FF Tutsch empfangen

Als Kinder spielten Thomas Gasser-Pirker und Michaela Pirker gemeinsam im Sandkasten vor der Wohnung seines Großvaters. Dann verloren sie sich aus den Augen, sie zog ins Gailtal. Jahre später führte ausgerechnet eine Dating-Plattform die beiden wieder zusammen. Beim Kennenlernen 2014 stellten sie fest, dass sie sich eigentlich längst kannten.

Aus dem Wiedersehen wurde Liebe und eine Familie. Heute sind beide 30 und Eltern von zwei Kindern, fünf und sieben Jahre alt. Heiraten hatte lange keine Priorität. „Für uns war klar, dass wir zuerst Kinder wollen bevor wir heiraten“, sagen die beiden. Thomas arbeitet als Instandhalter bei Infineon und ist bei der Betriebsfeuerwehr sowie der FF Turdanitsch-Tschinowitsch aktiv. Michaela arbeitet als Feinkostmitarbeiterin im Lebensmittelhandel.

© KK/Mark Tamasi Das Paar hat zwei Kinder, die bei der Hochzeit auch eingebunden wurden

Feuerwehren machten den Tag besonders

Die Hochzeit sollte eigentlich schlicht werden im kleinen Rahmen. Ursprünglich war nur die standesamtliche Trauung geplant. Dann beschlossen sie doch, mit Familie, Freunden und Feuerwehrkameraden zu feiern. Die Braut wurde von zu Hause gebührend abgeholt. Der Brautvater organisierte ihre Fahrt zum Standesamt in einer Limousine. Nach der Trauung standen die Betriebsfeuerwehr und die FF Turdanitsch-Tschinowitsch Spalier und überraschten das Paar mit Blumen und Prosecco. Nach einem heftigen Gewitter ging es weiter ins Rüsthaus der FF Tutsch.

Die Feuerwehr grillte, dazu gab es kleine Spiele. Rund 40 Gäste feierten bis vier Uhr früh. „So groß wollten wir eigentlich gar nicht feiern, aber genau dadurch ist es für uns unvergesslich geworden.“

Auch die Kinder waren mittendrin. Sie brachten die Ringe bei der Zeremonie und durften bei einem besonderen Geschenk Münzen aus Sand ausgraben. „Sie hatten ihren Spaß.“ Im kommenden Jahr folgt die Hochzeitsreise. Geplant ist Spanien mit Strand und Stadt und diesmal bewusst ein Urlaub nur zu zweit.

© KK/Mark Tamasi Die Limousine hat der Brautvater als Überraschung geplant